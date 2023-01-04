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พอดแคสต์ Trained: เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นทีละนิดกับ James Clear

การโค้ช

นิสัยคือสิ่งที่จะกลายเป็นตัวตนของเรา มาสร้างนิสัยที่เราต้องการและทำลายนิสัยที่เราไม่เก็บไว้ด้วยคำแนะนำจากนักเขียนเบสต์เซลเลอร์ James Clear

อัพเดทล่าสุด: 4 มกราคม 2566
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
วิธีสร้างและเลิกนิสัยกับ James Clear

Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม

Atomic Habits โดย James Clear คือหนังสือที่ได้สร้างนิสัยแห่งความสำเร็จด้วยการติดอันดับเบสต์เซลเลอร์ของ New York Times เป็นเวลา 3 ปีเต็ม ใน Episode นี้ผู้เขียนและผู้ประกอบการที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักอ่านหลายล้านคนได้เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้นคนนี้จะมาร่วมพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer ซึ่งเขาสรุปเรื่องนี้สั้นๆ ว่า "คนที่เราเป็นสะท้อนจากนิสัยที่เรามี" คำเปรียบเปรยต่างๆ ของเขาที่ให้แง่คิด ผนวกกับเทคนิคการปรับแนวคิดให้ยั่งยืนและตรงไปตรงมาในแง่มุมใหม่ซึ่งเป็นการนำความรู้จากสุดยอดนักจิตวิทยาท่านต่างๆ มาปรับใช้นั้น จะทำให้เราทุกคนสามารถสร้างนิสัยที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นอย่างที่ต้องการได้

"ผมว่าเหตุผลจริงๆ ที่ทำให้นิสัยเป็นเรื่องสำคัญคือ นิสัยเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเรามีความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างไร ดังนั้น ทุกๆ การกระทำจึงเป็นเหมือนการลงคะแนนเสียงว่าคนที่คุณอยากเป็นคือคนแบบไหน"

James Clear
ผู้ประกอบการและเจ้าของหนังสือเบสต์เซลเลอร์ Atomic Habits

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หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ

เผยแพร่ครั้งแรก: 5 มกราคม 2566

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