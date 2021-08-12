คุยต่างสายอาชีพ: Shev Robinson โค้ชสอนออกกำลังกายกับ Tanisha Scott นักออกแบบท่าเต้น

ความมั่นใจในตัวเองทำให้ดูโอคู่นี้ยืนหนึ่งได้ในวงการเต้นและฟิตเนส
วัฒนธรรม
Tanisha Scott นักออกแบบท่าเต้น และ Shev Robinson โค้ชฟิตเนสอธิบายว่าการให้กำลังใจตัวเองก่อนนั้นทำให้พวกเขาสร้างกำลังใจให้คนอื่นได้อย่างไร
“คุยต่างสายอาชีพ” เป็นซีรีส์การสนทนาอย่างเจาะลึกตรงประเด็นระหว่างเพื่อนในแวดวงกีฬาและกลุ่มคนสร้างสรรค์ เปิดมุมมองวิธีพิชิตชัยชนะทั้งในและนอกสนาม
Tanisha Scott และ Shev Robinson อยู่ในธุรกิจที่ให้ความช่วยเหลือผู้คน Tanisha เป็นนักออกแบบท่าเต้นระดับตำนาน ส่วน Shev นั้นเป็นโค้ชฟิตเนสของเหล่าเซเลบและมีผู้ติดตามทางออนไลน์มากมาย รากฐานในการทำงานสำหรับทั้งคู่คือการเสริมพลังผู้คนที่ต้องการมีสุขภาวะที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิต ทั้งทางกาย ทางใจ และความคิดสร้างสรรค์ Shev อธิบายว่างานเป็น “การสร้างสังคมแห่งความมั่นใจ” ทั้งคู่ได้ทำการโค้ชให้กับสุดยอดศิลปินแห่งยุคปัจจุบันมาแล้วหลายต่อหลายคนเพื่อขึ้นสู่เวทีแสดงสดอันโด่งดัง มิวสิกวิดีโอ และหน้าปกแม็กกาซีน รวมถึงให้ความช่วยเหลือนักกีฬาทั่วไปอีกด้วย ทั้ง 2 สาวเป็นชาวเมืองโทรอนโตโดยกำเนิด เกิดในครอบครัวที่มีพื้นเพมาจากจาเมกา อีกทั้งยังมีสิ่งเชื่อมโยงเดียวกันเมื่อทั้งคู่ได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิง และในบางครั้งก็ร่วมเทรนลูกค้าระดับเอลิสต์ด้วยกัน
ในบทสัมภาษณ์คุยต่างสายอาชีพนี้ Tanisha และ Shev จะมาพูดคุยถึงการลงมือทำ ซึ่งเป็นหลักการทำงานข้ามศาสตร์ที่ปรับใช้ได้กับทุกเรื่องที่คุณต้องเผชิญ รวมถึงวิธีการเตรียมตัวที่จะเริ่มจากภายในเพื่อทำการโค้ชลูกค้าให้ก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่
Shev: เอาล่ะ Tanisha มาเริ่มกันเลย อธิบายให้ฟังหน่อยว่าคุณทำอะไร
Tanisha: ได้เลย ฉันเป็นนักออกแบบท่าเต้น เป็นโค้ชด้านการเคลื่อนไหวซึ่งแตกต่างจากการออกแบบท่าเต้นเป็นอย่างมาก แล้วก็ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ด้วย
Shev: คือคุณสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนเมื่อต้องขึ้นเวที
Tanisha: ต้องบอกว่านั่นอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งในการเสริมพลังที่มากที่สุดที่ฉันได้ทำมาเลย… ว่าแต่คุณล่ะ เล่าให้ฟังหน่อยว่าทำอะไรบ้าง
Shev: ฉันทำ 3 งาน เรียกว่าเป็นชาวแคริบเบียนขนานแท้เลยค่ะ ทำทั้งในวงการฟิตเนส เป็นผู้ประกอบการ และเป็นโค้ชด้วย ฉันเทรนศิลปินให้เตรียมตัวสำหรับการออกทัวร์ ขึ้นคอนเสิร์ต โรดโชว์ และถ่ายหน้าปกแม็กกาซีน ฉันเปิดบริษัทชื่อ Body by Shev ซึ่งเป็นที่ที่ฉันเทรนผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก สิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือฉันได้ติดต่อกับผู้คนที่ไม่เคยพบมาก่อนและช่วยให้พวกเขาไปถึงเป้าหมาย
Tanisha: อยากจะบอกว่า ฉันรู้สึกตลอดเวลาเลยว่าคุณเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองจริงๆ เพราะอย่างตอนที่เราทำงานด้วยกัน ฉันก็สังเกตเห็นและรู้ได้ทันที คุณรู้หรือไม่ว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงทำในสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้
Shev: ฉันรู้ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือผู้คน อยากจะเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้ผู้คนได้มีความมั่นใจ แต่แค่ไม่รู้ว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไร ฉันชอบเล่นฟิตเนสมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ทำได้ไม่มีเบื่อ เคยเป็นดาวเด่นในกีฬาประเภทลู่ นั่นคือส่วนหนึ่งในตัวฉัน ฉันได้อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่… เอาล่ะ เล่าหน่อยสิว่า คุณเคยเจอทางตันด้านความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ ถ้าเคย แล้วคุณจัดการปัญหานี้อย่างไร
“ทุกคนควรมีความภูมิใจในงานที่ได้ทำและรับรู้ว่าตัวเองมีส่วนในภาพรวม”
Tanisha
Tanisha: ฉันยังไม่เคยเจอกับสิ่งที่ผู้คนเรียกว่าเป็นทางตันนะ ที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าสำหรับฉันแล้ว การออกแบบท่าเต้น การเคลื่อนไหว และงานครีเอทีฟไม่ได้เป็นเรื่องทางกลไก มันไม่ได้มีตำรากำหนดไว้ ทุกอย่างมีเรื่องราวทั้งนั้น ดังนั้น สิ่งแรกที่ฉันทำคือค้นหาคำตอบว่ามันคืออะไรกันแน่ ข้อความนี้เกี่ยวอะไรกับเพลงนี้ ใครคือคนที่ถ่ายทอดเพลงนี้ เอาจิ๊กซอว์มาต่อเข้าด้วยกัน ถ้าเจอว่ามีบางอย่างไปด้วยกันไม่ได้ ก็หมายความว่าสิ่งนั้นทำให้เรื่องราวไม่ถึงแก่นแท้ และฉันไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถึงแก่นแท้
Shev: คุณเติมแรงกระตุ้นให้กับศิลปินและนักเต้นของคุณอย่างไร
Tanisha: ทุกคนควรมีความภูมิใจในงานที่ได้ทำและรับรู้ว่าตัวเองมีส่วนในภาพรวม ในฐานะผู้นำ ฉันต้องมอบหมายงานต่างๆ ต้องมั่นใจว่าวิสัยทัศน์มันสมเหตุสมผล และต้องใช้ให้ถูกคน ไม่ว่าจะเป็นสไตลิสต์ นักเต้น ไปจนถึงผู้ช่วย ต้องเลือกให้ถูกคน สิ่งนี้เรียกว่าระบบนิเวศในการทำงาน และทั้งหมดก็เป็นเรื่องของทีมเวิร์ค ตัวอย่างเช่น ฉันรู้ว่าเมื่อคุณเสริมพลังให้กับผู้คนและให้เขาได้มีหน้าที่รับผิดชอบ คนกลุ่มนี้ก็จะต้องการทำผลงานให้ดีขึ้น แล้วก็จะทำได้ดีขึ้นจริงๆ นี่แหละวิธีการทำงานของฉัน
Shev: คุณสร้างสายสัมพันธ์กับนักเรียน นักเต้นคนอื่นๆ หรือแม้แต่ลูกค้าอย่างไร
Tanisha: ฉันไม่ทำตัวหยิ่งเพราะฉันเรียนรู้อยู่เสมอ ดังนั้นฉันจะฟัง ฉันพูดเยอะมาก ถามคำถามเยอะแยะมากมาย [ในกอง] ฉันจะอยู่ในจุดที่คนเห็นเสมอ เต้นกับนักเต้นวัยเด็กและอะไรต่างๆ ฉัน [จำเป็นต้อง] ออกไปในโลกกว้าง นั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันพบกับแก่นแท้ ฉันเคารพวงการนี้ ฉันเคารพศิลปะทุกรูปแบบในทุกๆ ทาง และฉันจะคอยจินตนาการและฝันอยู่เสมอ
Shev: คุณไม่เห็นหรอกว่าฉันกำลังขนลุกอยู่ แต่ฉันรู้สึกเลยล่ะ
“ฉันได้แรงกระตุ้นจากการคิดแผนการช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความมั่นใจที่พวกเขาเสียไปกลับคืนมา”
Shev
Tanisha: ฟิตเนสและการมีสุขภาวะที่ดีมีบทบาทอย่างไรในชีวิตประจำวันของคุณ
Shev: ฉันจริงจังมากกับการคิดแผนการช่วยให้ผู้คนเข้าใจสุขภาพและสุขภาวะของตัวเอง ตั้งแต่การเริ่มต้นวันใหม่ ไปจนถึงสิ่งที่ฉันป้อนให้ร่างกาย วิธีที่ฉันขับเคลื่อนพลังงานให้กับผู้คน ฉันไม่รู้ว่าฉันจะใช้ชีวิตแบบอื่นได้อย่างไร เพราะถ้าฉันไม่แข็งแรง ฉันก็ช่วยผู้อื่นไม่ได้ ฉันรู้สึกได้ว่าคนอื่นก็รู้สึกถึงพลังงานของฉันเช่นกัน
Tanisha: คุณทำให้ตัวเองมีแรงกระตุ้นอยู่เสมอเพื่อให้คนอื่นๆ มีแรงกระตุ้นแบบเดียวกันกับคุณอย่างไร
Shev: ฉันได้แรงกระตุ้นจากการคิดแผนการช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความมั่นใจที่พวกเขาเสียไปกลับคืนมา ฉันไม่สนใจว่าอะไรทำให้ความมั่นใจที่ว่านั้นหายไป ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยหรือว่าคลอดลูก คุณใส่เสื้อผ้าแล้วรู้สึกไม่มั่นใจ… ฉันปฏิบัติกับลูกค้าของฉันเสมือนเป็นครอบครัวขยายของตัวเอง ฉันไม่เคยมีแรงขับเคลื่อนที่ได้รับจากพลังงานของผู้คนขนาดนี้มาก่อน นี่คือเหตุผลว่าทำไมฉันจำเป็นต้องสร้างพื้นที่ให้กับความสงบเงียบและสมาธิ เพื่อให้ฉันสามารถ [นำ] ส่งพลังงานให้กับคนอื่นๆ ได้
Tanisha: นั่นคือการนึกถึงผู้อื่นก่อนนั่นเอง สิ่งที่คุณใช้เพื่อตั้งหลักให้กับตัวเองก่อนที่จะทำงานกับลูกค้ามีอะไรบ้าง
Shev: ก่อนที่จะเริ่มวันทำงานกับลูกค้า ฉันจะพยายามย้ำเตือนตัวเองถึงเหตุผลว่าทำไมลูกค้าถึงเข้ามาหา เรื่องราวของลูกค้าคืออะไร และทำไมถึงต้องการฉัน นั่นเป็นเพราะว่าฉันให้บริการ และฉันจะให้บริการนั้นๆ ไม่ได้จนกว่าฉันจะเข้าใจว่าทำไมลูกค้าถึงมาหาฉันเพื่อรับบริการนั้นๆ
“ก่อนที่จะเริ่มวันทำงานกับลูกค้า ฉันจะพยายามย้ำเตือนตัวเองถึงเหตุผลว่าทำไมลูกค้าถึงเข้ามาหา เรื่องราวของลูกค้าคืออะไร และทำไมถึงต้องการฉัน”
Shev
Tanisha: ส่วนตัวแล้ว คุณสร้างความสมดุลระหว่างความคาดหวังด้านฟิตเนสของลูกค้ากับลักษณะของร่างกายที่มีสุขภาพดีในความเป็นจริงสำหรับลูกค้าได้อย่างไร
Shev: ฉันคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำตัวเองให้อยู่ในระดับเดียวกับลูกค้าสาวๆ และไม่ให้พวกเขาเห็นฉันยืนบนระดับที่พวกเธอไปไม่ถึง ฉันก็เป็นมนุษย์ ออกกำลังกายทุกวันเพราะว่าก็มีเป้าหมายเช่นกัน ฉันไม่ได้เป็นแค่เทรนเนอร์ที่ดูสมบูรณ์แบบในทุกทาง เรากำลังมีชาเลนจ์ 30 วันในตอนนี้ และฉันก็เข้าร่วมชาเลนจ์นั้นเหมือนกัน ฉันกินสิ่งที่พวกเขากิน ฉันออกกำลังกายและทำโปรแกรมเดียวกับพวกเขาเหมือนกัน
Tanisha: สุดยอดไปเลย แล้วที่คุณทำนี่ก็คล้ายกับที่ฉันทำนะ ซึ่งก็คือการทำให้ผู้คนได้มีเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง คุณเริ่มชาเลนจ์ 30 วัน แต่เดี๋ยวนะ ฉันต้องพูดให้ชัดๆ นะว่า Shev คุณเองเริ่มชาเลนจ์ 30 วันกับคนถึง 500 คน
Shev: 585 คนค่ะ
Tanisha: นับถือเลยจริงๆ ตั้ง 585 คน ชาเลนจ์นี้สอนอะไรคุณบ้างในเรื่องขีดจำกัดของตัวเมื่อต้องช่วยให้ผู้คนบรรลุเป้าหมาย
Shev: ฉันพูดเสมอว่าอยากจะให้การโค้ชกับผู้หญิงจำนวนมากให้มีการเพิ่มน้ำหนัก ลดน้ำหนัก ปรับสภาพ และรักษาสภาพร่างกายเพื่อให้มีสุขภาพดีในทุกวัยและการฟิตเนสทุกระดับไปพร้อมๆ กัน ข้อเท็จจริงที่ว่าฉันสามารถทำเช่นนั้นได้ได้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสามารถในการโค้ชและสิ่งที่ฉันสามารถทำได้โดยสิ้นเชิง
Tanisha: ทำทั้งหมดไปพร้อมกันเลย สุดยอดจริงๆ
เรียบเรียงโดย Darian Harvin
คลิปวิดีโอโดย Travis Wood
รายงานเมื่อ พฤศจิกายน 2020