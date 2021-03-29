Fitzroy Lions: พลังที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

ชุมชน

เมื่อ Abdulmalik Abdurahman อายุ 17 ปี เขาอยากสร้างชุมชนที่เปิดกว้างสำหรับเด็กจากทุกภูมิหลัง สโมสร Fitzroy Lions จึงถือกำเนิดขึ้น

อัพเดทล่าสุด: 29 มีนาคม 2564

ในซีรีส์ “เริ่มต้นจากพื้นฐาน” เราจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนจากทั่วโลกที่รู้ดีว่าตนจะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ตัวเองอยู่อาศัยและโลกใบนี้ได้ผ่านฟุตบอลและเกมกีฬา

สำหรับ Abdulmalik Abdurahman การเปลี่ยนแปลงนั้นหมายถึงการสร้างโอกาสที่หนุ่มสาวในย่านแออัดของเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียเข้าถึงได้ เขาจึงตั้ง Fitzroy Lions Soccer Club ซึ่งให้เด็กๆ เล่นฟุตบอลได้ฟรี ด้วยเป้าหมายร่วมกันในการให้เด็กหญิงและเด็กชายเข้าถึงกีฬา Nike ได้ร่วมมือกับ Lions ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลปี 2018 เพื่อมอบการสนับสนุนผ่านการสมทบทุน ฝึกซ้อม และชุดอุปกรณ์และรองเท้าสำหรับวันแข่ง

ปัจจุบัน การเล่นและการแข่งขันดูแตกต่างไปสำหรับ Fitzroy Lions และสำหรับเราทุกคน แต่กีฬายังคงเป็นแหล่งของแรงบันดาลใจด้วยการแสดงให้โลกเห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อเรามารวมตัวกัน

ตอนที่ 2 ของ “เริ่มต้นจากพื้นฐาน” ถ่ายทำในเดือนธันวาคม ปี 2019 ในเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ชมได้ที่ด้านบนและอ่านเพิ่มเติมจากสมาชิก Fitzroy Lions SC ที่ด้านล่าง

Fitzroy Lions SC

Fitzroy, ออสเตรเลีย (37.8011° S, 144.9789° E)

Fitzroy Lions SC

Fitzroy, ออสเตรเลีย (37.8011° S, 144.9789° E)

“Fitzroy Lions Soccer Club คือสโมสรฟุตบอลในออสเตรเลียที่ไม่เหมือนที่ไหนครับ” Abdulmalik Abdurahman ผู้ก่อตั้งสโมสรกล่าว “ทุกคนควรจดจำที่นี่ไว้ว่าเป็นสโมสรที่ไม่เหมือนที่ไหนครับ”

และทุกคนก็ควรจดจำ Abdul ในลักษณะนี้เช่นกัน Abdul เกิดในประเทศเอธิโอเปียและย้ายถิ่นฐานมาที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียตอนที่ยังเด็ก เขากล่าวว่าฟุตบอลคือสิ่งที่ทำให้เขายังผูกพันกับวัฒนธรรมบ้านเกิดและมีชีวิตอย่างคนธรรมดาสามัญในบ้านหลังใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อภาระค่าธรรมเนียมเกินจะรับไหว เขาจึงต้องล้มเลิกเรื่องฟุตบอลไป

“ผมไม่มีเงินจ่ายค่าลงทะเบียนเลยพูดกับตัวเองว่า ‘ฉันต้องทำอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้’ ครับ” Abdul นึกย้อนไป

และเขาก็ทำเช่นนั้น ในปี 2013 Abdul ได้ก่อตั้ง Fitzroy Lions

“ผมเชื่อว่าฟุตบอลไม่ควรมีค่าใช้จ่าย และที่ Fitzroy Lions เราต้องแน่ใจว่าเด็กๆ จากชุมชนมีโอกาสในการเล่นกีฬาและสามารถเล่นได้ครับ” Abdul กล่าว “ไม่มีการลงทะเบียน อะไรก็ตาม คุณไม่ต้องจ่ายอะไรเพื่อเล่นครับ”

7 ปีต่อมา สโมสรนี้ทำมากกว่าเปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมเล่นฟุตบอล เพราะยังได้นำพาผู้คนมารวมตัวกันด้วย

“ผมคิดว่าสโมสรทำหน้าที่นั้นได้สมบูรณ์ทีเดียวครับ เพียงแค่พาทุกคนมาอยู่รวมกันและให้พวกเขาเรียนรู้จากกันและกันในขณะเล่นฟุตบอล” Abdul กล่าว “พวกเด็กๆ ไม่เพียงเล่นฟุตบอลด้วยกัน แต่ยังพยายามสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกันให้มากขึ้นอีกด้วยครับ”

Fitzroy Lions SC
Fitzroy Lions SC
Fitzroy Lions SC
Fitzroy Lions SC

“ตอนที่หนูเล่นให้กับทีมอื่น หนูกับเพื่อนเป็นเด็กผู้หญิงมุสลิมเพียงกลุ่มเดียวที่เล่นฟุตบอลที่นั่นค่ะ แล้วก็จะเห็นได้เลยว่ามีสายตาคนอื่นมองมา แต่พอหนูได้มาเล่นฟุตบอลที่นี่ หนูรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นทุกวันเพราะผู้คนรอบตัวที่เล่นฟุตบอลด้วยกันก็ใส่ฮิญาบค่ะ หนูรู้สึกว่าเราลบภาพจำที่ทุกคนมีออกไปได้ค่ะ”

Hanan
ผู้เล่น

Fitzroy Lions SC
Fitzroy Lions SC

“โค้ชของพวกเราพยายามให้เราออกกำลังกายกันบ่อยๆ ครับ และหนักด้วย เพราะโค้ชมักจะบอกเสมอว่า ‘ไม่มีอะไรที่จะง่ายขึ้น มีแต่จะยากขึ้นเรื่อยๆ และนั่นแหละทำให้พวกน้องๆ เป็นนักเตะที่เก่งขึ้น เป็นนักกีฬาที่มีฝีมือมากขึ้น’ แล้วพอถึงเวลาที่ลำบากจนท้อแท้ พวกเราจะช่วยผลักดันกันและกันครับ ผมรู้สึกขอบคุณเพื่อนร่วมทีมผมมาก”

Tuji
ผู้เล่น

Fitzroy Lions SC
Fitzroy Lions SC

เรื่องราวนี้มีการรายงานไปเมื่อเดือนธันวาคม 2019

เผยแพร่ครั้งแรก: 11 มกราคม 2564