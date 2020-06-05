แข็งแรงขึ้นด้วยการเคลื่อนไหวแบบเอกเซนตริก
การโค้ชและโภชนาการ
โดย Betina Gozo
นำท่าประจำมาลดความเร็วลงแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ครั้งใหญ่
การเคลื่อนไหวแบบเอกเซนตริกเป็นการเคลื่อนไหวช่วงลดระดับซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อของคุณยืดออก ทั้งยังเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการเสริมสร้างความแข็งแรงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเพราะจะใช้เพียงน้ำหนักตัวของร่างกายเท่านั้น ดังนั้น สมมติว่าคุณกำลังทำท่าย่อตัว ช่วงที่ลดตัวลงขณะทำท่าก็คือช่วงเอกเซนตริกนั่นเอง ซึ่งในจังหวะที่เคลื่อนไหวแบบเอกเซนตริกนั้น คุณจะต้องลดความเร็วลง โดยอาจใช้เวลาในช่วงลดระดับนี้ระหว่าง 3 ถึง 10 วินาที เพื่อเปิดการทำงานของกล้ามเนื้อให้ครบทุกมัดได้จริงๆ
“และไม่ใช่แค่ท่าย่อตัวเท่านั้น คุณเปลี่ยนการเคลื่อนไหวให้เป็นแบบเอกเซนตริกได้แทบทุกท่าเลย”
Betina Gozo
และไม่ใช่แค่ท่าย่อตัวเท่านั้น คุณเปลี่ยนการเคลื่อนไหวให้เป็นแบบเอกเซนตริกได้แทบทุกท่าเลย ลองใช้กับท่าวิดพื้นโดยเน้นทำช่วงลดระดับให้ช้าที่สุด แล้วดันพื้นกลับขึ้นมาด้วยความเร็วปกติดู ตอนที่ใช้ช่วงเอกเซนตริกกับท่าวิดพื้น คุณจะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและกล้ามเนื้อเสริมความมั่นคงนั้นออกแรงมากขึ้น ซึ่งมักจะช่วยดึงเอาส่วนใดๆ ก็ตามที่พักฟื้นเต็มที่แล้วหรือที่ยังไม่แข็งแรงออกมาใช้ นี่เป็นหนึ่งในท่าที่ฉันชอบให้ลูกค้าทำเลยค่ะ เพราะจะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้วิดพื้นได้มากครั้งขึ้นและทำอย่างแข็งแรงขึ้นได้ โดยปกติแล้ว คนมักจะพยายามทำรวดเดียว 10 รอบให้เร็วที่สุด แต่ถ้าคุณนำการเคลื่อนไหวแบบเอกเซนตริกมาใช้ จำนวน 10 รอบที่ว่ามานั้นจะทำให้คุณรู้สึกได้ออกแรงมากขึ้นและในไม่ช้าก็จะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้น
ลองสังเกตการเคลื่อนไหวแบบเอกเซนตริกจากการออกกำลังกายของฉันดู หรือจะลองกับตัวเองก็ได้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้วิดพื้นหรือทำท่าย่อตัวขณะออกกำลังกาย ลองทำ 2 ท่านั้นแบบเอกเซนตริกด้วยการลดความเร็วแต่ละรอบลงเป็น 3 หรือ 4 วินาที แล้วเห็นเลยว่าพอตั้งใจเคลื่อนไหวแบบเอกเซนตริกแล้ว จะมีการใช้งานกล้ามเนื้อมัดเดิมของคุณนั้นในแบบที่ต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง