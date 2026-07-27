สร้างความสัมพันธ์
คู่มือการโค้ชเด็กหญิง
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเด็กผู้หญิงจะมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการเข้าสังคมที่ดีขึ้นเมื่อมีโอกาสได้ลงเล่น แต่ทุกวันนี้เด็กผู้หญิงเลิกเล่นกีฬาไปมากกว่าเด็กผู้ชายถึง 2 เท่า เราจึงได้จัดทำคู่มือการโค้ชเด็กหญิงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการแนะแนวทาง เสริมกำลังใจ และสนับสนุนนักกีฬารุ่นเยาว์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานจาก Nike ที่ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชุมชนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับแนวโน้มการเลิกเล่นกีฬาดังกล่าว
เกมกีฬานั้นทรงพลังด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งบทเรียนที่เราได้รับ ความมั่นใจที่เราสร้างขึ้น และความผูกพันที่ก่อเกิด เมื่อเด็กหญิงเล่นกีฬา พวกเธอจะเรียนรู้จากเพื่อนๆ โค้ช ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นที่จะหล่อหลอมพัฒนาการของพวกเธอให้เป็นนักกีฬา* และเพื่อนร่วมทีมไปตลอดชีวิต
ผู้เชี่ยวชาญที่ Women's Sports Foundation ถามเด็กผู้หญิงว่าพวกเธอชอบอะไรในการเล่นกีฬา คำตอบที่ได้รับมากที่สุดก็คือ การได้มีเพื่อนใหม่และรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของทีม สิ่งสำคัญที่เราค้นพบอีกประการจากผลงานของพวกเขาคือ เมื่อเด็กหญิงชอบโค้ช เธอก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจนที่จะบอกว่าเธอวางแผนลงเล่นต่อในอนาคต การใช้เวลาเพื่อทำความรู้จักกับเด็กหญิงแต่ละคน ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ทำเป็นทีม และทำให้แน่ใจว่าเด็กหญิงเหล่านั้นจับคู่กับคู่ซ้อมใหม่อยู่เสมอเป็นวิธีเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม
บรรดาโค้ชที่มีอิทธิพลมากที่สุดในทุกประเภทกีฬาและทุกระดับคือโค้ชที่สอนคน ไม่ใช่ผู้เล่น กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาจเป็นคนที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเด็กหญิงก็ได้ วิธีสร้างการมีส่วนร่วมในกีฬาและทำให้พวกเธอกลับมาเล่นกีฬาอีกคือต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างผู้เล่น เช่นเดียวกับระหว่างโค้ชและผู้เล่น
เตรียมตัวเด็กๆ ไปสู่ความสำเร็จ
- รวมกลุ่มเป็นวงกลม
วงกลมสร้างความรู้สึกถึงความเป็นทีม และช่วยให้เด็กหญิงสร้างสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งยังช่วยให้พวกเธอ (และเด็กๆ โดยทั่วไป) รู้สึกปลอดภัยกว่า เนื่องจากทุกคนอยู่ในวงกลม ไม่มีใครแอบทำอะไรไม่ดีอยู่ข้างหลัง ดังนั้น ครั้งต่อไปที่มีการรวมทีมเข้าด้วยกัน ให้ทุกคนนั่งหรือยืนเป็นวงกลม
- ทำความรู้จักผู้เล่นของคุณ
ใช้เวลาในการทำความรู้จักผู้เล่นของคุณ ถามคำถามเพื่อให้รู้จักพวกเธอมากขึ้นและติดตามเรื่องราวที่พวกเธออาจบอกกับคุณ
การสร้างสัมพันธ์กับผู้เล่นของคุณนอกเหนือไปจากด้านกีฬานั้นเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการสร้างความเชื่อใจและความสัมพันธ์ในเชิงบวก
- รู้ชื่อของพวกเธอ
ในช่วงต้นฤดูกาล ใช้ช่วงเวลาก่อนการฝึกซ้อมและช่วงวอร์มอัพให้เป็นโอกาสในการจดจำชื่อของพวกเธอ ถามว่าพวกเธอต้องการให้เรียกว่าอะไร แล้วเรียกพวกเธอด้วยชื่อและคำสรรพนามที่พวกเธอต้องการ ฝึกการเรียกชื่อนักกีฬาในการฝึกซ้อมทุกครั้งให้เป็นนิสัย