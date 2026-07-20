คอลเลกชัน Nike Football x LEGO® สำหรับเด็กยกระดับความสนุกของฟุตบอลขึ้นไปอีกขั้น
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
Nike Football จับมือกับ LEGO Group ร่วมสร้างคอลเลกชันสุดตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กๆ เพื่อฉลองให้กับวัฒนธรรมฟุตบอล โดยหยิบเอารองเท้าฟุตบอลคู่โปรดของ Nike Football, สนีกเกอร์ระดับไอคอนอย่าง Air Max 95 รวมถึงชุดฟุตบอลและสปอร์ตแวร์ที่เข้าชุดกัน มาเติมความสนุกในแบบฉบับ LEGO® อย่างลงตัว
- คอลเลกชัน Nike Football x LEGO® มาพร้อมรองเท้าฟุตบอลดีไซน์สุดสนุก รองเท้าลำลองและเครื่องแต่งกายสำหรับเด็กที่ได้แรงบันดาลใจจากฟุตบอล โดดเด่นด้วยสีสันจัดจ้าน กราฟิกขี้เล่น และลายพิมพ์สัตว์กับลวดลายสะดุดตาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานสร้างสรรค์ของ LEGO
- คอลเลกชันนี้ประกอบด้วยรองเท้าฟุตบอล Jr. Mercurial และ Jr. Tiempo Streetgato, Air Max 95 รุ่นใหม่ 2 รุ่นที่เหมาะกับเด็ก, ชุดฟุตบอล และสปอร์ตแวร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฟุตบอล
- เสื้อแข่งและกางเกงขาสั้นมาพร้อมเทคโนโลยีระบายความร้อน Aero-FIT อันทรงพลังของ Nike ให้เด็กๆ รู้สึกเย็นและแห้งเสมอ ขณะที่รองเท้า Mercurial รุ่นใหม่ก็ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพด้านความเร็ว
- คอลเลกชันนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2026 และวางจำหน่ายแล้วทั่วโลกบน nike.com, LEGO.com และ Retail ที่ร่วมรายการ
ท่ามกลางกระแสความตื่นเต้นของฟุตบอลในช่วงฤดูร้อนปี 2026 ตอนนี้เด็กๆ ก็สามารถร่วมสนุกไปกับเกมการแข่งขันได้ด้วยคอลเลกชัน Nike x LEGO® Football ที่พร้อมจำหน่ายแล้วทั่วโลก ความร่วมมือล่าสุดระหว่าง Nike และ LEGO Group เติมความสร้างสรรค์ ความสนุก และพลังให้กับอุปกรณ์ Nike Football พร้อมชวนให้เด็กๆ แสดงความเป็นตัวเองผ่านสีสันสดใสและดีไซน์สะดุดตา คอลเลกชันนี้ผสานนวัตกรรมด้านการออกแบบของ LEGO เข้ากับเทคโนโลยีด้านประสิทธิภาพของ Nike ในรูปแบบของรองเท้าและสปอร์ตแวร์ที่ตอบโจทย์ทั้งแฟนบอลและแฟน LEGO รุ่นเยาว์ทุกคน
ในแคมเปญของแบรนด์ครั้งนี้ มินิฟิเกอร์อันเป็นเอกลักษณ์ของ LEGO คือดาวเด่นของเรื่อง พร้อมสวมชุดฟุตบอล Nike จากคอลเลกชันใหม่แบบจัดเต็ม
"Nike ยืนหยัดเคียงข้างฟุตบอลที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และสัญชาตญาณมาโดยตลอด" Andre Simmons ผู้อำนวยการสร้างสรรค์ฝ่าย Brand Initiatives ของ Nike กล่าว "เราอยากให้เด็กๆ จดจำว่าฟุตบอลเป็นเรื่องสนุก สำหรับแฟนตัวยงแล้ว นี่เป็นการย้ำเตือนถึงความสุขที่เคยได้รับในวันที่ได้เห็นนักเตะคนโปรดทำในสิ่งที่ใครก็คาดไม่ถึง มีสิ่งที่จะทำให้ทุกคนถูกใจ"
คอลเลกชัน Nike Football x LEGO® มีอะไรบ้าง
คอลเลกชันสำหรับเด็กประกอบด้วยรองเท้าฟุตบอล 2 รุ่น, สนีกเกอร์ลำลอง Air Max 95 ที่ผู้คนชื่นชอบโฉมใหม่ 2 รุ่น, ชุดอุปกรณ์ฟุตบอล, เสื้อแข่ง, กางเกงขาสั้น, สปอร์ตแวร์ และอุปกรณ์เสริม
รองเท้าฟุตบอล
จุดเด่นของคอลเลกชันนี้คือรองเท้าฟุตบอล 2 ซิลลูเอท ที่นำรองเท้าฟุตบอลระดับไอคอน 2 รุ่นของ Nike มาปรับโฉมใหม่ให้เหมาะกับเด็กๆ ช่วยส่งเสริมให้แฟนบอลรุ่นใหม่ได้เชื่อมโยงกับกีฬาฟุตบอลในแบบของตัวเอง พร้อมถ่ายทอดพลัง ความสนุก และความคิดสร้างสรรค์
Jr. Mercurial Vapor Pro และ Academy: รองเท้าฟุตบอล Jr. Mercurial Vapor Pro และ Academy รังสรรค์มาเพื่อความเร็วและความโดดเด่น โดยออกแบบมาเพื่อการเล่นบนพื้นสนามทั่วไปและพื้นผิวกลางแจ้งต่างๆ โดดเด่นด้วยกราฟิกเสือดาวจากตัวต่อ LEGO® และมีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สี Hot Pink พร้อม Swoosh สีส้ม และสีม่วงพร้อม Swoosh สีเขียวนีออน
Jr. Tiempo Streetgato: Jr. Tiempo Streetgato โดดเด่นด้วยสีส้ม ดำ และขาว พร้อมกลิ่นอายสไตล์สตรีท ลายตัวต่อ LEGO ที่สะดุดตา และรายละเอียดเมทัลลิก อย่างไรก็ตาม Jr. Tiempo Streetgato แตกต่างจาก Jr. Mercurial Vapor Pro และ Academy ตรงที่ออกแบบมาสำหรับการเล่นบนสนามขนาดเล็กในร่ม
เครื่องแต่งกาย
ชุดฟุตบอลและสปอร์ตแวร์ที่เข้าชุดกันจะช่วยให้เด็กๆ ดูดี รู้สึกเย็นสบาย และมั่นใจขณะอยู่ในสนาม
ชุดแข่ง Aero-FIT: ชุดเหล่านี้มาพร้อม Nike Aero-FIT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบายความร้อนที่ล้ำสมัยของแบรนด์ ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกเย็นและแห้งเสมอขณะเล่นสนุกทั้งวัน เสื้อแข่งและกางเกงขาสั้นที่เข้าชุดกันโดดเด่นด้วยองค์ประกอบการออกแบบที่มีทั้งกราฟิกเสือจากัวร์และกบลูกศรพิษ ลวดลายตัวต่อ LEGO และรายละเอียดตราสัญลักษณ์สีเหลือบมุก อิทธิพลของ LEGO ยังสะท้อนในองค์ประกอบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมินิฟิเกอร์ LEGO และลวดลายตัวต่อ LEGO ที่เหมือนจริงราวกับรูปถ่าย
เสื้อแข่ง Hollywood Keepers: เสื้อแข่งเอ็กซ์คลูซีฟตัวนี้มาพร้อมลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากตัวต่อ LEGO และเป็นไอเท็มชูโรงของคอลเลกชันเครื่องแต่งกาย
ดีไซน์และอุปกรณ์เสริมสไตล์สปอร์ต: ปิดท้ายคอลเลกชันด้วยเครื่องแต่งกายสไตล์สปอร์ตเพิ่มเติม โดยจะเผยรายละเอียดให้ทราบอีกในสัปดาห์ข้างหน้า
ซื้อได้ที่ไหน
คอลเลกชัน Nike Football x LEGO® วางจำหน่ายแล้วบน nike.com, LEGO.com และ Retail ที่ร่วมรายการหลังจากเปิดตัวทั่วโลกเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2026
คำถามที่พบบ่อย
คอลเลกชัน Nike x LEGO® มีรองเท้ารุ่นใดบ้าง
คอลเลกชัน Nike Football x LEGO® ประกอบด้วยรองเท้าฟุตบอล Nike รุ่นใหม่สำหรับเด็ก 2 รุ่น ได้แก่ Jr. Mercurial และ Jr. Tiempo Streetgato นอกจากนี้ คอลเลกชันนี้ยังมี Nike Air Max 95 รุ่นใหม่ 2 รุ่นในไซส์เด็ก
เทคโนโลยี Aero-FIT คืออะไร
Aero-FIT ที่ใช้ในเสื้อแข่งและกางเกงขาสั้น Nike x LEGO เป็นเทคโนโลยีระบายความร้อนที่ล้ำสมัยของ Nike ซึ่งดีไซน์มาเพื่อให้คุณรู้สึกเย็นและแห้งเสมอขณะเหงื่อออก วัสดุประสิทธิภาพชั้นยอดนี้ผลิตจากเศษวัสดุสิ่งทอทั้งหมด และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
ฉันจะซื้อคอลเลกชันฟุตบอล Nike x LEGO® ได้จากที่ใด
คอลเลกชันฟุตบอล Nike x LEGO วางจำหน่ายบน nike.com, LEGO.com และร้านค้าปลีกที่ร่วมรายการ
คอลเลกชันฟุตบอล Nike x LEGO® มีจำหน่ายนอกสหรัฐอเมริกาหรือไม่
ใช่ คอลลาบอเรชันระหว่าง Nike และ Lego นี้มีจำหน่ายทั่วโลก