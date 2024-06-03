ทำอย่างไรให้เด็กหญิงเล่นกีฬา และเล่นอย่างต่อเนื่อง
คู่มือการโค้ชเด็กหญิง
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเด็กผู้หญิงจะมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการเข้าสังคมที่ดีขึ้นเมื่อมีโอกาสได้ลงเล่น แต่ทุกวันนี้เด็กผู้หญิงเลิกเล่นกีฬาไปมากกว่าเด็กผู้ชายถึง 2 เท่า เราจึงได้จัดทำคู่มือการโค้ชเด็กหญิงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการแนะแนวทาง เสริมกำลังใจ และสนับสนุนนักกีฬารุ่นเยาว์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานจาก Nike ที่ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชุมชนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับแนวโน้มการเลิกเล่นกีฬาดังกล่าว
เด็กผู้หญิงอยากเล่นกีฬา พวกเธออยากเคลื่อนไหว แข่งขัน ท้าความเสี่ยง และรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่ง สิ่งที่ยากคือการทำให้เด็กหญิงไปที่สนามหรือยิม ให้มีอุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสม (เช่น สปอร์ตบราและยางมัดผม) และการทำให้พวกเธอยังคงเล่นกีฬาต่อไป
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเด็กผู้หญิงจะมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการเข้าสังคมที่ดีขึ้นเมื่อมีโอกาสได้ลงเล่น แต่ทว่า เด็กผู้หญิงกลับเลิกเล่นกีฬาไปมากกว่าเด็กผู้ชายถึง 2 เท่า ยิ่งเป็นกลุ่มเด็กผู้หญิงในเมืองและเด็กผู้หญิงผิวสีด้วยแล้ว จำนวนก็ยิ่งมากขึ้น
ข่าวดีก็คือเรามีส่วนในการช่วยให้เด็กผู้หญิงมีโอกาสเล่นกีฬาและได้เล่นอย่างสม่ำเสมอ เด็กผู้หญิงต้องการสิ่งสำคัญอยู่ 2-3 อย่างที่จะสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่มีความหมายกับกีฬาดังต่อไปนี้
- โอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีม แข่งขัน มีเพื่อนใหม่ และสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมและผู้ใหญ่รอบๆ ตัว
- บุคคลต้นแบบก็สำคัญเช่นกัน อย่างโค้ชหญิงและผู้คนในชีวิตของพวกเธอที่ชื่นชมนักกีฬาหญิง เด็กหญิงที่มีสิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องเมื่ออายุมากขึ้น
- สุดท้ายนี้ เพื่อให้พวกเธอกลับมาเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง เราต้องสร้างวัฒนธรรมกีฬาที่เปิดโอกาสและยกย่องเด็กหญิง ซึ่งเริ่มด้วยวัฒนธรรมที่เราสร้างกับทีมของเรา
Nike กำลังทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ชุมชนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับแนวโน้มการเลิกเล่นกีฬาดังกล่าว ผู้ใหญ่ในชีวิตเด็กผู้หญิงก็กลายเป็นผู้สนับสนุนและมีส่วนช่วยเหลือในความพยายามนี้ได้โดยการสร้างประสบการณ์ในเชิงบวกสำหรับเด็กผู้หญิงในคอร์ท บนลู่วิ่ง ในสนาม และทุกๆ บริเวณที่เธอจะออกแรงเรียกเหงื่อได้ เราสร้างคู่มือนี้ขึ้นมาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของทุกคน และหากคุณกำลังมองหาเคล็ดลับเพิ่มเติม ลองดูที่เอกสารเคล็ดลับได้เลย
เตรียมตัวเด็กๆ ไปสู่ความสำเร็จ
- สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเธอรักกีฬา
สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิง (และเด็กผู้ชาย) ด้วยตัวอย่างของนักกีฬาหญิงและทีมกีฬาหญิง แล้วก็อย่าลืมเปิดโอกาสให้เด็กผู้หญิงมีพื้นที่ของตัวเองในเกมกีฬา หากคุณมีห้องล็อกเกอร์ ก็ตกแต่งให้สวยงาม ให้เด็กหญิงมีส่วนร่วมในการคิดชื่อทีม สร้างแบนเนอร์ และสิ่งอื่นๆ ที่บ่งบอกตัวตนของพวกเธอในฐานะส่วนหนึ่งของทีม
- ลองคิดถึงความลำเอียง
เด็กผู้หญิงต้องเผชิญกับความคาดหวังต่างๆ ที่แตกต่างจากเด็กผู้ชาย และบางครั้งนั่นก็กลายเป็นอุปสรรค ลองถามตัวคุณเองว่า เธอได้รับเสียงเชียร์มากพอๆ กับเด็กผู้ชายไหม เธอถูกมองว่าเปราะบางไหม พฤติกรรมของเธอถูกมองแตกต่างไปหรือเปล่า เช่น สิ่งที่เด็กหญิงทำแล้วดู "จู้จี้" จะกลายเป็นภาวะ "ผู้นำ" ถ้าเด็กชายทำหรือเปล่า ใช้เวลาเพื่อคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำเพื่อสร้างความเท่าเทียมกัน เมื่อสิ้นสุดการฝึกซ้อมแต่ละครั้ง ให้ถามตัวคุณเองว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณคาดหวังนั้นแตกต่างกันระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชายหรือเปล่า
- ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมด้วย
ไม่ว่าเด็กผู้หญิงจะเล่นกีฬาหรือไม่ ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเธอเสมอไป สิ่งสำคัญคือการให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทแข็งขันในการเข้าร่วมของเด็กหญิง ส่งเสริมให้พวกเขาเชียร์ทุกคนในทุกการฝึกซ้อม จัดการเล่นตะลุมบอนร่วมกันที่ให้สมาชิกในครอบครัวมาร่วมด้วย เมื่อครอบครัวได้ลงแรง พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะพาลูกสาวของตัวเองกลับมาอย่างต่อเนื่อง