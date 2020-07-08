เด็กๆ ต้องการวันพักผ่อนหรือไม่

จริงๆ แล้วเด็กๆ ต้องการวันพักผ่อนหรือไม่
การโค้ชแล
โดย Nike Training
การเป็นเด็กก็เหนื่อยพอตัว แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน ดังนั้นต้องแน่ใจว่าพวกเขาได้พักผ่อนตามที่ต้องการ
เด็กๆ มีพลังงานไร้ขีดจำกัด แต่จริงๆ แล้วพวกเขาต้องการเวลาพักอย่างเหมาะสมจากการวิ่ง การกระโดด และการเล่นเพื่อที่จะได้ฟื้นกำลังหรือไม่ เราได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในวงการบางคน รวมถึงกับเหล่า Nike Master Trainer เพื่อค้นหาคำตอบในเรื่องนี้
หากร่างกายมนุษย์คือสิ่งพิเศษ ร่างกายของมนุษย์รุ่นเยาว์ก็มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีก
ลองคิดถึงการที่เด็กๆ วิ่งเล่นกันได้แบบแทบจะไม่มีเหนื่อย หรือการที่เด็กๆ ไปเตะบอลอย่างหนักหน่วงในสวนหลังบ้านหรือไปกระโดดแทรมโพลีนเป็นชั่วโมง แล้วฟื้นกำลังหายเหนื่อยราวกับว่าไม่ได้ไปเล่นอะไรมาเลย งานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร “Frontiers in Psychology” เผยว่า เด็กๆ มีกล้ามเนื้อที่ทนต่อความล้า รวมถึงความสามารถที่มีติดตัวมาแต่กำเนิดในการฟื้นฟูร่างกายได้รวดเร็วยิ่งกว่านักกีฬาที่ต้องใช้ความอึดผู้เทรนมาเป็นอย่างดีเสียอีก สาเหตุที่ดูแล้วน่าจะเป็นไปได้ก็คือ เด็กๆ มีร่างกายที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่ ทำให้โดยปกติแล้วจะเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเช่นเดียวกับร่างกายผู้ใหญ่ ร่างกายของเด็กจึงชดเชยด้วยการใช้พลังงานแบบแอโรบิก (ใช้ออกซิเจน) ในการออกกำลังกายที่หนักหน่วง พลังงานแบบแอโรบิกนี้ไม่ได้ทำให้เกิดแลคเตทที่เป็นต้นเหตุของความเหนื่อยล้าในลักษณะเดียวกับที่เกิดจากพลังงานแบบแอนแอโรบิก ซึ่งเป็นพลังงานประเภทที่ผู้ใหญ่ใช้ในการเทรนนิ่งเสริมความแข็งแรงและเทรนนิ่งแบบเข้มข้นสูง
เด็กๆ มีกล้ามเนื้อที่ทนต่อความล้า รวมถึงความสามารถที่มีติดตัวมาแต่กำเนิดในการฟื้นฟูร่างกายได้รวดเร็วยิ่งกว่านักกีฬาที่ต้องใช้ความอึดผู้เทรนมาเป็นอย่างดีเสียอีก
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรผลักดันให้เด็กๆ ลุยกิจกรรมที่หนักหน่วงในวันที่พวกเขารู้สึกเหนื่อยล้า อันที่จริง เด็กๆ มักมีความซื่อสัตย์และปรับตัวให้เข้ากับความรู้สึกของตัวเองเป็นปกติอยู่แล้ว คุณจึงควรจะฟังพวกเขาอยู่เสมอ และพยายามปรับให้เข้ากับเด็กๆ ด้วยระดับการเคลื่อนไหวที่มีแรงกระแทกต่ำกว่า Sue Falsone กล่าว เธอคือผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกด้านกายภาพบำบัดทางกีฬา และเป็นสมาชิกของ Nike Performance Council ผู้เชี่ยวชาญในด้านการฟื้นกำลัง ตัวอย่างเช่น หากเด็กๆ เหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะเล่น คุณก็อาจบอกพวกเขาว่าถ้ามาปั่นจักรยานไปด้วยกันแถวบ้านก็อาจทำให้รู้สึกดีขึ้นได้ หรือจะชวนให้มายืดร่างกายเลียนแบบสัตว์ดูก็ได้ โดยสาธิตท่าสุนัขเหยียดหรือท่าแมว-ท่าวัว เป้าหมายก็คือการแสดงให้เด็กๆ เห็นว่าการเคลื่อนไหวร่างกาย แม้ในตอนที่ไม่อยากทำก็ตาม จะช่วยให้พวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าน้อยลงได้จริงๆ Falsone กล่าว
เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องไม่ลืมว่าความเหนื่อยล้าของเด็กๆ อาจไม่ได้มาจากการขยับร่างกาย Brian Nunez ผู้เป็น Nike Master Trainer กล่าว “เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ถึงการเทรนหนักจนเกินไป แต่ถ้าคุณได้ให้เด็กๆ เรียนรู้และทำกิจกรรมหรือท่าออกกำลังกายใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ สมองของพวกเขาก็อาจรับไม่ไหว เพราะคุณกำลังขอให้เด็กๆ โฟกัสหลายอย่างเกินไป ซึ่งอาจทำให้พวกเขาใช้สมองจนหมดแรงได้”
Nunez แนะนำว่า ให้หลีกเลี่ยงสิ่งดังกล่าวด้วยการช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะใหม่สัปดาห์ละเพียงอย่างเดียว เช่น การย่อตัว แล้วให้พวกเขาได้ฝึกฝนลองทำไปดูตลอดทั้งสัปดาห์ แม้ว่าเด็กๆ จะมาร่วมทำหนึ่งในการออกกำลังกายในโปรแกรม Fitness Adventure with Brian & Bella Nunez ของเราไปกับคุณด้วย ก็ให้บอกพวกเขาว่า เป้าหมายเดียวของเด็กๆ ในสัปดาห์นี้คือให้เรียนรู้ท่าเคลื่อนไหวท่านั้นท่าเดียว ส่วนสัปดาห์หน้าถึงจะค่อยไปลองทำท่าเหยียดขางอเข่าหรือท่ากระดาน แน่นอนว่าคุณก็ยังควรที่จะกลับมาทบทวนท่าต่างๆ กับเด็กๆ อีกเมื่อเวลาผ่านไป การฝึกฝนก็คือการฝึกฝน ส่วนการเคลื่อนไหวนั้นเป็นการเดินทางที่ยาวนานตลอดชีวิต Nunez กล่าว
“ให้เด็กๆ เลือกกิจกรรม โดยเหมือนกับว่ากำลังตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมเล่นอะไรดีตอนพัก”
Brian Nunez, Nike Master Trainer
เคล็ดลับจากมือโปรอีกข้อก็คือ เมื่อเด็กๆ รู้สึกว่าสมองเริ่มเหนื่อยล้า ให้สลับวันที่ทำกิจกรรมหนักๆ ที่มีแบบแผน (วันออกกำลังกาย) กับวันที่ทำกิจกรรมซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการเล่นล้วนๆ Nunez กล่าว “ให้เด็กๆ เลือกกิจกรรม โดยเหมือนกับว่ากำลังตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมเล่นอะไรดีตอนพัก” เขากล่าวเสริม กิจกรรมที่ว่าก็ไม่ควรจะเป็นอะไรที่มีแบบแผน โดยให้มีกติกาไม่มาก เช่น วิ่งไล่จับ แม้เพียงการให้อิสระเล็กน้อย ก็ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกได้ว่ากิจวัตรของพวกเขานั้นเข้มงวดน้อยลง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเคลื่อนไหวในแบบที่ควรจะเป็นจริงๆ นั่นคือสนุกจนไม่อยากจะหยุดพักเลย