เด็กๆ จำเป็นต้องออกกำลังกายมากเพียงใด

อายุ 5 ถึง 8 ปี

เวลา: เวลาทำกิจกรรมทั้งหมด 180 นาทีขึ้นไป รวมกิจกรรมที่มีความเข้มข้นระดับปานกลางไปจนถึงระดับสูง 60 นาที และการเทรนนิ่งเพื่อความแข็งแรงที่ใช้น้ำหนักตัวแบบเบา (3 วันต่อสัปดาห์)

เน้นไปที่: ทักษะด้านกล้ามเนื้อ การทำงานร่วมกันของอวัยวะ และความแข็งแรง

กิจกรรม: เกมที่มีลักษณะของกีฬา เช่น จานร่อน Frisbee™, กระโดดตั้งเต หรือวอลเลย์บอลลูกโป่ง และการออกกำลังกาย For the Whole Family ของ NTC