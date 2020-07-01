ออกไปวิ่งให้ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นในทุกครั้ง

วิธีออกไปวิ่งให้ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นในทุกครั้ง
การโค้ช
โดย Nike Running
ปรับโฟกัสจากตัวเลขบนนาฬิกาไปยังเหตุผลที่คุณวิ่ง
การวิ่งเป็นมากกว่าแค่เรื่องเมตริก หากคุณนึกถึง “เหตุผล” ที่คุณวิ่งออก เหตุผลจริงๆ ที่ทำให้ผูกเชือกรองเท้าวิ่ง คุณก็จะโฟกัสไปที่ความสนุกสนานจากการวิ่งได้มากขึ้น ไม่ว่าจะต้องวิ่งเร็วหรือไกลแค่ไหนก็ตาม
นักวิ่งมีแนวโน้มที่จะตัดสินการวิ่งด้วยปัจจัย 2 อย่างคือ ระยะทาง และความเร็ว ในสังคมที่ผู้คนให้ความสนใจกับข้อมูลเป็นอย่างมาก เราแชร์ทุกอย่างลงในโซเชียลมีเดียได้ตั้งแต่เมตริกพื้นฐานไปจนถึงค่า VO2 Max และจำนวนก้าวต่อนาที แต่แนวทางการวิ่งที่ไปโฟกัสตัวเลขเพียงอย่างเดียวนี้กลับทำให้กีฬานั้นหมดสนุก
“บ่อยครั้งที่ผู้คนฉลองเพียงการวิ่งแข่ง การออกกำลังกายสุดหนักหน่วง หรือการวิ่งที่ไกลที่สุดของตัวเองเท่านั้น” Chris Bennett หัวหน้าโค้ชของ Nike Running Global กล่าว “แต่ยิ่งคุณเก่งขึ้นเท่าไร การพิชิตหลักเป้าหมายที่ว่ามาก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น และหากสิ่งเหล่านั้นคือเหตุผลที่คุณเฉลิมฉลอง คุณก็คงจะไม่ได้ฉลองเยอะแน่ๆ”
Bennett บอกว่า ในทางกลับกัน ถ้าคุณทำให้การวิ่งเป็นสิ่งที่มากกว่าแค่การขยับร่างกายกับตัวเลขทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง คุณก็จะได้เปิดโอกาสให้ตัวเองประสบความสำเร็จและสนุกไปกับกีฬาได้มากขึ้น วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้นคือ การค้นพบ “เหตุผล” ในการวิ่งของคุณ
“แต่ยิ่งคุณเก่งขึ้นเท่าไร การพิชิตหลักเป้าหมายที่ว่ามาก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น และหากสิ่งเหล่านั้นคือเหตุผลที่คุณเฉลิมฉลอง คุณก็คงจะไม่ได้ฉลองเยอะแน่ๆ”
Chris Bennett หัวหน้าโค้ชของ Nike Running Global
นึกถึงเหตุผลที่คุณวิ่ง การวิ่งช่วยขจัดความเครียดจากวันที่ทำงานได้ไม่ค่อยดีใช่ไหม การวิ่งช่วยให้คุณก้าวข้ามปัญหาหรือหาวิธีที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาใช่หรือไม่ การวิ่งเป็นโอกาสที่จะออกไปข้างนอกและดื่มด่ำกับไปแสงอาทิตย์หรือเปล่า
การมุ่งเน้นไปที่ “เหตุผล” หรือเป้าหมายในการวิ่งนั้นเป็นแรงกระตุ้นได้มากกว่าการคิดแค่เพียงว่าจะวิ่งได้ไกลหรือเร็วแค่ไหน Bennett กล่าว ยิ่งไปกว่านั้น ในแต่ละครั้งที่วิ่งและทำได้ตามเป้าหมายนั้น นั่นก็เป็นเหตุผลที่จะเฉลิมฉลองให้กับตัวคุณเองแล้ว
การทราบถึง “เหตุผล” ยังเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาความแข็งแกร่งของจิตใจอีกด้วย ซึ่งในอีกแง่ก็คือการวัดว่าคุณมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดเพื่อไล่ตามเป้าหมายการวิ่งมากน้อยเพียงใด อันที่จริง ความอดทนทางจิตใจมีความสำคัญไม่ต่างกับกล้ามเนื้อของคุณที่จะต้องทำงานเพื่อผลักดันขีดจำกัดและช่วยให้คุณยังคงออกวิ่งต่อไปได้เมื่อถึงคราวลำบาก การย้ำเตือนตัวเองเกี่ยวกับ “เหตุผล” ในการวิ่งเป็นวิธีที่ดีที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งภายใน
การวิ่งอย่างมีเป้าหมายจะทำให้การวิ่งสนุกมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด “การวิ่งควรเป็นการย้ำเตือนว่าคุณนั้นยังมีพลังและมีชีวิต” Bennett กล่าว “เราควรจะสนุกกับการวิ่งเพราะเราเลือกที่จะวิ่ง” สิ่งนั้นอาจเป็นเรื่องยากเมื่อคุณมองไปที่หน้าจอเล็กจิ๋วของนาฬิกา GPS ทุกๆ 2-3 วินาที
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไม่ไปสนใจตัวเลขพวกนั้น Bennett แนะนำว่า “ให้ลองเพิ่มเมตริกแบบอื่นเพื่อวัดความสำเร็จของการวิ่ง” คุณวิ่งพิชิตเนินที่สูงที่สุดในย่านที่คุณอยู่เป็นครั้งแรกใช่ไหม คุณมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมสำหรับโปรเจกต์งานผุดขึ้นมาตอนวิ่งหรือเปล่า คุณเห็นวิวพระอาทิตย์ที่งามจับใจตอนวิ่งไหม “สิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณวิ่งได้ไกลหรือเร็วแค่ไหนเลย” Bennett กล่าว “แต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดล้วนน่าทึ่ง และนั่นคือแง่มุมที่ทรงพลังที่สุดของการวิ่ง”
3 วิธีในการวิ่งให้ดีขึ้น
ตอนนี้คุณทราบถึงเหตุผลที่คุณวิ่งแล้ว ใช้คำแนะนำของโค้ช Bennett เพื่อให้มั่นใจว่าจะวิ่งได้อย่างราบรื่นตลอดระยะทาง
- จินตนาการถึงความสำเร็จ เป้าหมายในการวิ่งของคุณก็เพื่อลดความเครียดใช่ไหม ลองนึกถึงภาพเวลาที่คุณออกกำลังกายเสร็จแล้วรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย และมีพลังดู คุณวิ่งเพื่อให้ฟิตขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้นใช่หรือเปล่า ลองนึกถึงท่าทาง ลมหายใจ รวมถึงสิ่งดีๆ ทั้งหมดที่คุณกำลังมอบให้กับจิตใจและร่างกายในแต่ละก้าวดู
- พูดเชิงบวกกับตัวเอง การบอกตัวเองว่า “คุณทำได้” อาจดูน่าเบื่อไปหน่อย แต่คำพูดเชิงบวกจะทำให้สมองและขาเชื่อว่าคุณยังเหลือแรงวิ่งอีก ไม่ว่าจะออกไปวิ่งตามปกติหรือจะเป็นในวันแข่งขันก็ตาม
- มองหาข้อดีในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย ฝนอาจจะกำลังตกหรือคุณอาจจะกำลังวิ่งขึ้นเนินในเส้นทางของคุณ แทนที่จะวิ่งไปกับทัศนคติเชิงลบในทันที ให้ลองคิดว่าสภาพอากาศของการเทรนนิ่งที่ท้าทายนั้นจะทำให้คุณเป็นนักวิ่งที่ดีขึ้นและวิ่งได้หลากหลายมากขึ้น หลังจากนั้นให้ยกย่องตัวเองในการก้าวผ่านเส้นทางสุดโหดนี้ได้ การพิชิตช่วงเวลาที่ไม่เป็นใจได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เจอกับความยากลำบากระหว่างออกกำลังกายหรือในการใช้ชีวิต คือเครื่องพิสูจน์ถึงความพยายามที่คุณทุ่มเทไป ตามที่ Bennett บอกเอาไว้ว่า “เราไม่ได้วิ่งเพื่อให้ทุกสิ่งง่ายขึ้น เราวิ่งเพื่อรับมือกับสิ่งที่ยากขึ้นและโหดขึ้นไปอีก”