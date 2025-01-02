เลือกสปอร์ตบราอย่างไรให้เจอตัวที่ใช่
คู่มือการซื้อ
สปอร์ตบรา Nike ตอบโจทย์ความต้องการของนักกีฬาได้หลากหลาย ตามไปดูตัวเลือกยอดนิยมได้เลย
สปอร์ตบราที่ใส่สบายและซัพพอร์ตได้ดีจะช่วยเปลี่ยนการเทรนนิ่งของคุณให้ดีขึ้นได้จริงๆ และสิ่งสำคัญก็คือต้องรู้ว่าจะเลือกสปอร์ตบราอย่างไร เพื่อให้ใส่ได้พอดีและเป็นสไตล์ที่เหมาะกับการออกกำลังกายของคุณ
โลกนี้มีสปอร์ตบราหลากหลายรูปแบบจนน่าเวียนหัว แต่ละแบบมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะกับแต่ละระดับการออกแรงและสัมผัสแบบต่างๆ โดย Nike เองก็มีซิลลูเอทสปอร์ตบราสองสามแบบที่นำเสนอ:
- สำหรับนักกีฬาที่มุ่งมั่นคว้าชัย บรา Nike Swoosh นับเป็นตัวเลือกยอดนิยม เนื่องจากมาพร้อมการปกปิดขั้นสุดที่ช่วยซัพพอร์ตทุกการเคลื่อนไหว
- หากต้องการบราที่ปกปิดแบบมินิมอล ลองเลือกเป็น Nike Indy ที่โฉบเฉี่ยวแต่ซัพพอร์ตได้ดี ทั้งยังให้อิสระมากล้นในการยืดเหยียดและให้ทรงสวย
- หากกำลังมองหาตัวที่ใส่สบายตลอดวัน ลองสัมผัสความนุ่มสุดยอดและความเรียบลื่นของ Nike Alate ที่ให้สัมผัสราวกับผิวหนังชั้นที่ 2
อย่าลืมว่าสปอร์ตบราที่ใช่จะให้ทรงแนบกระชับโดยที่ยังเคลื่อนไหวได้อย่างยืดหยุ่น ส่วนสปอร์ตบราที่ใส่ไม่พอดีอาจเสียดสี ไม่กระชับเข้าที่ หรือรู้สึกอึดอัดรอบซี่โครง
ลองใช้คู่มือนี้เพื่อดูเคล็ดลับในการเลือกสปอร์ตบรา
ปรับกิจกรรมที่ทำกับแรงกระแทกให้ตรงกัน
ทั้ง Nike Swoosh, Indy และ Alate มีวางจำหน่ายในระดับการซัพพอร์ต 3 ระดับ ให้คำนึงถึงข้อมูลต่อไปนี้เมื่อตัดสินใจเลือกระดับการซัพพอร์ตที่ตรงตามความต้องการของคุณ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามประเภทการออกกำลังกาย
สปอร์ตบราซัพพอร์ตระดับสูง
การออกกำลังกายแรงกระแทกสูงอย่างการวิ่งหรือกระโดดจะมีการกระเพื่อมและการเคลื่อนไหวมากกว่า การออกกำลังกายลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้สปอร์ตบราที่รับมือกับแรงกระแทกสูงได้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตและกระชับหน้าอกให้เข้าที่และจำกัดการเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด เนื่องจากช่วยลดความเจ็บปวดบริเวณหน้าอกและสิ่งที่อาจรบกวน สปอร์ตบราซัพพอร์ตระดับสูงจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเทนนิส บาสเก็ตบอล และ HIIT
สปอร์ตบราซัพพอร์ตระดับสูง Nike Dri-FIT มาพร้อมสายบรากว้าง ตะขอด้านหลังที่กระชับ และคัพที่ซัพพอร์ตได้ดี คุณสมบัติที่เน้นเรื่องการซัพพอร์ตนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้บราเสียดสีและบีบรัด
หากคุณมีหน้าอกค่อนข้างใหญ่ คุณอาจจะต้องเลือกใส่สปอร์ตบราซัพพอร์ตระดับกลางหรือระดับสูง แม้ในเวลาที่ออกกำลังกายแบบแรงกระแทกต่ำ การซัพพอร์ตที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้กระชับและปกปิดได้ดี เพื่อให้คุณรู้สึกสบายและได้รับการรองรับเมื่อออกกำลังกาย
สปอร์ตบราซัพพอร์ตระดับกลาง
สำหรับการออกกำลังกายที่แรงกระแทกต่ำลงมา ให้เลือกสปอร์ตบราซัพพอร์ตระดับกลาง โดยการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกระดับนี้อาจรวมถึงการปั่นจักรยาน ชกมวย หรือพายเรือ ซึ่งยังคงต้องการการซัพพอร์ตและความกระชับแบบหลายทิศทาง แต่ไม่มากถึงขนาดคุณสมบัติของสปอร์ตบราซัพพอร์ตระดับสูง
สปอร์ตบราซัพพอร์ตระดับกลาง Nike Dri-FIT ทำจากผ้านุ่มลื่นที่ให้การรองรับมากพอเพื่อให้ส่วนต่างๆ ทั้งหมดกระชับเข้าที่ เหมาะสำหรับผู้ที่มีไซส์คัพค่อนข้างเล็ก แต่ผู้ที่มีหน้าอกใหญ่อาจจะอยากใส่สปอร์ตบราซัพพอร์ตระดับกลางในการออกกำลังกายแบบแรงกระแทกต่ำเพื่อให้ได้การรองรับเพิ่มเติม
สปอร์ตบราซัพพอร์ตบางเบา
การออกกำลังกายแรงกระแทกต่ำอย่างพิลาทิส โยคะ หรือยกน้ำหนักจะเคลื่อนไหวไม่มากและไม่ค่อยเกิดการกระแทกโดยตรงต่อร่างกาย สปอร์ตบราซัพพอร์ตบางเบาจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
สปอร์ตบราซัพพอร์ตบางเบา Nike Dri-FIT มีน้ำหนักเบา ใส่สบาย และเหมาะสวมใส่ในทุกวันแม้ไม่ได้ออกกำลังกาย มาพร้อมเนื้อผ้านุ่มระบายอากาศได้ดีที่จะขยับยืดไปกับคุณ
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