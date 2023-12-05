ช่วยให้เด็กผู้หญิงฟังเสียงร่างกายของตัวเอง
เปิดอกคุย
การฟังเสียงและเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากร่างกายของตัวเองจะช่วยให้เด็กผู้หญิงยอมรับและเห็นคุณค่าของสิ่งที่พวกเธอทำได้และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งหมายถึงการรับรู้ถึงสิ่งที่ร่างกายของพวกเธอต้องการเมื่อเล่นกีฬา มาร่วมกันช่วยให้เด็กผู้หญิงเล่นกีฬาได้อย่างต่อเนื่องดีกว่า
สำหรับเด็กผู้หญิง ความสุขของการเล่นกีฬาควรเกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับ ไม่ใช่รูปลักษณ์ของพวกเธอ เด็กผู้หญิงมักจะคิดมากและกังวลเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของตัวเอง ซึ่งก็อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ เช่น การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆ การพูดถึงรูปร่างหน้าตาของตัวในทางลบ ทางบวก หรือพูดถึงบ่อยเกินไป หรืออาจเป็นการหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างเพราะกลัวว่าจะตัวเองจะถูกตัดสิน การสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงเห็นคุณค่า เคารพ และฟังเสียงร่างกายของตัวเอง (ไม่ว่าจะเป็นความสามารถ ข้อจำกัด หรือจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร) จะช่วยให้เราทุกคนสามารถเสริมสร้างความมั่นใจในร่างกายของตัวเองและช่วยให้พวกเธอสนุกกับการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น
มีอยู่หลายเหตุผลที่อาจทำให้เด็กผู้หญิงไม่อยากฟังเสียงร่างกายตัวเอง เช่น พวกเธออาจจะไม่สนใจว่าตัวเองรู้สึกหิวและเลือกที่จะอดข้าวเพราะกังวลเรื่องน้ำหนักตัว หรืออาจจะฝืนตัวเองทั้งที่บาดเจ็บอยู่เพราะกลัวว่าจะไม่ได้ลงเล่น เพื่อนร่วมทีม โค้ช และพ่อแม่ก็อาจมีส่วนในการสนับสนุนเด็กผู้หญิงให้เพิกเฉยต่อสิ่งที่ร่างกายของพวกเธอต้องการโดยไม่รู้ตัวเช่นกัน ลองถามตัวเองดูสิว่ามีเด็กผู้หญิงมากมายแค่ไหนที่ถูกบอกว่าทำตัวโอเวอร์เกินเหตุ สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญและทำให้เป็นเรื่องปกติก็คือการช่วยให้เด็กผู้หญิงสามารถฟังเสียงร่างกายของตัวเอง และร่วมเล่นกีฬาในแบบที่เหมาะกับพวกเธอ
เพื่อสนับสนุนในด้านนี้ เราขอแนะนำวิธีจับความรู้สึกใน 3 ขั้นตอน (Three Step Sense Check) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับโค้ชและพ่อแม่ โดยจะสามารถนำไปใช้กับเด็กผู้หญิงได้ทุกที่ทุกเวลา นี่คือวิธีการง่ายๆ ที่จะช่วยให้นักกีฬาได้รับรู้ว่าร่างกายของตัวเองต้องการอะไรในขณะนั้น ลองแนะนำเด็กผู้หญิงให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ แล้วก็เฝ้าดูพวกเธอสื่อสารกับร่างกายและเชื่อมั่นในร่างกายของตัวเองได้เลย
เมื่อเรานำวิธีนี้มาปรับใช้ เด็กผู้หญิงก็จะรับรู้ได้ว่าเราให้ความสำคัญกับความรู้สึกของพวกเธอ และเชื่อมั่นว่าพวกเธอรู้ดีว่าต้องจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นอย่างไร เราขอเชิญชวนคุณมาร่วมปลูกฝังนักกีฬารุ่นใหม่ให้เคารพ ดูแล และสื่อสารกับร่างกายของตัวเองได้
Body Confident Sport คือโปรแกรมที่ Nike และ Dove ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในร่างกายของตัวเองให้กับเด็กผู้หญิง และเพื่อช่วยให้เด็กผู้หญิงทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวงการกีฬา โดยเนื้อหาภายในโปรแกรมนี้ได้ดีไซน์ขึ้นร่วมกับ Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport และ Centre for Appearance Research
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