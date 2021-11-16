การดำเนินการของ AntetokounBros Academy

ไม่มีห่วงไหนไกลเกินเอื้อม
ชุมชน
โลกอาจรู้จัก Giannis Antetokounmpo ในฐานะแชมป์ NBA แต่ผลงานนอกคอร์ทของเขาต่างหากที่พิเศษอย่างแท้จริง
Giannis Antetokounmpo เป็นผู้เล่น NBA ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคนหนึ่ง เขาเป็น MVP เป็นแชมป์ แถมยังได้ฉายาว่า “Greek Freak” ด้วย แต่ผลงานนอกคอร์ทที่เขาสร้างสรรค์ต่างหากที่พิเศษอย่างแท้จริง นั่นคือ AntetokounBros Academy
แม้ Giannis จะหลงใหลในบาสเก็ตบอล แต่เขาก็มีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ที่ให้ทุกคนรู้สึกเป็นที่ต้อนรับ อีกทั้งปรัชญาของอะคาเดมีเองก็สื่อความหมายชัดเจนว่า “ไม่สำคัญว่าคุณเริ่มจากที่ไหน แต่สำคัญที่จุดหมายที่คุณจะไป”
“เด็กส่วนใหญ่ที่มาที่นี่รู้สึกเหมือนเป็นคนนอก มีความมั่นใจน้อยกว่านี้ แต่หลังจากเข้ามา พวกเขาก็มั่นใจมากขึ้น ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต้องมีเมื่อออกไปเผชิญโลกภายนอก”
Evina Maltsi
หัวหน้าโค้ช AntetokounBros Academy
ในแต่ละปีอะคาเดมีแห่งนี้รับเด็ก 100 คน (และโค้ช 12 คน) จากกลุ่มสังคมที่เปราะบางและจากชุมชน ประเทศ และภูมิหลังทางสังคมที่ต่างกัน และมอบโอกาสให้พวกเขาได้ปลดปล่อยและพัฒนาศักยภาพที่มีผ่านกีฬา
ด้วยความร่วมมือกับพี่น้องของ Giannis และความช่วยเหลือจาก Onassis Foundation และ Eurohoops เขาได้รังสรรค์สิ่งที่ไม่เคยมีในวัยเด็ก และช่วยสร้างแรงบันดาลใจ สิ่งนี้จึงมีความหมายกับตัวเขามาก
อะคาเดมีแห่งนี้ใช้พื้นที่ของคอร์ทบาสเก็ตบอลที่ตกแต่งใหม่โดย Nike และตอบแทนกลับคืนสู่ชุมชนในย่าน Ellinorosson, Ampelokipi และ Lamprini อะคาเดมีแห่งนี้ให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าประสบการณ์ในคอร์ทเป็นอย่างมาก
ตลอดทั้งปี เด็กๆ จะได้สัมผัสประสบการณ์เซสชันการแนะแนวทางอย่างต่อเนื่องและเส้นทางทุนการศึกษาที่จัดขึ้นที่ Onassis Foundation มีการวิเคราะห์เกมที่จัดโดยทีมโค้ชของ Eurohoops และรับฟังคำพูดสร้างแรงบันดาลใจโดยนักกีฬาและมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญชื่อดังจากหลากหลายสาขา
“เด็กเหล่านี้คือสังคมขนาดเล็ก หากเราคิดและทำโดยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกคนก็จะมีสังคมที่ดีขึ้น”
Konstantinos Papaloukas
พาร์ทเนอร์บริหารจัดการองค์กร Eurohoops
ลูกชายผู้อพยพที่จากไนจีเรียมาเพื่อหางานและชีวิตที่ดีกว่าในกรุงเอเธนส์อย่าง Giannis รู้ซึ้งถึงการเป็นคนนอกดี และมันผลักดันให้เขาอยากช่วยให้เด็กทุกคนรู้สึกเป็นที่ต้อนรับ มีพลัง และก้าวไปถึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม
ทุกคนต่างมีเรื่องราว ชีวิต และสีผิวของตัวเอง แต่เมื่อมาอยู่ด้วยกัน เราก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ
Giannis Antetokounmpo
AntetokounBros เป็นเหมือนครอบครัว ทั้งโค้ชและนักเรียนต่างศึกษาเรียนรู้จากชีวิตของกันและกัน ที่นี่จึงมีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง
อะคาเดมีแห่งนี้มีผลตอบแทนที่จับต้องได้เช่นกัน ประสบการณ์ของนักเรียนนำไปสู่พิธีจบการศึกษาและพิธีมอบรางวัล ผู้จบการศึกษาที่มีผลงานดี 6 อันดับแรกจะได้รับทุนเรียนบาสเก็ตบอลต่อที่ Eurohoops Academy ผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมของปีนี้จะได้รางวัลเป็นทุนมหาวิทยาลัย “One of a Kind” ซึ่งสนับสนุนโดย Onassis Foundation
“ด้วย AntetokounBros Academy ผู้คนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และเพศมารวมเป็นทีมเดียวกันในย่านต่างๆ ของกรุงเอเธนส์เพื่อไล่ตามทุกความฝันที่ตัวเองมี”
Afroditi Panagiotakou
ผู้อำนวยการด้านวัฒนธรรมของ Onassis Foundation
แต่ที่น่าประทับใจเช่นเดียวกับอะคาเดมีแห่งนี้ก็คือ Giannis ที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆ และสรุปทุกอย่างง่ายๆ ว่า
“มาสนุกด้วยกันที่นี่สิ”
Giannis Antetokounmpo
เขาอาจเป็นคนที่ทุ่มเทที่สุดคนหนึ่งในบรรดาทุกคน แต่ Giannis เชื่อว่า เมื่อคุณมีอิสระที่จะเล่นสนุก คุณก็จะมีอิสระในการเผยตัวตนที่คุณเป็นออกมาได้จริงๆ
“เมื่อรู้แล้วว่าอะไรทำให้คุณมีความสุข คุณต้องทำมันต่อไป เพราะนั่นจะทำให้คุณเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุด”
Giannis Antetokounmpo
ภาพถ่ายโดย Eleni Albarosa
ภาพยนตร์โดย Alkis Papastathopoulos
แอนิเมชันโดย Ultra Brand Studio