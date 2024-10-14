การโค้ชนักกีฬาที่คลุมฮิญาบ
Coaching for Belonging
Nike เชื่อมั่นในพลังแห่งเกมกีฬาเพื่อขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า โดยเริ่มต้นจากเด็กๆ เราทราบดีว่าเด็กที่แอ็คทีฟนั้นจะมีสุขภาพดีกว่า แล้วยังเรียนได้ดีกว่า สื่อสารดีกว่า และประกอบอาชีพในอนาคตได้ดีกว่าด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นความจริงโดยเฉพาะกับเด็กผู้หญิงที่ส่วนมากแล้วออกกำลังกายน้อยกว่าและมีโอกาสได้เล่นน้อยกว่าเด็กผู้ชาย
สินค้าที่ใช่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงต่อประสบการณ์กีฬาที่เด็กหญิงได้รับ และการใส่ฮิญาบก็ถือเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญกับเด็กหญิงบางกลุ่มเช่นกัน เพราะสำหรับเด็กผู้หญิงที่เลือกคลุมฮิญาบ เครื่องแต่งกายชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นที่มาของทั้งพลังและความแข็งแกร่ง ทั้งในและนอกสนาม
คู่มือนี้จะช่วยคุณให้ข้อมูลและการสนับสนุนที่จำเป็นกับนักกีฬาที่คลุมฮิญาบและเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้ทุกคนเล่นต่อไปได้
เพราะเด็กผู้หญิงไม่ควรต้องเลือกแค่อย่างเดียวระหว่างสิ่งที่เธอเล่นและสิ่งที่เธอเชื่อ
ต้องขอบคุณทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อให้เด็กผู้หญิงเคลื่อนไหวมากขึ้น
"ภารกิจในการบอกเล่าเรื่องราวของฉันคือการส่งเสริมเจเนอเรชันถัดไปให้มีส่วนร่วมในกีฬาที่ไม่ค่อยนิยมเล่นเหล่านี้ ซึ่งโดยปกติแล้วเราเข้าถึงไม่ได้หรือไม่มีพื้นที่ให้เข้าร่วม อย่างกีฬาฟันดาบ ว่ายน้ำ ยิมนาสติก หรืออื่นๆ"
Ibtihaj Muhammad
นักฟันดาบเหรียญโอลิมปิกและหญิงมุสลิมอเมริกันคนแรกที่ได้รับเหรียญโอลิมปิก
ความรู้พื้นฐานเรื่องฮิญาบ
ฮิญาบคือผ้าคลุมศีรษะที่หญิงมุสลิมบางคนคลุม ตามขนบธรรมเนียมแล้วเป็นสัญลักษณ์ของความถ่อมตนและความเป็นส่วนตัว ทั้งยังมีความสำคัญด้วยเหตุผลทางศาสนา วัฒนธรรม หรือครอบครัว
เด็กผู้หญิงจะเลือกคลุมฮิญาบในช่วงอายุที่แตกต่างกัน บางคนอาจเริ่มคลุมเมื่อเป็นสาวหรือก่อนหน้านั้นเสียอีก ส่วนบางคนอาจเป็นตอนแต่งงาน เมื่อถึงบางช่วงอายุ หรือแค่เวลาที่เธอตัดสินใจจะคลุม บางคนคลุมเมื่อเลือกที่จะคลุม บางคนคลุมระหว่างกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้น และบางคนก็คลุมเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ชายที่ไม่ใช่ญาติพี่น้อง
การคลุมฮิญาบไม่แน่นระหว่างเล่นกีฬาจะทำให้ลำบากและเป็นอันตรายได้ เช่นเดียวกับอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ไอเท็มที่ไม่ระบายอากาศและหลวมซึ่งปิดหน้าปิดตาหรือกักเหงื่อไว้จะเป็นอุปสรรคต่อการเล่นกีฬาอย่างบาสเก็ตบอลหรือฟุตบอลได้ การคลุมฮิญาบสปอร์ต (หรือฮิญาบที่แนบกระชับโดยไม่ต้องใช้เข็มกลัดหรือตัวยึดที่อาจหลุดออกมาได้) จะช่วยให้เด็กผู้หญิงเคลื่อนไหวได้สะดวก และเด็กผู้หญิงที่ได้เคลื่อนไหว ก็จะพร้อมขับเคลื่อนโลกใบนี้
นอกจากนี้ เด็กผู้หญิงยังอาจเลือกที่จะใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หรือเลกกิ้ง แม้จะเป็นการเลือกที่ต่างกันไปเป็นรายบุคคล แต่บางทีก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อการมีส่วนร่วมของเธอ
"คำแนะนำที่ฉันจะให้กับนักบาสรุ่นน้องที่คลุมฮิญาบคืออย่ายอมแพ้ จงภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตัวเอง จงภูมิใจในฮิญาบ จงผลักดันขีดจำกัด และห้ามตั้งข้อกังขากับตัวเองเป็นอันขาด ยามใดที่คนคาดหวังจากพวกเธอน้อยที่สุด ก็จงทำให้พวกเขาประหลาดใจถึงที่สุดอยู่เสมอ"
Yasmin Said
Muslim Women's Summer Basketball League
โฟกัสที่ความพอดีของฮิญาบ
ฮิญาบควรคลุมสบายและให้การปกปิด ฮิญาบ Nike Pro ดีไซน์มาเป็นพิเศษเพื่อการเล่นกีฬาและการเคลื่อนไหว ต่อไปนี้คือเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยให้เด็กผู้หญิงคลุมได้อย่างพอดีที่สุด
- ดูให้ดีว่ายางยืดที่อยู่บนศีรษะไม่ตกลงมาอยู่ที่หน้าผาก หากตกลงมาแสดงว่าอาจเป็นเพราะฮิญาบใหญ่เกินไปและจะขยับเขยื้อนหรือเลื่อนหลุดเมื่อลงเล่น ที่ด้านในยังมีสายรัดด้วย เพื่อช่วยให้ปกปิดได้อย่างแน่นกระชับและป้องกันไม่ให้ฮิญาบเลื่อนหลุด ดูให้ดีว่ามีความแนบกระชับแต่คลุมสบาย
- หากใส่เสื้อแข่ง พยายามเก็บฮิญาบไว้ในคอเสื้อหรือปกเสื้อเพื่อจะได้ไม่ขยับไปมาระหว่างที่กำลังโชว์ฟอร์มเก่ง
- นักกีฬาที่คลุมฮิญาบบางคนแนะนำให้มัดผมเป็นมวยต่ำเพื่อให้ฮิญาบกระชับมากขึ้นและรู้สึกสบายขึ้น
- ฮิญาบ Nike Pro อาจคลุมแล้วรู้สึกแตกต่างจากฮิญาบอื่นๆ ดังนั้นให้ลองสัก 2 ถึง 3 ครั้งเพื่อดูว่าแบบไหนที่จะรู้สึกว่าคลุมแล้วดีที่สุด