วิธีทำความสะอาดรองเท้าวิ่งและลดผลกระทบต่อโลกใบนี้
นวัตกรรม
ถ้าคุณอยากยืดอายุการใช้งานรองเท้าวิ่งที่ใส่ เรื่องหนึ่งที่สำคัญแต่ทำได้ไม่ยากเลยคือการล้างทำความสะอาด รับชมคลิปที่ Raj Mistry ดีไซเนอร์เครื่องแต่งกาย Nike จะมาแสดงให้เห็นว่าการกระทำเล็กๆ น้อยๆ ทุกวันก็สามารถสร้างผลลัพธ์ใหญ่ๆ ขึ้นมาได้
“เรียนรู้โดยปฏิบัติจริง” คือซีรีส์ที่คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคจากการลงมือทำจริงกับนวัตกรผู้เชี่ยวชาญ
สำหรับ Raj Mistry รองเท้าวิ่งเป็นมากกว่าแค่...รองเท้าวิ่ง
“ผมว่ารองเท้าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในชีวิตนะ” ดีไซเนอร์เครื่องแต่งกายอาวุโส Nike กล่าว “พอคุณเริ่มมีความสัมพันธ์กับรองเท้าพวกนี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณจะเริ่มรู้สึกผูกพัน และจะอยากให้รองเท้ามีอายุการใช้งานนานขึ้น”
การทำความสะอาดรองเท้าเป็นวิธีหนึ่งในการผูกความสัมพันธ์นี้ให้แน่นแฟ้นและเพิ่มความเอาใจใส่ในการเลือกซื้อถ้าจะช่วยลดความถี่ในการซื้อของเราลงได้ “ฉันทิ้งนายไม่ลงหรอก ไม่ว่าจะใส่วิ่งมาแล้วระยะหนึ่งหรือจะมีรองเท้าคู่ใหม่มาก็ตาม” Raj ผู้หลงใหลในการดูแลจัดการเสื้อผ้าวินเทจมาตลอดชีวิตอธิบาย
รับชมการสาธิตของ Raj ตามคลิปด้านบนเกี่ยวกับเคล็ดลับประจำวันง่ายๆ เพื่อรักษาความสะอาดของรองเท้า รวมไปถึงวิธีขัดและล้างที่ล้ำลึกกว่าเดิมในวันที่รองเท้าเลอะเป็นพิเศษ
สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเรื่องการยืดอายุการใช้งานของรองเท้าวิ่ง เช่น ความสำคัญของการคลายเชือกรองเท้า หรือการเขียนข้อความสร้างแรงบันดาลใจบนรองเท้า ดูได้ที่คู่มือฉบับเต็ม
สนับสนุนโดย Move to Zero: การเดินทางของ Nike สู่การลดปริมาณคาร์บอนและของเสียให้เป็นศูนย์เพื่อช่วยปกป้องอนาคตแห่งเกมกีฬา
ภาพยนตร์โดย Azsa West