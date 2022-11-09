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พอดแคสต์ Trained: เข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีกับ Monica Garrison

การโค้ช

ทุกคนควรได้สัมผัสความสนุกของการปั่นจักรยาน ฟังเรื่องราวจากชุมชนที่ทลายกำแพงเพื่อผู้หญิงผิวสีเลย

อัพเดทล่าสุด: 9 พฤศจิกายน 2565
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
Monica Garrison ผู้ก่อตั้ง Black Girls Do Bike พูดคุยถึงประโยชน์ของการปั่นจักรยาน

Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม

ในปี 2013 Monica Garrison ค้นพบอีกด้านของการปั่นจักรยาน นั่นคือการเป็นวิธีจัดการความเครียด รักษาความแข็งแรง และใช้เวลากับลูกๆ สิ่งที่เธอได้กลับมาคือประโยชน์ทางใจและทางกายที่ท่วมท้นจนทำให้เธอก่อตั้ง Black Girls Do Bike (BGDB) ขึ้นในปีเดียวกัน องค์กรนี้ส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนได้เชื่อมต่อและสัมผัสประสบการณ์ความสนุกของการปั่นจักรยาน โดยมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงผิวสีและจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ ในปัจจุบัน BGDB มีมากกว่า 100 สาขา พร้อมช่วยให้ผู้หญิงทั่วโลกได้ก่อร่างสร้างความรู้สึกของการเป็นชุมชนอย่างลึกซึ้งผ่านความหลงใหลที่มีต่อการปั่นจักรยานและการตอบแทนสังคม ใน Episode นี้ ผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer มาฟัง Monica และสมาชิก BGDB ผู้สร้างแรงบันดาลใจคนอื่นๆ เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีกับกลุ่มนี้และภารกิจเพื่อสร้างความเสมอภาคด้านสุขภาพ

"ฉันคิดว่าการปั่นจักรยานเชื่อมโยงกับหลายอย่างในชีวิต ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงการดูแลตัวเอง การเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ และการพยายามดึงพลังกลับมาในหลากหลายรูปแบบด้วย"

Monica Garrison
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารขององค์กร Black Girls Do Bike

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หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ

เผยแพร่ครั้งแรก: 10 พฤศจิกายน 2565