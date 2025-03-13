วิธีวัดไซส์สปอร์ตบรา Nike ของคุณ
คู่มือการซื้อ
นักออกแบบเชิงเทคนิคของสปอร์ตบรา Nike พูดคุยถึงวิธีการวัดไซส์สปอร์ตบราและการหาความพอดีที่ลงตัวที่สุด
สำหรับนักกีฬาหลายๆ คน สปอร์ตบรานับเป็นส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งในชุดออกกำลังกายทุกชุด เพราะสปอร์ตบราเป็นหนึ่งในไอเท็มเครื่องแต่งกายที่ต้องใช้เทคนิคในการรังสรรค์มากที่สุดเท่าที่นักกีฬาจะใส่ได้ Tara Sweeney นักออกแบบเชิงเทคนิคของสปอร์ตบรา Nike กล่าว
แต่ความพอดีที่ลงตัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่สัดส่วน "การค้นหาการสปอร์ตบราที่ใช่ต้องคำนึงถึงสมดุลระหว่างความสบายและการซัพพอร์ตไซส์หน้าอก รวมถึงความกระชับเข้ากับรูปร่างและกิจกรรมที่ทำ" Sweeney กล่าว
เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาความพอดีที่เหมาะสม Sweeney ได้บอกถึงวิธีการคำนวณไซส์บรา
วิธีวัดไซส์สปอร์ตบรา Nike ของคุณ
Sweeney กล่าวว่าในการวัดไซส์สปอร์ตบรา Nike ที่ถูกต้องด้วยตัวเอง ให้ลองใส่บราชั้นในแบบไม่มีซับในเพื่อให้มีช่องว่างระหว่างหน้าอก
ค้นหาไซส์บราของคุณ
ค้นหาไซส์บราของคุณด้วยการตอบคำถาม 2 ข้อนี้ ก่อนเริ่มวัด ให้ใส่บราไม่มีซับในที่ซัพพอร์ตทรวดทรงตามธรรมชาติของคุณ ไม่ควรใส่บราเล็ตหรือบราเสริมฟองน้ำ
ขั้นตอนแรก วัดรอบใต้อก
วัดรอบขอบบราด้านล่างซึ่งอยู่ใต้หน้าอกพอดี โดยให้สายวัดแนบชิดกับลำตัว ปัดเศษขึ้นเพื่อให้วัดได้ใกล้เคียงมากที่สุด หากไม่มีสายวัด ให้ใช้เชือกรองเท้าและไม้บรรทัด ทำตามขั้นตอนด้านบน วางเชือกลงบนพื้นผิวราบแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดเชือก
ขั้นตอนที่สอง วัดขนาดคัพ
ให้สายวัดขนานกับพื้นและทาบสายวัดจากจุดที่อิ่มที่สุดของหน้าอก วัดจากกึ่งกลางหน้าอกไปจนสุดพื้นที่เนื้อหน้าอกด้านหนึ่ง (ตำแหน่งที่โครงเสื้อในควรอยู่) ปัดเศษขึ้นเพื่อให้วัดได้ใกล้เคียงมากที่สุด
ไซส์บรา Nike ของคุณ
อิงจากคำตอบของคุณ นี่คือไซส์บราที่เราคิดว่าจะเหมาะกับคุณที่สุด
3 วิธีเช็คความพอดีของสปอร์ตบรา
เพื่อให้แน่ใจว่าบราของคุณพอดีตัว ลองทดสอบด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ นี้ในห้องลองเสื้อผ้า (หรือที่บ้านของคุณ)
1. ประเมินความกระชับของขอบบรา
ขอบด้านล่างของสปอร์ตบราทำหน้าที่เป็น MVP ของบราในแง่ของการใช้งาน Sweeney กล่าว ถ้าไซส์พอดี ขณะใส่ควรสอด 2 นิ้วเข้าไปใต้ขอบบราได้สบาย นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมอีกดังนี้
บราน่าจะใหญ่เกินไป ถ้าขอบบราเลิกขึ้นและรู้สึกว่าบริเวณคัพไม่ได้รับการซัพพอร์ตหรือหลวมเมื่อยกแขนขึ้น
บราน่าจะเล็กเกินไป ถ้ารู้สึกว่าขอบบราแน่นเกินไปจนหายใจลึกๆ ลำบากหรือเคลื่อนไหวติดขัด
2. เช็คสายบรา
บราอาจจะใหญ่เกินไป ถ้าคุณรู้สึกว่าต้องปรับสายบราอยู่เรื่อยๆ หรือสายบราจะหลุดออกจากไหล่ บราอาจจะเล็กเกินไป ถ้าหากสายบรากดบริเวณช่วงคอและมีร่องรอยของการบาดผิวหรือกดผิวให้เห็นที่บริเวณไหล่มากเกินไป
ถ้ายกแขนขึ้นแล้วขอบด้านล่างยังเข้าที่อยู่ ตัวนี้แหละใช่เลย สายควรรู้สึกแน่นกระชับแต่ไม่บีบรัด
ผู้หญิงมากกว่าครึ่งมีหน้าอกที่อสมมาตร สายแบบปรับได้มีประโยชน์ในการปรับสปอร์ตบราให้พอดีตัว แต่ Sweeney แนะนำว่าการปรับให้สายให้ตึงไม่ควรเป็นวิธีการแก้เมื่อใส่สปอร์ตบราแล้วไม่พอดีตัวในบริเวณอื่นๆ เช่น คัพใหญ่ไปหรือขอบบราหลวม"
3. ลองทำกิจกรรมที่จะใส่บราไปทำ
บราควรช่วยให้รู้สึกมั่นใจและสบายยิ่งขึ้นในการทำกิจกรรมหรือเล่นกีฬา Sweeney บอกว่า วิธีทดสอบที่ดีที่สุดคือลองเคลื่อนไหวแบบที่คุณจะต้องเคลื่อนไหวเมื่อใส่บราตัวนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโยคะท่าโปรดหรือย่อตัวในท่าดีพสควอท ความพอดีตัวและการเคลื่อนไหวเมื่อใส่สปอร์ตบราควรมีความเฉพาะตัวพอๆ กับผู้ใส่
ค้นหาไซส์บราที่ใช่: ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเพิ่มเติม
Sweeney กล่าวว่า แม้สายและขอบบราที่พอดีจะเป็นสัญญาณบ่งชัดที่สุดว่าบราไซส์พอดีแล้ว แต่ก็ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ ที่บ่งบอกว่าบราที่ใส่ไม่พอดีตัว:
บราที่เล็กเกินไปมักจะ:
- มีช่วงคอและ/หรือบริเวณใต้วงแขนที่ทำให้หน้าอกล้นหรือปลิ้นออกมาด้านข้างของบรา
- มีช่วงคอหรือบริเวณใต้วงแขนที่อยู่ต่ำไป
- มีพื้นที่ในคัพที่ตื้นเกินไป ทำให้ขอบบราเลิกขึ้นมาอยู่ด้านล่างของหน้าอกแทนที่จะอยู่ใต้เนื้อหน้าอกพอดี
บราที่ใหญ่เกินไปมักจะ:
- มีเนื้อผ้าที่ย่นหรือกองอยู่บริเวณคัพให้เห็น
- มีช่วงคอและ/หรือบริเวณใต้วงแขนที่อยู่สูงไป อาจจะบาดผิวคอหรือใต้วงแขนและทำให้เกิดการเสียดสี
- ไม่กระชับ ไม่ซัพพอร์ต หรือมีพื้นที่ให้หน้าอกขยับมากเกินไป
ค้นหาสปอร์ตบรา Nike ที่ใช่สำหรับคุณ
สปอร์ตบรา Nike มี 3 ประเภทหลัก ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละประเภทเพื่อตัดสินใจว่าตัวไหนเหมาะสมกับคุณ