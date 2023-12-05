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ช่วยให้เด็กผู้หญิงฟังเสียงร่างกายของตัวเอง

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การฟังเสียงและเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากร่างกายของตัวเองจะช่วยให้เด็กผู้หญิงยอมรับและเห็นคุณค่าของสิ่งที่พวกเธอทำได้และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งหมายถึงการรับรู้ถึงสิ่งที่ร่างกายของพวกเธอต้องการเมื่อเล่นกีฬา มาร่วมกันช่วยให้เด็กผู้หญิงเล่นกีฬาได้อย่างต่อเนื่องดีกว่า

อัพเดทล่าสุด: 5 ธันวาคม 2566
ใช้เวลาอ่าน 4 นาที
ช่วยให้เด็กผู้หญิงฟังเสียงร่างกายของตัวเอง

สำหรับเด็กผู้หญิง ความสุขของการเล่นกีฬาควรเกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับ ไม่ใช่รูปลักษณ์ของพวกเธอ เด็กผู้หญิงมักจะคิดมากและกังวลเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของตัวเอง ซึ่งก็อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ เช่น การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆ การพูดถึงรูปร่างหน้าตาของตัวในทางลบ ทางบวก หรือพูดถึงบ่อยเกินไป หรืออาจเป็นการหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างเพราะกลัวว่าจะตัวเองจะถูกตัดสิน การสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงเห็นคุณค่า เคารพ และฟังเสียงร่างกายของตัวเอง (ไม่ว่าจะเป็นความสามารถ ข้อจำกัด หรือจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร) จะช่วยให้เราทุกคนสามารถเสริมสร้างความมั่นใจในร่างกายของตัวเองและช่วยให้พวกเธอสนุกกับการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น

มีอยู่หลายเหตุผลที่อาจทำให้เด็กผู้หญิงไม่อยากฟังเสียงร่างกายตัวเอง เช่น พวกเธออาจจะไม่สนใจว่าตัวเองรู้สึกหิวและเลือกที่จะอดข้าวเพราะกังวลเรื่องน้ำหนักตัว หรืออาจจะฝืนตัวเองทั้งที่บาดเจ็บอยู่เพราะกลัวว่าจะไม่ได้ลงเล่น เพื่อนร่วมทีม โค้ช และพ่อแม่ก็อาจมีส่วนในการสนับสนุนเด็กผู้หญิงให้เพิกเฉยต่อสิ่งที่ร่างกายของพวกเธอต้องการโดยไม่รู้ตัวเช่นกัน ลองถามตัวเองดูสิว่ามีเด็กผู้หญิงมากมายแค่ไหนที่ถูกบอกว่าทำตัวโอเวอร์เกินเหตุ สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญและทำให้เป็นเรื่องปกติก็คือการช่วยให้เด็กผู้หญิงสามารถฟังเสียงร่างกายของตัวเอง และร่วมเล่นกีฬาในแบบที่เหมาะกับพวกเธอ

ช่วยให้เด็กผู้หญิงฟังเสียงร่างกายของตัวเอง

เพื่อสนับสนุนในด้านนี้ เราขอแนะนำวิธีจับความรู้สึกใน 3 ขั้นตอน (Three Step Sense Check) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับโค้ชและพ่อแม่ โดยจะสามารถนำไปใช้กับเด็กผู้หญิงได้ทุกที่ทุกเวลา นี่คือวิธีการง่ายๆ ที่จะช่วยให้นักกีฬาได้รับรู้ว่าร่างกายของตัวเองต้องการอะไรในขณะนั้น ลองแนะนำเด็กผู้หญิงให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ แล้วก็เฝ้าดูพวกเธอสื่อสารกับร่างกายและเชื่อมั่นในร่างกายของตัวเองได้เลย

  • ช่วยให้เด็กผู้หญิงฟังเสียงร่างกายของตัวเอง, slide 1 of 3
    ขั้นตอนที่ 1: ช้าลงอีกนิด

    ขอให้เธอหยุดและสูดหายใจลึกๆ สามครั้ง โดยให้หายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกทางปาก

    ถ้าเธอเต็มใจก็ขอให้เธอหลับตาลงด้วย

  • ช่วยให้เด็กผู้หญิงฟังเสียงร่างกายของตัวเอง, slide 2 of 3
    ขั้นตอนที่ 2: สื่อสารกับร่างกาย

    ขอให้เธอสำรวจร่างกายของตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้า พร้อมบอกให้เธอโฟกัสที่ความรู้สึกของร่างกาย และจุดที่สัมผัสความรู้สึกนั้นได้

    ถามเธอว่าสัมผัสถึงอะไรได้บ้าง เช่น ความหนาวหรือความหิว

    ถามเธอว่าร่างกายต้องการอะไรไหม เช่น รู้สึกว่าไหล่ตึงๆ หรืออยากกินอะไรบ้างไหม

  • ช่วยให้เด็กผู้หญิงฟังเสียงร่างกายของตัวเอง, slide 3 of 3
    ขั้นตอนที่ 3: ก้าวต่อไป

    เมื่อเธอได้สื่อสารกับร่างกายของตัวเองแล้ว ก็ต้องทำในสิ่งที่ร่างกายต้องการ เช่น ยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนที่รู้สึกตึง หรือพักกินของว่างสักเดี๋ยว หรือบางทีเธออาจจะไม่ต้องการอะไรเลย และทำกิจกรรมต่อได้ในแบบของตัวเอง

    เด็กผู้หญิงสามารถฝึกสื่อสารกับร่างกายด้วยวิธีนี้ได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น ก่อนเริ่มฝึกซ้อม หรือขณะเดินทางไปแข่งขัน

    วิธีนี้คือการดูแลตัวเองแบบง่ายๆ ที่จะช่วยให้เธอสามารถสื่อสารกับร่างกายของตัวเองได้ ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ควรใช้ ก็ลองแนะนำให้เด็กๆ ทำตามนี้ดู

เมื่อเรานำวิธีนี้มาปรับใช้ เด็กผู้หญิงก็จะรับรู้ได้ว่าเราให้ความสำคัญกับความรู้สึกของพวกเธอ และเชื่อมั่นว่าพวกเธอรู้ดีว่าต้องจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นอย่างไร เราขอเชิญชวนคุณมาร่วมปลูกฝังนักกีฬารุ่นใหม่ให้เคารพ ดูแล และสื่อสารกับร่างกายของตัวเองได้

Body Confident Sport คือโปรแกรมที่ Nike และ Dove ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในร่างกายของตัวเองให้กับเด็กผู้หญิง และเพื่อช่วยให้เด็กผู้หญิงทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวงการกีฬา โดยเนื้อหาภายในโปรแกรมนี้ได้ดีไซน์ขึ้นร่วมกับ Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport และ Centre for Appearance Research

หากต้องการดูภาพรวมทั้งหมดของแหล่งข้อมูลนี้ โปรดไปที่

www.bodyconfidentsport.com

ช่วยให้เด็กผู้หญิงฟังเสียงร่างกายของตัวเอง

เผยแพร่ครั้งแรก: 30 พฤศจิกายน 2566

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