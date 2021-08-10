วิธีเป็นโค้ชที่ดีสำหรับตนเอง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ช Margaret Moore

พอดแคสต์ Trained: เก่งขึ้นไปพร้อมกับ Margaret Moore
การโค้ช
ความพยายาม (ทั้งการยอมรับตัวตนด้านที่เคยปฏิเสธและการเปลี่ยนมุมมองความคิด) คือสิ่งสำคัญในการพัฒนาตัวเอง หรือช่วยให้คนอื่นพัฒนาตัวเอง แต่ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวโค้ช Meg จะช่วยเอง
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจให้กระจ่างก่อนคือ โค้ชไม่ได้มีไว้เพื่อนักกีฬาเท่านั้น ข้อมูลนี้อาจจะใหม่สำหรับเรา แต่ตลอด 20 ปีมานี้ Margaret Moore หรือ “โค้ช Meg” ได้ช่วยเหลือคนทุกระดับให้ค้นหาจุดเด่นและชี้เป้าโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของพวกเขาให้ถึงขั้นสุด ทั้งในเรื่องการทำงาน เรื่องความสัมพันธ์ และเรื่องการใช้ชีวิต อดีตผู้บริหารบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพคนนี้ได้ก่อตั้ง Wellcoaches School of Coaching ขึ้นในปี 2000 เพื่อช่วยให้บุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์นั้นให้บริการคนไข้ได้เต็มความสามารถ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เธอได้ลูกศิษย์เพิ่มขึ้น โดยเป็นทั้งผู้นำ บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่แนวหน้า และพวกเราทุกคนในตอนนี้ สำหรับ Episode นี้ ผู้เป็นโค้ชของโค้ชจะพูดคุยถึงความเชี่ยวชาญของเธอกับผู้ดำเนินรายการ Ryan Flaherty ผู้อำนวยการอาวุโสด้านประสิทธิภาพของ Nike โดยจะลงรายละเอียดถึงความหมายของการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ วิธีการใช้ประโยชน์จากความสงสัย หรือ “ตัวตนที่เราไม่ชอบ” เพื่อช่วยเผยให้เราเห็นถึงลักษณะที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง และทำไมการจัดระเบียบความคิดของเราถึงช่วยให้เราประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ (รวมถึงวิธีการปฏิบัติด้วย) นอกจากนี้ เธอยังแบ่งปันเรื่องราวการไม่ประสบความสำเร็จ รวมถึงวิธีการที่เราทุกคนจะเป็นโค้ชที่ดีขึ้นได้ เพื่อตัวเราเอง เพื่อลูกหลาน เพื่อลูกศิษย์ หรือแม้แต่เพื่อนๆ ของเรา
“ถ้าคุณฝึกเคลียร์สมองในทุกๆ วัน เช่นกวาดออกทีละเล็กละน้อย ในที่สุดก็จะโล่งค่ะ”
Margaret Moore
ผู้ก่อตั้ง Wellcoaches School of Coaching
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Flaherty ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเขาจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ