Fitzroy Lions: พลังที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
ชุมชน
เมื่อ Abdulmalik Abdurahman อายุ 17 ปี เขาอยากสร้างชุมชนที่เปิดกว้างสำหรับเด็กจากทุกภูมิหลัง สโมสร Fitzroy Lions จึงถือกำเนิดขึ้น
ในซีรีส์ “เริ่มต้นจากพื้นฐาน” เราจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนจากทั่วโลกที่รู้ดีว่าตนจะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ตัวเองอยู่อาศัยและโลกใบนี้ได้ผ่านฟุตบอลและเกมกีฬา
สำหรับ Abdulmalik Abdurahman การเปลี่ยนแปลงนั้นหมายถึงการสร้างโอกาสที่หนุ่มสาวในย่านแออัดของเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียเข้าถึงได้ เขาจึงตั้ง Fitzroy Lions Soccer Club ซึ่งให้เด็กๆ เล่นฟุตบอลได้ฟรี ด้วยเป้าหมายร่วมกันในการให้เด็กหญิงและเด็กชายเข้าถึงกีฬา Nike ได้ร่วมมือกับ Lions ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลปี 2018 เพื่อมอบการสนับสนุนผ่านการสมทบทุน ฝึกซ้อม และชุดอุปกรณ์และรองเท้าสำหรับวันแข่ง
ปัจจุบัน การเล่นและการแข่งขันดูแตกต่างไปสำหรับ Fitzroy Lions และสำหรับเราทุกคน แต่กีฬายังคงเป็นแหล่งของแรงบันดาลใจด้วยการแสดงให้โลกเห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อเรามารวมตัวกัน
ตอนที่ 2 ของ “เริ่มต้นจากพื้นฐาน” ถ่ายทำในเดือนธันวาคม ปี 2019 ในเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ชมได้ที่ด้านบนและอ่านเพิ่มเติมจากสมาชิก Fitzroy Lions SC ที่ด้านล่าง
“Fitzroy Lions Soccer Club คือสโมสรฟุตบอลในออสเตรเลียที่ไม่เหมือนที่ไหนครับ” Abdulmalik Abdurahman ผู้ก่อตั้งสโมสรกล่าว “ทุกคนควรจดจำที่นี่ไว้ว่าเป็นสโมสรที่ไม่เหมือนที่ไหนครับ”
และทุกคนก็ควรจดจำ Abdul ในลักษณะนี้เช่นกัน Abdul เกิดในประเทศเอธิโอเปียและย้ายถิ่นฐานมาที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียตอนที่ยังเด็ก เขากล่าวว่าฟุตบอลคือสิ่งที่ทำให้เขายังผูกพันกับวัฒนธรรมบ้านเกิดและมีชีวิตอย่างคนธรรมดาสามัญในบ้านหลังใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อภาระค่าธรรมเนียมเกินจะรับไหว เขาจึงต้องล้มเลิกเรื่องฟุตบอลไป
“ผมไม่มีเงินจ่ายค่าลงทะเบียนเลยพูดกับตัวเองว่า ‘ฉันต้องทำอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้’ ครับ” Abdul นึกย้อนไป
และเขาก็ทำเช่นนั้น ในปี 2013 Abdul ได้ก่อตั้ง Fitzroy Lions
“ผมเชื่อว่าฟุตบอลไม่ควรมีค่าใช้จ่าย และที่ Fitzroy Lions เราต้องแน่ใจว่าเด็กๆ จากชุมชนมีโอกาสในการเล่นกีฬาและสามารถเล่นได้ครับ” Abdul กล่าว “ไม่มีการลงทะเบียน อะไรก็ตาม คุณไม่ต้องจ่ายอะไรเพื่อเล่นครับ”
7 ปีต่อมา สโมสรนี้ทำมากกว่าเปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมเล่นฟุตบอล เพราะยังได้นำพาผู้คนมารวมตัวกันด้วย
“ผมคิดว่าสโมสรทำหน้าที่นั้นได้สมบูรณ์ทีเดียวครับ เพียงแค่พาทุกคนมาอยู่รวมกันและให้พวกเขาเรียนรู้จากกันและกันในขณะเล่นฟุตบอล” Abdul กล่าว “พวกเด็กๆ ไม่เพียงเล่นฟุตบอลด้วยกัน แต่ยังพยายามสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกันให้มากขึ้นอีกด้วยครับ”
“ตอนที่หนูเล่นให้กับทีมอื่น หนูกับเพื่อนเป็นเด็กผู้หญิงมุสลิมเพียงกลุ่มเดียวที่เล่นฟุตบอลที่นั่นค่ะ แล้วก็จะเห็นได้เลยว่ามีสายตาคนอื่นมองมา แต่พอหนูได้มาเล่นฟุตบอลที่นี่ หนูรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นทุกวันเพราะผู้คนรอบตัวที่เล่นฟุตบอลด้วยกันก็ใส่ฮิญาบค่ะ หนูรู้สึกว่าเราลบภาพจำที่ทุกคนมีออกไปได้ค่ะ”
Hanan
ผู้เล่น
“โค้ชของพวกเราพยายามให้เราออกกำลังกายกันบ่อยๆ ครับ และหนักด้วย เพราะโค้ชมักจะบอกเสมอว่า ‘ไม่มีอะไรที่จะง่ายขึ้น มีแต่จะยากขึ้นเรื่อยๆ และนั่นแหละทำให้พวกน้องๆ เป็นนักเตะที่เก่งขึ้น เป็นนักกีฬาที่มีฝีมือมากขึ้น’ แล้วพอถึงเวลาที่ลำบากจนท้อแท้ พวกเราจะช่วยผลักดันกันและกันครับ ผมรู้สึกขอบคุณเพื่อนร่วมทีมผมมาก”
Tuji
ผู้เล่น
เรื่องราวนี้มีการรายงานไปเมื่อเดือนธันวาคม 2019