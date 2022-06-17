วิธีพักโดย Dr. Saundra Dalton-Smith

พอดแคสต์ Trained: เรียนรู้วิธีพักผ่อนกับ Dr. Dalton-Smith
การโค้ช
ไม่มีวิธีใดที่ทำให้รู้สึกฟื้นตัวเต็มที่แบบที่ใช้ได้กับทุกคน มาฟังวิธีสู้กับความเหนื่อยล้าด้วยการพักผ่อน 7 ประเภทของคุณหมอคนนี้เลย
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
พวกเราส่วนใหญ่มักคิดว่าเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าก็ต้องนอนให้มากขึ้น แต่ตามความเห็นของ Saundra Dalton-Smith, MD นี่เป็นเพียงแค่ความหมายโดยผิวเผินของการพักผ่อนที่แท้จริงเท่านั้น การวิจัยของอายุรแพทย์และผู้ก่อตั้ง Restorasis ผู้นี้ระบุว่าการพักผ่อนมี 7 ประเภทในทุกสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเชื้อชาติ โดยใน Episode นี้เธอและผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer จะมาอธิบายว่าแต่ละประเภทคืออะไร และจะรู้ได้อย่างไรว่าพักผ่อนเพียงพอแล้วหรือยังในแต่ละประเภท ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาที่เหนื่อยอ่อน พ่อแม่ที่เหนื่อยล้า หรือพนักงานที่โหมงานหนักจนหมดแรง Dr. Dalton-Smith ก็ยืนยันว่าแนวทางปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูร่างกายของเธอนั้นจะไม่เพิ่มภาระให้กับลิสต์รายการสิ่งที่ต้องทำ เพราะเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำกันอยู่แล้ว แต่จะช่วยให้เราทุกคนเป็นตัวเองแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้
"การพักผ่อนคือเรื่องของการฟื้นฟู โดยเป็นการฟื้นฟูตัวเราในส่วนที่ใช้พลังงานไปจนหมด หรือส่วนที่หมดแรงจากการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต"
Saundra Dalton-Smith
MD, อายุรแพทย์และผู้ก่อตั้ง Restorasis
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ