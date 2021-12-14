Gloves Not Gunz: เป็นมากกว่าคลับชกมวย

Gloves Not Gunz: เป็นมากกว่าค่าย
ชุมชน
ยังไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง ไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในชีวิตบ้าง ขอแนะนำค่ายมวยที่ทำให้วัยรุ่นในกรุงลอนดอนสามัคคีกันด้วยกีฬา
ค่ายมวยเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในครอยดอน เซาท์ลอนดอน มีอิทธิพลต่อเด็กๆ ที่พยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอย่างน่าประหลาดใจ ถึงแม้พื้นที่จะเล็ก อบอ้าว และไม่ค่อยแคร์คนที่เข้ามาอยู่ แต่จุดประสงค์ของที่นี่เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตดีกว่าเดิม Gloves Not Gunz ก่อตั้งโดย Adam Ballard และ Ben Eckett ในช่วงต้นปี 2017 ค่ายนี้เติบโตขึ้นจากความมุ่งมั่นที่อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ท้องถิ่น หลังมีอาชญากรรมเกิดขึ้นโดยเยาวชนเป็นผู้กระทำผิด
Gloves Not Gunz เหมาะสำหรับทุกคน เด็กๆ จากโรงเรียนและย่านต่างๆ มาที่นี่พร้อมกับปัญหาหลากหลายรูปแบบ พวกเขารู้ถึงความแตกต่างของตัวเอง แต่ทิ้งมันไว้ก่อนจะก้าวเข้าสู่ที่นี่ ที่นี่คือพื้นที่สำหรับการสนุกให้เต็มที่ เพลิดเพลินกับสิ่งใหม่ๆ และเป็นอิสระ และถึงแม้จะเล็กน้อย แต่ทุกๆ ชัยชนะก็ได้รับการยกย่องและเฉลิมฉลองเสมอ
ความยากลำบากในชีวิตของเด็กๆ จากเซาท์ลอนดอนกลายเป็นเรื่องที่จัดการได้เมื่อพวกเขายกน้ำหนัก วิ่งแบบเซอร์กิต และเรียนรู้การฝึกการหายใจ ที่นี่ช่วยทำให้พลังงานของพวกเขาสมดุล พร้อมกับทำให้รู้สึกสงบ
“การชกมวยมีอิทธิพลต่อชีวิตผมอย่างมากครับ พูดได้เลยว่าผมมองทุกๆ สิ่งเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง มองแง่บวกมากขึ้น มั่นใจมากขึ้น และแน่นอนว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นตั้งแต่ได้เริ่มชกมวยครับ”
ใน Crew Love ตอนนี้ เราทำความรู้จักกับ Precieux Noka และสมาชิกคนอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งพวกเขาได้สร้างจุดประสงค์ให้สถานที่ที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ รวมถึงเราได้เรียนรู้ว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงด้วยความท้าทายของการเรียนชกมวยได้อย่างไร
เรียบเรียงโดย Liz Baldwin
ภาพถ่ายโดย Lauren Maccabee
แอนิเมชันโดย Alice Issac
ภาพยนตร์โดย Ramone Anderson, Jake Gabby