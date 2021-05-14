บรรลุเป้าหมายของคุณด้วยเคล็ดลับการฝึกจิตใจจาก Chandler Smith นักกีฬาครอสฟิต

พอดแคสต์ Trained: พิชิตทุกความท้าทายไปกับ Chandler Smith
การโค้ช
ดาวเด่นแห่งวงการครอสฟิตจะมาแบ่งปันวิธีที่เขาใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองและกีฬาที่เล่นเพื่อไปสู่สิ่งที่ดียิ่งกว่า
“Trained” คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
อาจดูเหมือนว่า Chandler Smith ดาวเด่นแห่งวงการครอสฟิตจะมีดีทั้งกายและใจในการที่จะท้าทายตัวเอง รวมถึงจิตสำนึกในการตั้งคำถามกับขนบธรรมเนียมเดิมๆ โดยออกมาเรียกร้องเรื่องความเท่าเทียมในกีฬาที่เขาเล่น แต่ก็ใช่ว่าอดีตนายทหารกองทัพบกสหรัฐผู้นี้ (เพิ่งปลดประจำการปีนี้หมาดๆ เลย) จะไม่มีจุดอ่อนเช่นเดียวกับพวกเราๆ เราประเดิม “Trained” ซีซั่น 8 กันใน Episode นี้กับนักกีฬาผิวดำยศสูงสุดในกีฬาครอสฟิตผู้นี้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับ Ryan Flaherty ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสิทธิภาพของ Nike เขาจะมาเผยถึงอาหารขยะเมนูโปรด ความลับในการที่จะไม่ไหวหวั่นเมื่อเผชิญความกดดัน ตลอดจนคำแนะนำสำหรับการดึงศักยภาพของเราออกมาใช้ให้เต็มที่ทั้งในการเล่นกีฬาและในการใช้ชีวิต
“ชะล่าใจเมื่อใด
ก็จะหยุดเติบโตเมื่อนั้น
ผมจึงปล่อยตัวปล่อยใจไม่ได้ครับ”
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Flaherty ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเขาจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ