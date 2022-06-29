การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อกีฬาได้อย่างไร มุมมองจากนักกีฬาและผู้เชี่ยวชาญ

พอดแคสต์ Trained: มุ่งสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น
การโค้ช
M. Sanjayan นักชีววิทยาและ Joan Benoit Samuelson นักวิ่งมาราธอน อธิบายผลกระทบที่สภาพภูมิอากาศมีต่อกีฬาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคต
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
สิ่งที่นักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ระดับท็อปและนักวิ่งมาราธอนระดับตำนาน 2 คนนี้มีร่วมกันก็คือความหลงใหลในสิ่งแวดล้อม ใน Episode นี้ ผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer นำ 2 มุมมองที่ไม่เหมือนกันมาโคจรเจอกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของจุดมุ่งหมายหนึ่งเดียว นั่นคือการรักษาโลกของเราไว้เพื่อให้เราทุกคนก้าวต่อไปได้ เริ่มจาก M. Sanjayan นักวิทยาศาสตร์และ CEO ของ Conservation International ที่จะมาบอกถึงสถานการณ์ของสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งอธิบายว่าเหตุใดนักกีฬาจึงได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (ไม่ว่าจะเล่นกีฬาชนิดใดและฝึกซ้อมที่ใด) การเลือกทานอาหารของเรามีผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขั้นตอนง่ายๆ ที่จะนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น จากนั้น Joan Benoit Samuelson ผู้เป็นนักกีฬา Nike มาอย่างยาวนานจะมาลงรายละเอียดว่า การวิ่งตลอดหลายสิบปีบังคับให้เธอปรับตัวเข้ากับอากาศแย่ๆ และรูปแบบสภาพอากาศที่แปรปรวนได้อย่างไร รวมทั้งจุดประกายให้เธอเข้าร่วมโครงการริเริ่มในท้องถิ่นเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร ทั้งคู่ต่างมีความหวังเต็มเปี่ยมกับวิธีที่พวกเขาและเธอจะเปิดรับธรรมชาติกลางแจ้งต่อไปและให้พวกเราทุกคนพร้อมแข่งขันกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
"เราจะเป็นอย่างไรหากปราศจากสิ่งแวดล้อมที่เราหวงแหนและต้องพึ่งพาโดยการเป็นสถานที่ที่ให้เราได้ออกไปข้างนอกและออกกำลังกายอย่างอิสระ"
Joan Benoit Samuelson
นักวิ่ง Nike และนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ