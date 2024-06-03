มุ่งเน้นที่พัฒนาการ ไม่ใช่ผลงาน
คู่มือการโค้ชเด็กหญิง
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเด็กผู้หญิงจะมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการเข้าสังคมที่ดีขึ้นเมื่อมีโอกาสได้ลงเล่น แต่ทุกวันนี้เด็กผู้หญิงเลิกเล่นกีฬาไปมากกว่าเด็กผู้ชายถึง 2 เท่า เราจึงได้จัดทำคู่มือการโค้ชเด็กหญิงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการแนะแนวทาง เสริมกำลังใจ และสนับสนุนนักกีฬารุ่นเยาว์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานจาก Nike ที่ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชุมชนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับแนวโน้มการเลิกเล่นกีฬาดังกล่าว
การได้เห็นตัวเองทำอะไรได้ดีขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ เด็กผู้หญิงต้องการโค้ชที่ช่วยให้ตนรู้สึกดีกับความก้าวหน้าของตัวเองไม่ว่าผลลัพธ์ของเกมการแข่งขันจะเป็นเช่นไร สิ่งนี้คือบทเรียนที่จะได้เรียนรู้และเป็นสิ่งที่ทำให้กีฬามีความหมาย ทุกวงสวิง ทุกครั้งที่ส่งบอล วิ่ง หรือเตะ ก็ยิ่งเป็นการยืนยันความจริงนี้ เช่นเดียวกับทุกครั้งที่พลาด ล้ม พลั้งมือ หรือเกิดข้อผิดพลาด
ในการโค้ช สิ่งนี้เรียกว่า "วิธีการเข้าหาชัยชนะ" ซึ่งเป็นชุดเทคนิคที่ปลูกฝังแรงจูงใจและความพยายาม พัฒนาทักษะการเป็นนักกีฬา และลดความกังวล โค้ชที่ใช้วิธีการเข้าหาชัยชนะนั้นสร้างโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และได้รับความภาคภูมิใจจากสิ่งที่พวกเธอได้เรียนรู้ โค้ชที่ใช้วิธีการเข้าหาชัยชนะจะมุ่งเน้นที่สิ่งต่อไปนี้
- สิ่งที่นักกีฬาควบคุมได้:
โค้ชที่มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่นักกีฬาควบคุมได้ อย่างการทุ่มเทแรงกาย ลองสิ่งใหม่ๆ และไม่ยอมแพ้เมื่อต้องทำสิ่งที่ยาก จะช่วยนักกีฬาให้พัฒนาในด้านการเสริมสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประสิทธิภาพการเล่น ไม่ใช่เพียงแค่ยึดติดกับผลลัพธ์สุดท้าย การมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่พวกเธอควบคุมได้ยังช่วยให้นักกีฬาจดจำวิธีที่พวกเธอปูทางให้กับตนเอง และประเภทของผู้เล่นที่พวกเธอจะเป็น
- สิ่งที่นักกีฬาควบคุมได้:
ไม่มีใครหยิบไม้เทนนิสแล้วกลายเป็น Serena Williams ได้ในวันเดียว หากเด็กหญิงที่ไม่เคยเล่นเทนนิสมาก่อนเปรียบเทียบตัวเองกับ Serena อย่างเดียว หรือแม้แต่ผู้เล่นที่เก่งที่สุดในทีมของเธอเอง เธอก็มีแต่จะพบกับความผิดหวัง ให้เฉลิมฉลองช่วงเวลาเล็กๆ เหล่านั้นแทน เช่น ครั้งแรกที่เธอตีข้ามตาข่าย การตีโต้ติดต่อกันยาวนานที่สุดที่เธอเคยทำได้ ครั้งแรกที่เธอเสิร์ฟข้ามศีรษะได้ เพื่อให้เธอมีแรงจูงใจอยู่เสมอที่จะเรียนรู้ต่อไป
- การล้มแล้วลุกเมื่อเกิดความผิดพลาด:
เด็กผู้หญิงมักจะเก็บเอาความผิดพลาดมาคิดต่างไปจากเด็กผู้ชาย และมักเอามาเป็นอารมณ์มากกว่า ซึ่งอาจทำให้เลิกเล่นกีฬาได้เร็วกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายใจ การคิดหาวิธีที่จะทำใจปล่อยความผิดพลาดในอดีตไปจะช่วยให้เด็กผู้หญิงสร้างความมั่นใจ มีสมาธิกับการเล่นครั้งถัดไป และรู้สึกสนุกได้
เด็กหญิงต้องการทราบว่าพวกเธอมีพัฒนาการก้าวหน้า ไม่ใช่แค่แข่งขันแพ้ชนะ แต่เป็นเรื่องทักษะที่พวกเธอกำลังเรียนรู้ ไม่มีใครถือถ้วยแชมป์ออกมาจากท้องแม่หรอก การพัฒนาต้องใช้เวลา และนั่นหมายความว่า เพียงแค่การฉลองชัยชนะแบบวันต่อวัน (การสร้างทักษะ ความพยายาม การให้กำลังใจ และการเล่นเป็นทีม) ก็มีความสำคัญพอๆ กับการฉลองเมื่อชนะการแข่งขันหรือทำแต้มได้
เตรียมตัวเด็กๆ ไปสู่ความสำเร็จ
- เฉลิมฉลองการสร้างทักษะ
แค่เด็กหญิงเล่นเก่งขึ้นนั้นยังไม่เพียงพอ พวกเธอยังต้องรู้ว่าตัวเองกำลังเก่งขึ้นด้วย การให้กำลังใจและฉลองอย่างเปิดเผย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างใส่ใจและมีการติดตามพัฒนาการจะช่วยเด็กหญิงสร้างความมั่นใจและกล้าลองสิ่งใหม่ๆ
- ให้รางวัลกับทุกผลงาน
สมาชิกในทีมจะสร้างผลงานที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่ต่างกัน ทุกผลงานมีความหมายต่อทีม ดังนั้นต้องแน่ใจว่าได้ชมเชยเด็กหญิงที่พยายามลองสิ่งใหม่ๆ แม้ว่าจะยังทำได้ไม่สมบูรณ์แบบนักก็ตาม ปรบมือให้เพื่อนร่วมทีมที่เชียร์เสียงดังให้กับเพื่อนคนอื่น ส่งบอลให้มากกว่าสัปดาห์ที่แล้ว หรือมีความขยันเป็นพิเศษ
- จับคู่เด็กๆ ตามความสามารถ
ในกิจกรรมกลุ่ม การจับคู่เด็กๆ ตามระดับความสามารถนั้นมีประโยชน์ เพราะจะช่วยผลักดันการพัฒนาทักษะ และทำให้พวกเธอท้าทายกันและกันได้ง่ายยิ่งขึ้น หากมีระดับทักษะแตกต่างกันมาก ขอให้ผู้เล่นที่มีทักษะมากกว่าช่วยสอนทักษะให้ผู้เล่นที่ใหม่กว่า