สร้างทัศนคติที่แข็งแกร่งขึ้น
การโค้ชและโภชนาการ
โดย Megan Jones Bell
จิตใจที่แข็งแกร่งก็จะสร้างร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้น มาดูวิธีการเทรนในแบบคุณ
เมื่อคุณมีสมาธิ จิตใจสงบ และอยู่กับปัจจุบัน คุณมีโอกาสมากขึ้นที่จะพิชิตสถิติใหม่ของตัวเอง ชู้ตลูกลงห่วง หรือถึงเส้นชัยเร็วยิ่งกว่าเดิม ทัศนคติที่แข็งแกร่งจะสร้างพลังให้คุณจดจ่อได้ในทุกช่วงเวลาเพื่อให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ไม่ว่าคุณจะเทรนนิ่ง ลงแข่ง หรือแค่ใช้ชีวิตประจำวัน
“ขณะที่คุณทำสมาธิ เลือดจะไหลเวียนไปยังพื้นที่สีเทาในสมองมากขึ้น (พื้นที่สีเทามีส่วนสำคัญในการควบคุมกล้ามเนื้อและการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส) และพื้นที่ส่วนนี้จะหนาแน่นและแข็งแรงยิ่งขึ้น”
Andy Puddicombe ผู้ร่วมก่อตั้งของ Headspace
การทำสมาธิเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะช่วยบรรลุทัศนคติที่ว่า Andy Puddicombe สมาชิก Nike Performance Council และผู้ร่วมก่อตั้งแอพการเจริญสติที่ชื่อ Headspace กล่าว ขณะที่คุณทำสมาธิ เลือดจะไหลเวียนไปยังพื้นที่สีเทาในสมองมากขึ้น (พื้นที่สีเทามีส่วนสำคัญในการควบคุมกล้ามเนื้อและการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส) และพื้นที่ส่วนนี้จะหนาแน่นและแข็งแรงยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการผ่อนคลายความตื่นกลัว ความคลางแคลง หรือความวิตกกังวลได้ในช่วงเวลาที่ตึงเครียด ดังนั้นคุณจึงทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างแน่วแน่ มีสติ และมีจุดประสงค์
คุณต้องการเวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อเข้าถึงพลังนี้ ลองทำสมาธิ 20 วินาที โดยหายใจลึกๆ 3 ครั้ง หายใจเข้าผ่านทางจมูกแล้วหายใจออกจากทางปาก ลองสังเกตว่าร่างกายรู้สึกอย่างไรและปล่อยความคิดให้เข้ามาแล้วออกไป
ฝึกการหายใจอย่างรวดเร็วนี้ 2-3 ครั้งต่อวันแล้วค่อยๆ เพิ่มจำนวนครั้งของการหายใจขณะที่ปล่อยให้ความคิดของคุณผ่านไป ท้ายที่สุดแล้วจิตใจของคุณจะช่วยยกระดับร่างกายให้ก้าวไปอีกขั้น