Hackney Wick FC เริ่มต้นจากพื้นฐาน

สโมสรฟุตบอลในลอนดอนกำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คน
ชุมชน
แม้ว่าสโมสรฟุตบอล Hackney Wick เพิ่งจะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2015 แต่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผู้ก่อตั้งสโมสรก็ได้มีส่วนช่วยสร้างชุมชนทั้งในและนอกสนาม
“ฟุตบอลมีพลังในการรวมผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียว”
เป็นคำกล่าวของ Bobby Kasanga ผู้ก่อตั้งสโมสรฟุตบอลในลอนดอนที่ชื่อ Hackney Wick FC ซึ่งเป็นความเชื่อที่ได้รับการพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าในเมืองและชุมชนทั่วโลกว่า ฟุตบอลสร้างความแตกต่างได้
ทว่าความแตกต่างที่ว่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วข้ามคืน แต่ออกมาเป็นรูปธรรมได้เพราะมีคนอย่าง Bobby ที่ใช้เวลาหลายต่อปลายปีสานฝันของตนให้เป็นจริง หลังจากที่เขาถูกปล่อยตัวออกจากคุกในปี 2015 แล้ว Bobby ต้องการเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีชีวิตและชุมชนของตัวเอง ซึ่งตกเป็นเป้าของความรุนแรงจากกลุ่มนักเลงและถูกแย่งชิงพื้นที่อาศัยเพื่อพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพท์สำหรับผู้มีฐานะ เขาจึงตัดสินใจก่อตั้ง Hackney Wick F.C. ขึ้นมา ไปขอระดมทุนตามบ้านในย่านที่เขาอยู่ และเกือบ 5 ปีต่อมา ผู้คนจำนวนหลายร้อยทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กๆ ต่างก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Hackney Wick F.C.
ในซีรีส์ใหม่ของเราที่ชื่อ “เริ่มต้นจากพื้นฐาน” เราจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนจากทั่วโลกที่รู้ดีว่าตนจะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ตัวเองอยู่อาศัยและโลกใบนี้ได้ผ่านฟุตบอลและเกมกีฬา
รับชมตอนแรกได้ที่ด้านบน อ่านเพิ่มเติมจากผู้คนของ Hackney Wick F.C. ได้ที่ด้านล่าง และติดตามรับชมตอนต่อๆ ไปได้ซึ่งจะเป็นเรื่องของ Paris Alesia F.C. และ Fitzroy Lions ในเมลเบิร์น
นักเตะ
“แค่ผลกระทบที่ Bobby สร้างขึ้นใน Hackney อย่างเดียวก็ยิ่งใหญ่มากแล้วครับ เขาช่วยให้ผมมีงานทำและช่วยเหลือผู้เล่นคนอื่นอีกหลายคนโดยให้โอกาสอื่นๆ อีกมากมายเพื่อให้พวกเราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราจริงๆ ครับ”
Jayden
โค้ชและผู้เล่น
แฟนบอล
“เหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งเลยครับ และพอคุณออกไปแข่งเป็นทีมเยือนเราก็เดินทางไปด้วย ผมชอบมากเลย ชอบมากจริงๆ ครับ ในฤดูกาลที่ผ่านมาเราไปเล่นเป็นทีมเยือนใน FA Cup แล้วเราก็พาแฟนบอล 50 คนไปด้วย เป็นวันที่ยอดเยี่ยมมาก ถึงเราจะแพ้ แต่ก็ยังเป็นวันที่ยอดเยี่ยมอยู่ดีครับ”
Pete “the Wickerman”
แฟนสโมสร
อาสาสมัคร
“Hackney Wick ต้องมีทีมแบบนี้ค่ะ เมื่อก่อนเด็กๆ จะรวมกลุ่มกันข้างถนน มีเรื่องกันตลอด ไม่มีโครงสร้างอะไรในชุมชนเลย สโมสรนี้ได้ทำให้ผู้คนในย่านนี้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะ”
Kelly
อาสาสมัคร
เรื่องราวนี้มีการรายงานไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2019