ทีมบาสเก็ตบอลหญิง Carta Blanca

ทีม Carta Blanca ก่อตั้ง 1952
ชุมชน
เหล่าคุณยายสายนักบาสพิสูจน์ให้เห็นว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเมื่อได้ลงคอร์ท ตราบเท่าที่ยังเล่นไหวอยู่
เป็นเวลาเกือบ 7 ทศวรรษแล้วที่กลุ่มสุดยอดสตรีได้สวมเสื้อแข่งสีเหลืองนกขมิ้นและออกมาเฉิดฉายบนคอร์ทบาสเก็ตบอล พวกเธอเต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจในเมืองบ้านเกิดนามว่า "โอริซาบา" ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้ชื่อว่า Pueblos Mágicos หรือเมืองมหัศจรรย์ของเม็กซิโก นอกจากภูมิทัศน์ภูเขาอันร่มรื่น ม่านหมอกทรงเสน่ห์ และสถาปัตยกรรมสีสันสดใสในโทนสีชมพูฮ็อตพิงค์และเขียวมะนาวแล้ว โอริซาบายังเป็นเมืองที่ตั้งของทีม Carta Blanca ซึ่งเป็นแหล่งรวมความมหัศจรรย์ในแบบเฉพาะตัว
นับตั้งแต่ที่ได้ก่อตั้งทีมขึ้นในปี 1952 ผู้เล่นของ Carta Blanca ได้ท้าทายภาพจำเกี่ยวกับผู้หญิงกับการเล่นกีฬา โดย Adela Ochoa Garcia ผู้มีความเป็นนักกีฬาโดยธรรมชาติในทรงผมสั้นสีขาวก็ลงแข่งให้กับทีมมานานกว่า 67 ปีแล้วนับตั้งแต่วันแรก เธอจำสมัยที่ผู้หญิงไม่ควรใส่กางเกงขาสั้นหรือปั่นจักรยานได้ และการปล่อยให้อะดรีนาลีนหลั่งในวินาทีที่ปล่อยมือจากลูกบาสจนเห็นลูกลงห่วงได้อย่างสวยงามก็ไกลเกินฝัน แต่ยังดีที่รางวัลจากการแข่งขันนั้นคุ้มค่ากับการฝ่าฟันอุปสรรคเสมอมา
“ฉันวิ่งและทุ่มเทจนถึงที่สุด ถึงขั้นที่ตัวเองยังทึ่งด้วยซ้ำ ความเครียดมันหายไปหมดเลย บาสเก็ตบอลเป็นสิ่งที่ช่วยให้ฉันผ่อนคลายค่ะ”
María Lourdes Mora Jiménez, #8
การเป็นส่วนหนึ่งในทีม Carta Blanca มีความหมายกับคุณอย่างไร
Olga Irma Arey Islas, #5: บาสเก็ตบอลทำให้เราสามัคคีและได้เติบโตขึ้นในทุกๆ วันค่ะ ถึงเราจะไม่พอใจในเกมการแข่งขันหรือตอนที่อยู่บนคอร์ท แต่ท้ายที่สุดเราก็คือทีมเดียวกันที่พร้อมสนับสนุนกันและกัน พวกเราเป็นแบบนั้นเสมอค่ะ การที่รู้ว่ามีคนใส่ใจกันเป็นอะไรที่ดีมากๆ ซึ่งนั่นเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายจริงๆ ค่ะ
Cecilia Garcia Luna, #10: เรารู้จักกันมานานแล้วค่ะ ฉันดีใจมากที่ได้มาอยู่ตรงนี้ แล้วก็ภูมิใจในตัวเพื่อนร่วมทีมมากๆ ที่เรายังคงเล่นกีฬากันอยู่เสมอ หวังว่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานๆ ค่ะ
María de los Angeles Bautista Ruiz, #4: คือการได้มาอยู่ร่วมกันค่ะ คือความพึงพอใจที่ได้อยู่ร่วมกันกับทีม สนุกดีค่ะ
ฉายาของเพื่อนๆ ในทีมมีอะไรบ้าง
Olga Irma Arey Islas, #5 ฉายา “The Cricket”
Aracely Rodríguez Vivas, #9: เราเรียกเพื่อนร่วมทีม Olga ว่า “The Cricket” (เจ้าจิ้งหรีด) อยู่ตลอดเลยค่ะ
Olga Irma Arey Islas, #5: เพราะทุกคนบอกว่าฉันตัวเล็กจนใส่ในกล่องไม้ขีดไฟได้พอดีเลยค่ะ
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Aracely Rodríguez Vivas, #9 ฉายา “The Artist”
Olga Irma Arey Islas, #5: เราเรียก Aracely ว่า “The Artist” (คุณศิลปิน) เพราะเวลาที่เธออาบน้ำเสร็จ ก็จะออกมาพร้อมผมที่หวีเรียบร้อย แต่งหน้าพริ้ง สวยพร้อมอยู่เสมอเลยค่ะ
Guadalupe Morales Quirazco, #6: เราจะพูดว่า “นั่นไงคุณศิลปิน” กันตลอดเลยค่ะ
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Maria Gisela Limon Ortiz, #4 ฉายา “The Beep Beep”
Maria Antonia Villegas Garcia, #13: เราเรียกเธอว่า “La Beep Beep” (ปี๊นๆ) เพราะเธอเร็วมากเลยค่ะ
ตัวตนด้านใดบ้างที่จะเผยออกมาเฉพาะเวลาเล่นบาสเก็ตบอลเท่านั้น
María Lourdes Mora Jiménez, #8: ฉันวิ่งและทุ่มเทจนถึงที่สุด ถึงขั้นที่ตัวเองยังทึ่งด้วยซ้ำ ความเครียดมันหายไปหมดเลย บาสเก็ตบอลเป็นสิ่งที่ช่วยให้ฉันผ่อนคลายค่ะ
ท่าชู้ตประจำตัวของคุณคือท่าไหน
María de los Angeles Bautista Ruiz, #19: ฉันค่อนข้างเร็ว ก็เลยรับตำแหน่งเป็นฟอร์เวิร์ด ท่าชู้ตประจำตัวคือเลย์อัพกับชู้ตระยะกลางค่ะ
Guadalupe Morales Quirazco, #6: ฉันเองชอบไปอยู่ใต้ห่วงแล้วชู้ตค่ะ
Maria Elena Miron Herrera, #13: ฉันเล่นเป็นฟอร์เวิร์ด ส่วนท่าที่ถนัดคือฮุกช็อตกับฟรีโทรว์ค่ะ
Maria Gisela Limon Ortiz, #4: ฉันชู้ตระยะกลางค่ะ
Georgina Silva Villegas, #16: ของฉันคือชู้ต 3 แต้มกับระยะกลางค่ะ
พวกคุณใช้เวลาร่วมกันนอกคอร์ทบาสเก็ตบอลอย่างไรบ้าง
Guadalupe Morales Quirazco, #6: ฉันรักเพื่อนร่วมทีมทุกคนจากใจค่ะ เราสนับสนุนกันและกันในทุกๆ เรื่อง และพวกเรามักจะมองหาโอกาสในการนัดเจอกันแทบไม่เว้นแต่ละวันเลย การได้เจอกันเป็นอะไรที่วิเศษมากจริงๆ ค่ะ
Olga Irma Arey Islas, #5: ไม่กี่วันมานี้ Conchita ไม่สบาย ส่วน Toña เองก็บาดเจ็บแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไร เราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตรงนั้น แต่เราก็คุยกันผ่าน WhatsApp หรือโทรศัพท์หากันอยู่ตลอดค่ะ ไม่ว่ายังไง เราจะคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันและอยู่เคียงข้างกันเสมอ
สอนบูมปลุกใจหน่อย
กว่า 7 ทศวรรษที่ผ่านมา ทัศนคติที่มีต่อนักกีฬาหญิงได้พัฒนามาไกลมาก แต่ภาพของเหล่า Abuela (แปลว่า “คุณยาย” ในภาษาสเปน) ชู้ตลูกระยะ 20 ฟุตก็ยังคงเป็นภาพที่ปฏิวัติวงการได้อยู่ดี พวกเธอจะทิ้งตำนานอะไรไว้ในเกมการแข่งขันกันนะ Lulu หวังว่า Carta Blanca จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนทุกวัยไม่หยุดกับที่ และเธอยังกล่าวด้วยว่า “กีฬาคือสุขภาพ มิตรภาพ และสัมพันธภาพ”
ซึ่งก็ดูท่าว่าจะได้ผล เพราะในวันแข่งขันนั้น เหล่าสามีและลูกๆ หลานๆ ของสมาชิกในทีมต่างก็มาร่วมเชียร์ติดขอบสนาม และชู้ตลูกบาสร่วมกับฮีโร่ประจำเมืองบ้านเกิดหลังจบเกมการแข่งขัน
เรื่องราวนี้มีการรายงานไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2019