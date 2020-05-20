ฉลองชัยชนะของคุณไปตามเส้นทาง

ฉลองชัยชนะของคุณ
การโค้ชและโภชนาการ
โดย Betina Gozo
มีแรงจูงใจอยู่เสมอโดยการเปลี่ยนโฟกัสของคุณ
ในทุกความท้าทายใหม่ๆ ที่คุณเผชิญ เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะมีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่แย่ การฉลองชัยชนะไปตามเส้นทางเพื่อให้คุณมองการเดินทางทั้งหมดในแง่ดีอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการมองโลกในแง่ดีจะทำให้คุณมีแรงจูงใจมากขึ้นในการก้าวไปข้างหน้า มากกว่าการโทษตัวเอง
อย่างเช่น คุณกำหนดเป้าหมายที่จะทานผักให้ได้ในทุกมื้อเพื่อจะได้ทานผักให้มากขึ้น แล้วคุณก็ทำมาเรื่อยๆ เป็นปกติ แต่แล้วคุณกลับมีวันที่เรื่องต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม วันนั้นก็เลยไม่ได้ทานผักเลย เรื่องนี้เรามองกันได้ 2 ทาง
หลายคนจะรีบคิดไปว่า “แย่จริง ฉันทำตามเป้าหมายไม่ได้ ฉันพลาดแล้ว นี่มันยากเกินไป” และทำให้มีแนวโน้มที่จะจมดิ่งไปกับพลังด้านลบมากยิ่งขึ้น อย่างความคิดประเภทที่ว่า “ฉันไม่เก่งพอ ฉันทำไม่ได้หรอก” ทำให้พวกเขายอมแพ้ไป
“การฉลองชัยชนะไปตามเส้นทางเพื่อให้คุณมองการเดินทางทั้งหมดในแง่ดีอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ”
Betina Gozo
วิธีที่เป็นแง่บวกยิ่งขึ้นในการจัดการกับวันที่ไม่สมบูรณ์แบบนักคือการโฟกัสไปยังสิ่งที่คุณทำได้สำเร็จ อย่างเช่น “เนี่ย เมื่อวานกินผักได้ทุกมื้อเลยนะ พรุ่งนี้ก็จะทำให้ได้แบบนี้อีก” หรือ “กินผักทุกมื้ออาทิตย์ละ 4 วันนี่ดีกว่าเมื่อก่อนตอนที่กินสลัดนานๆ ทีอีกนะเนี่ย”
เปลี่ยนมุมมองให้โฟกัสไปที่ชัยชนะ ไม่ใช่ความล้มเหลว
นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องดีที่คุณจะให้รางวัลกับตัวเอง เมื่อพิชิตเป้าหมายได้สำเร็จระหว่างทาง เพื่อจะได้รู้สึกว่ากำลังฉลองให้กับการทุ่มเทของตัวเองจริงๆ เรามีตัวอย่างไอเดียเล็กๆ น้อยๆ ให้ลองนำไปใช้กันดู
- การดูแลตัวเอง
ดูแลตัวเองด้วยการไปลงแช่อ่างอาบน้ำให้ผ่อนคลาย หรือหาเวลาทำสมาธิ
- ช็อปปิ้ง
ซื้อของที่จะกระตุ้นให้คุณพร้อมก้าวต่อไปในเส้นทางรักสุขภาพ เช่น สนีกเกอร์คู่ใหม่หรือชามสลัดสวยๆ
- จดบันทึก
เขียนความสำเร็จของคุณลงในสมุดบันทึก สำหรับฉัน การได้เห็นความสำเร็จเป็นตัวอักษรนั้นทำให้ฉันหยุดคิดและจดบันทึกว่าฉันพยายามมากแค่ไหนเพื่อทำบางสิ่งให้สำเร็จ
ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณกำลังจะคิดซ้ำไปซ้ำมาในแง่ลบเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำ ลองคิดในแง่บวกดูโดยเปลี่ยนมุมมองและให้กำลังใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไป และครั้งต่อไปที่คุณทำได้ตามเป้าหมาย ก็ให้หยุดชั่วขณะเพื่อฉลองชัยชนะ