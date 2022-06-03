วิธีค้นหาความมั่นใจ โดยอดีตนักว่ายน้ำชั้นนำ Amanda Beard

พอดแคสต์ Trained: ค้นหาความมั่นใจในรูปร่างกับ Amanda Beard
การโค้ช
Amanda Beard เผชิญกับความไม่มั่นใจในตัวเองและโรคไม่ชอบรูปร่างหน้าตาตัวเองตลอดการเป็นนักว่ายน้ำอาชีพ แต่แล้วเธอก็พบเสียงของตัวเอง
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
Amanda Beard โตมาท่ามกลางแสงสปอตไลท์ เธอได้ขึ้นโพเดียมโอลิมปิกตอนอายุ 14 ปี จากนั้นก็คว้าแชมป์ว่ายน้ำระดับชาติในประเทศสหรัฐอเมริกามาครอง 8 สมัย ทั้งยังได้ขึ้นปกนิตยสารกีฬาและไลฟ์สไตล์นับไม่ถ้วน ทว่าเกียรติยศเลิศหรูก็มาพร้อมการจับจ้องจากสื่ออย่างหนัก ซึ่งทำให้เธอต้องต่อสู้กับโรคไม่ชอบรูปร่างหน้าตาตัวเอง โรคซึมเศร้า และการทำร้ายตัวเอง ใน Episode นี้ Amanda ร่วมพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer เพื่อเล่าเรื่องราวช่วงที่เธอเติบโตขึ้นในฐานะเด็กสาวคนหนึ่งที่เป็นนักกีฬาอาชีพ เธอพูดถึงแรงกดดันที่เกิดขึ้นเฉพาะกับนักกีฬาผู้หญิง และอธิบายว่าทำไมแรงกดดันพวกนั้นถึงส่งผลร้ายเป็นอย่างมาก ด้วยความที่เธอได้ค้นพบความสุขและความมั่นใจตั้งแต่เริ่มว่ายน้ำตอนเด็ก เธอจึงแบ่งปันให้เราฟังอีกด้วยว่า ตัวนักกีฬาและระบบการซัพพอร์ตนักกีฬานั้นจะให้ความสำคัญกับการเห็นคุณค่าในตัวเองและการมีสุขภาวะที่ดีได้อย่างไร
"ฉันเห็นนักกีฬาหญิงอายุน้อยหลายคน เมื่อพวกเขาเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ หลายคนลงเอยด้วยการเลิกเล่นกีฬาไปเลยเพราะความอึดอัดคับข้องใจ นี่แหละคือบททดสอบจริงๆ ค่ะ"
Amanda Beard
นักเขียนและนักว่ายน้ำเจ้าของแชมป์โลก 4 สมัย
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ