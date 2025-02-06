6 เคล็ดลับแต่งชุดสบายๆ สำหรับนักกีฬาโดย Nike
คู่มือการซื้อ
คอลเลกชัน Nike 24.7 ตัดเย็บมาเพื่อความสบายตลอดวันพร้อมมอบความอเนกประสงค์สำหรับไลฟ์สไตล์สายแอ็คทีฟ
ชุดกีฬาใส่สบายทำให้คุณไม่ต้องเลือกระหว่างประสิทธิภาพและสไตล์สำหรับทุกวัน จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับนักกีฬาสายแอ็คทีฟ คอลเลกชัน 24.7 ที่คัดสรรโดย Nike มาพร้อมไอเท็มพื้นฐานสไตล์เรียบง่ายเหนือระดับหลากหลายแบบที่ผลิตจากผ้าล้ำนวัตกรรมแสนสบาย เช่น ผ้าถัก 2 ชั้นเรียบลื่นนุ่มพิเศษ ImpossiblySoft และวัสดุยืดหยุ่น PerfectStretch ที่ตัดเย็บมาเพื่อให้เคลื่อนไหวไปกับคุณ
เซ็ตเสื้อผ้าใส่สบายสุดเท่ที่ลงตัวจะประกอบไปด้วยไอเท็มพื้นฐาน 6 อย่างซึ่งสามารถนำมามิกซ์แอนด์แมตช์ได้เพื่อรังสรรค์ชุดใส่สบายสุดเนี้ยบสำหรับชีวิตที่แอ็คทีฟเสมอ
เมื่อมีไอเท็มจำเป็นจากคอลเลกชัน Nike 24.7 แล้ว ก็ใช้เคล็ดลับสำคัญ 6 ข้อนี้ออกแบบชุดใส่สบายสุดเนี้ยบสำหรับไลฟ์สไตล์สายแอ็คทีฟของคุณได้เลย
1. คำนึงถึงพาเลทสีและการกำหนดสัดส่วน
ยกระดับชุดด้วยการเล่นสีสันและปรับทรง เสื้อผ้าสีโทนกลางสุดอเนกประสงค์จากคอลเลกชัน Nike 24.7 ซึ่งมีตั้งแต่สีแทนไปจนถึงชาร์โคลจะช่วยสร้างบรรยากาศให้กับลุคสุดเนี้ยบ ลองเริ่มจากเสื้อซิปครึ่งตัว ImpossiblySoft ในสีโทนกลางเข้มข้นแล้วใส่คู่กับกางเกงชิโน่ขายาว PerfectStretch เพื่อให้ได้ลุคคุมโทนที่สมดุลลงตัว เพิ่มความน่าสนใจโดยการเล่นกับสัดส่วน เช่น แมตช์เสื้อทรงเข้ารูปกับกางเกงขากว้าง หรือเสื้อโอเวอร์ไซส์กับกางเกงจ๊อกกิ้งทรงพอดีเหมือนสั่งตัด
จบลุคด้วยสนีกเกอร์หุ้มข้อสูง ถุงเท้ายาว และกระเป๋าพาดลำตัว ถ้าอยากให้ดูดีมีระดับขึ้นไปอีกก็เสริมด้วยเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อกั๊กที่ดูมีโครงสร้าง
2. เน้นความอเนกประสงค์
เมื่อออกแบบชุดที่สามารถปรับได้ตามสถานการณ์ ก็ต้องมีไอเท็มที่ครบเครื่องไม่แพ้คุณ ตัวเก่งในคอลเลกชัน Nike 24.7 เช่น กางเกงขายาวทรงขากว้าง PerfectStretch และกางเกงจ๊อกกิ้ง ImpossiblySoft จะช่วยให้คุณเปลี่ยนไปทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ช่วงเช้าที่แอ็คทีฟไปจนถึงช่วงเย็นที่สบายๆ ในแบบลำลอง เสื้อผ้าแต่ละชิ้นก็ตอบโจทย์การใช้งานแตกต่างกัน เช่น เสื้อติดกระดุมที่พอดีเหมือนสั่งตัดจะช่วยให้ดูดีมีระดับ ขณะที่เสื้อมีฮู้ดน้ำหนักเบาจะเน้นประโยชน์ใช้สอย การมิกซ์แอนด์แมตช์ผ้าและซิลลูเอทหลายรูปแบบจะสร้างชุดที่ทำให้เปลี่ยนผ่านจากธุระทั้งหลาย การออกกำลังกาย และงานสังสรรค์ที่ไม่เป็นทางการได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด เพิ่มสนีกเกอร์สีคุมโทนหรือกระเป๋าพาดลำตัวสไตล์สปอร์ตอีกสักใบก็จะช่วยให้ลุคลงตัวโดยที่ยังดูโฉบเฉี่ยว
3. แมตช์ชุดแบบชนะเลิศ
เซ็ตที่เข้าคู่กันถือเป็นชุดพื้นฐานแสนง่ายสำหรับนักกีฬาไม่ว่าทำงานอยู่บ้าน เดินทาง หรือออกนอกบ้าน ซึ่งเสื้อวอร์มคอกลม ImpossiblySoft กับกางเกงจ๊อกกิ้งที่เข้าคู่กันจากคอลเลกชัน 24.7 ก็ทำให้ง่ายขึ้นไปอีก โดยจะให้ลุคโมโนโครมสไตล์โฉบเฉี่ยวที่ทั้งดูเนี้ยบเรียบร้อยแต่ก็ผ่อนคลายสบายๆ เพิ่มความน่าสนใจให้คอมโบชุดแอ็คทีฟแวร์นี้ได้ด้วยสนีกเกอร์สีคุมโทน หมวกแก๊ปเบสบอลคลาสสิก และแว่นกันแดดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
4. เพิ่มเลเยอร์ที่พอดีเหมือนสั่งตัด
เลกกิ้งสีดำหรือกางเกงจ๊อกกิ้งแสนสบายเป็นตัวเก่งที่ต้องมีติดตู้เสมอ ทั้งสำหรับใส่ออกกำลังกายและออกแบบลุคคลาสสิก การสวมทับด้วยเสื้อซิปครึ่งตัว ImpossiblySoft สำหรับผู้ชายหรือเสื้อทอ PerfectStretch สำหรับผู้หญิงจากคอลเลกชัน Nike 24.7 จะยกระดับความน่าดึงดูดของไอเท็มเหล่านั้นได้ทันที เสื้อแจ็คเก็ตมีโครงสร้างก็เป็นอีกวิธีเจ๋งๆ ในการออกแบบชุดให้ดูพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะเมื่อใส่คู่กับเลกกิ้ง 3 ส่วนสวยๆ และเสื้อยืดเอวลอยทรงเข้ารูป จบลุคด้วยสนีกเกอร์ทรงกว้างบางสไตล์โฉบเฉี่ยวกับกระเป๋าผ้าไนลอนเพื่อให้กลิ่นอายแบบชุดทนทานที่พร้อมลุยในเมือง คอมโบนี้ลงตัวสำหรับใส่ไปทำธุระเล็กๆ น้อยๆ หรือสำหรับการพบปะอย่างไม่เป็นทางการที่ต้องแต่งตัวให้ดูดีหน่อย
5. แนว (ขา)กว้าง
กางเกงขายาวทรงขากว้างกลับมาฮิตอีกแล้ว และกางเกงขายาวทรงขากว้าง PerfectStretch จากคอลเลกชัน 24.7 ก็เพิ่มลูกเล่นสุดเนี้ยบให้เทรนด์นี้ จริงอยู่ที่กางเกงซ้อมกีฬาเป็นที่สุดแห่งแอ็คทีฟแวร์ แต่ตัวที่มีทรงขากว้างจะทำให้ซิลลูเอทของชุดดูมีสไตล์ที่ชวนให้นึกถึงวันวานด้วย ถ้าอยากให้ชุดโดดเด่นยิ่งขึ้น ลองนำมามิกซ์กับเสื้อกล้ามหรือเสื้อพิมพ์ลายเพื่อให้ตัดกัน แล้วจบด้วยสนีกเกอร์รุ่นตำนานกับกระเป๋าคาดเอวสไตล์สปอร์ต ชุดนี้ให้ความสมดุลลงตัวระหว่างลุคสบายๆ ผ่อนคลายและสไตล์สุดเนี้ยบ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใส่ไปเที่ยวเล่นชิลๆ นอกบ้าน
6. เปลี่ยนสนีกเกอร์
หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนชุดออกกำลังกายให้เป็นชุดสบายๆ สำหรับใส่ประจำวันก็คือการเปลี่ยนรองเท้า ลองเปลี่ยนจากสนีกเกอร์เสริมประสิทธิภาพไปเป็นรุ่นหนังกลับส้นหนาเพื่อยกระดับสไตล์โดยรวมให้ดูดียิ่งขึ้น แล้วจบลุคด้วยไอเท็มเสริมที่เน้นประโยชน์ใช้สอย เช่น เสื้อกันลมขนาดโอเวอร์ไซส์และกระเป๋าสะพาย
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