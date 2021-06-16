การบาดเจ็บที่เปลี่ยนชีวิตช่วยให้โปรกอล์ฟ Carlos Brown ค้นพบความแข็งแกร่ง

การบาดเจ็บที่พลิกชีวิตช่วยให้โปรกอล์ฟคนนี้ค้นหาความแข็งแกร่งท่ามกลางความสูญเสีย
นักกีฬา*
เส้นทางอาชีพของ Carlos Brown กำลังไปได้สวย จากนั้นอุบัติเหตุได้บีบให้เขาต้องคิดทบทวนเกี่ยวกับชีวิตและความรักที่มีต่อกีฬากอล์ฟ
“เส้นทางบุกเบิก” คือซีรีส์เกี่ยวกับนักกีฬาที่มุ่งมั่นค้นหาความหมายของตนเองในเกมกีฬา
ใครก็ตามที่เล่นกอล์ฟจะรู้ดีว่า กอล์ฟเป็นกีฬาที่คาดเดาไม่ได้ สายลมเปลี่ยนทิศจะเบี่ยงเส้นทางลูกกอล์ฟในวินาทีสุดท้าย การตกกระทบที่ไม่ดีทำให้บอลกระดอนเข้าป่า กิ่งไม้เพียงก้านเดียวก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนวิถีของลูกกอล์ฟให้ตกบนด้านยาวของกรีน คำสาปแช่งจากทวยเทพจะเป็นคำที่ออกจากปากของคุณเมื่อลูกกอล์ฟค่อยๆ กลิ้งลงทะเลสาบ ในหลายๆ มุมมองแล้ว กอล์ฟแสดงถึงธรรมชาติแห่งความผันแปรของชีวิต Carlos Brown ซึ่งเป็นโค้ชกอล์ฟระดับเหรียญรางวัลจากดัลลัส เท็กซัส รู้จักความคาดเดาไม่ได้ของกอล์ฟเป็นอย่างดี วันนี้เขากำลังยืนที่หลุมเก้าบนสนามที่ซึ่งครั้งหนึ่ง Carlos เคยเป็นมือโปรประจำสโมสร อ่านกรีนได้อย่างเชี่ยวชาญ และรู้สึกซาบซึ้งที่ได้รู้ว่าตอนนี้ตัวเองยังยืนได้อยู่
ขณะที่กำลังสอนอยู่ในปี 2016 นั้น Carlos ก้าวลงจากรถกอล์ฟแล้วเหยียบไปที่หัวเครื่องฉีดน้ำอย่างจัง ทำให้ข้อเท้าเคล็ดอย่างรุนแรง การบาดเจ็บนี้ไม่ควรจะเป็นเรื่องใหญ่ แต่จากนั้นก็พบการติดเชื้อแล้วเขาก็รีบไปที่ห้องฉุกเฉิน เมื่อตื่นจากการผ่าตัด ส่วนล่างของขาซ้ายก็ถูกตัดออกไปแล้ว
ในฐานะที่เป็นโค้ชผิวดำในกีฬาที่มีแต่คนผิวขาวเป็นส่วนใหญ่ Carlos จึงเป็นคนกลุ่มน้อยเสมอมา และเมื่อเป็นโปรกอล์ฟผิวดำที่ไม่สมประกอบด้วย ก็ยิ่งกลายเป็นแกะดำมากขึ้นไปอีก “ผมเป็นตัวแทนคนกลุ่มหนึ่งที่ใหญ่กว่าตัวผม คน 2 กลุ่มที่ใหญ่กว่าตัวผม” Carlos กล่าว “ผมใช้ทางลัดไม่ได้ ให้โกงคนอื่นไม่ได้หรอก” แต่ท่ามกลางปัญหาทั้งหมดนี้ เขากลับตั้งมั่นว่าจะค้นหาทางแสงสว่าง
“ผมแค่รักที่ได้ออกไปที่สนาม รักในสิ่งที่ผมทำ และรักที่ได้เป็นโปรกอล์ฟ...”
หลังจากถูกตัดขาแล้ว ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องยากขึ้นแบบทวีคูณ ทั้งการแต่งตัว การเดินไปที่จุดตีลูก การโน้มตัวลงไปหยิบลูกหลังจากพัตต์ แต่ไม่เลยซักครั้งที่ Carlos คิดว่าตัวเองจะไม่มีวันได้กลับไปสอนกอล์ฟอีกแล้ว ในทางตรงกันข้าม กระบวนการนี้คือการระบายอารมณ์ “ผมรู้ว่าผมต้องกลับไปเล่นอีกครั้ง รู้ว่าตัวเองจะต้องกลับไปสอน” เขากล่าว “แต่ที่ผมไม่รู้คือการเดินทางนี้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง” เมื่อ Carlos หายดีแล้ว เขาต้องฝึกทำเรื่องง่ายๆ ที่เคยทำได้ใหม่อีกครั้ง เขาเห็นว่าการบาดเจ็บนี้คือโอกาสฝึกมองโลกในแง่ดีและขอบคุณสิ่งต่างๆ แทนที่จะมองในแง่ลบและเศร้าเสียใจ “ผมคิดว่า ผมก็แค่รักที่จะออกไปที่สนามแค่นั้นแหละ ผมรักในสิ่งที่ผมทำ รักที่จะเป็นโปรกอล์ฟ ผมรักการเล่นกอล์ฟ”
กลับไปที่กรีน Carlos เดินสำรวจการตีพัตต์ระยะ 8 ฟุตเพื่อได้พาร์ อวัยวะเทียมของเขาซึ่งออกแบบโดยนักกอล์ฟเพื่อนักกอล์ฟไม่ได้ทำเพียงแค่ช่วยให้เขาอ่านแนวกรีนที่เหยียบอยู่ได้เท่านั้น แต่ยังส่งผ่านความรู้สึกให้เขารู้อีกด้วย “ผมจับสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ แม้จะเล็กน้อยแต่ก็รู้ว่าคืออะไร ถือว่าช่วยผมได้เยอะเลย” เขากล่าว นี่คือความเห็นที่บ่งบอกถึงการมองชีวิตในรูปแบบใหม่ของตัวเอง โดยขณะที่คนอื่นๆ อาจเห็นว่าเป็นความสูญเสีย แต่ Carlos เห็นเป็นข้อดี เขายืนเหนือจุดพัตต์ ตีลูกอย่างสมบูรณ์แบบ และดูลูกกอล์ฟค่อยๆ กลิ้งลงหลุมอย่างนุ่มนวล
“หากเด็กที่ไม่สมประกอบเห็นผม พวกเขาอาจพูดว่า ‘เฮ้ รู้ไหม ฉันก็เป็นโปรกอล์ฟได้ ฉันก็เล่นกอล์ฟได้เหมือนกัน’”
Carlos เชื่อว่าชีวิตก็เหมือนกับสนามกอล์ฟ ที่มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ “คุณต้องควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้” คือหลักการที่ผมนำมาขบคิดบ่อยๆ เขาอาจจะไม่เคยต้องจุดไฟแห่งความหวังให้กับคนอื่นๆ แต่เมื่อมีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้น ก็ปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงอย่างรวดเร็ว และนำความสามารถมาใช้กับศรัทธาของตัวเอง ซึ่งเขาบอกว่าทำให้ตัวเองเป็นคนมีเหตุมีผล และช่วยให้มองเห็นทัศนมิติจากสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เขายังให้เครดิตแก่แรงสนับสนุนที่ได้รับด้วย ผู้คนที่คอยอยู่เคียงข้างเมื่อตื่นขึ้นหลังการผ่าตัด Carlos กล่าวว่าแรงสนับสนุนคือสิ่งที่เขาตั้งใจอยากจะทำให้กับคนอื่นๆ ที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขา “หากเด็กที่ไม่สมประกอบเห็นผม พวกเขาอาจพูดว่า ‘เฮ้ รู้ไหม ฉันก็เป็นโปรกอล์ฟได้ ฉันก็เล่นกอล์ฟได้เหมือนกัน’’”
ในภาพยนตร์ด้านบน Carlos ได้แบ่งปันเรื่องราวและอธิบายวิธีที่เขาก้าวข้ามอุปสรรคทางใจรวมถึงทางกายในชีวิต และเกมกอล์ฟที่เขารักได้อย่างไร
เรียบเรียงโดย Nickolaus Sugai
ภาพถ่ายโดย Eli Durst
ภาพยนตร์โดย Shern Sharma
รายงานเมื่อ: กันยายน 2020