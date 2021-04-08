คืนชีวิตคอร์ทแถวบ้านในโครเอเชีย
ชุมชน
นักบาสโครเอเชียเจเนอเรชันใหม่กลับมาฟื้นฟูคอร์ทที่บ้านและนำความสามัคคีมาให้กับคนในย่านนี้
ยามเย็นอันมืดครึ้ม ณ เขตชานเมืองชนชั้นแรงงานของย่านไกนิเซ ประเทศโครเอเชีย คนกลุ่มเล็กๆ เดินทอดน่องไปตามแนวเส้นคอร์ทบาสเก็ตบอล แสงไฟสีเหลืองอ่อนส่องกระทบร่าง เงาของพวกเขาทอดไปยังตึกรามบ้านช่องอันใหญ่โตที่ตั้งเรียงขนาบข้างคอร์ทแห่งนั้น มีรถแท็กซี่สีขาววิ่งผ่านไปมา และเมื่อลอดผ่านแนวรั้วตาข่ายไปจะมีรถไฟโดยสารที่กำลังเคลื่อนตัว โดยมีเสียงล้อกระทบรางเป็นเสียงพื้นหลังที่ดังเป็นจังหวะแทรกบรรยากาศมาเป็นระยะ
นี่คือ “คอร์ทแท็กซี่” ชื่อดังของไกนิเซ เป็นความภูมิใจของคนในย่านนี้ เป็นศูนย์กลางความพลุกพล่านประจำย่าน ที่นี่ผู้คนมักจะแวะมาเพื่อพูดคุย พบปะ และที่สำคัญที่สุดคือเล่นบาส ภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืน ฝนรินเริ่มโปรยปราย พาความมืดเข้าปกคลุมพื้นยางมะตอยขรุขระ แต่ไม่มีใครที่รู้สึกเร่งรีบ แต่ละคนต่างหยอดมุกใส่กัน พูดจากวนประสาท ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ ผู้เล่นหลายคนเดินมาเองจากอพาร์ตเมนต์ใกล้ๆ ไม่ก็แวะระหว่างทางกลับบ้านในชุดทำงาน แล้วมาเปลี่ยนชุดในรถ
“เอาล่ะ มาลุยกันเลย” เสียงทุ้มต่ำดังขึ้นเป็นภาษาโครเอเชีย
“เรานำคอร์ทแห่งนี้ ย่านนี้ ขึ้นบนแผนที่ครับ”
Ivan Krizmanic
ในทันใดนั้น เสื้อถอดออก รองเท้าผูกแน่น แล้วเกมเร็ว 5 ต่อ 5 ก็เริ่มเปิดฉากขึ้น ณ “คอร์ทแท็กซี่” มีเพียงพละกำลังที่อธิบายถึงสไตล์การเล่นได้ ไม่ค่อยมีการเป่าฟาวล์ ถ้าจะฝ่าเข้ามา ยังไงก็ต้องมีเจ็บตัวแทบทุกครั้งแน่นอน การบอกว่าเกมนี้ “เถื่อน” ยังจะน้อยไปด้วยซ้ำ “เราซ้อมด้วยการเล่นหนักๆ แบบนี้ประจำครับ” Ivan Krizmanic กล่าว เขาเป็นการ์ดสายพลิ้วตัวฉกาจผู้มาพร้อมท่าครอสโอเวอร์ที่จะทำให้คู่ต่อสู้หัวทิ่ม “ไม่มีการอ่อนข้อ ไม่มีแต้มที่ได้มาง่ายๆ ครับ”
ที่นี่ให้ความสำคัญกับการให้เกียรติกันในคอร์ทที่สุด โดยเฉพาะเวลาที่ต้องเป็นตัวแทนของคนในย่านนี้ ทุกๆ ฤดูร้อน เวลาที่ “คอร์ทแท็กซี่” เป็นเจ้าภาพจัดแข่งทัวร์นาเมนต์ 3 ต่อ 3 ประจำปี ผู้เล่นจากเมืองข้างเคียงจะมาวัดฝีมือกับคนในพื้นที่ ซึ่งในช่วงหลังก็มีประเทศข้างเคียงมาร่วมด้วย “คุณเอาชนะพวกเขาได้แล้วพูดว่า ‘พวกนั้นมาถึงไกนิเซ แต่นี่คือคอร์ทของพวกเรา เอาใหม่โอกาสหน้าแล้วกัน’” Ivan กล่าว
แต่ว่า “คอร์ทแท็กซี่” ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่แรก เป็นเวลาหลายปีที่ลานกว้างแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรม จนกระทั่งมีเจเนอเรชันใหม่รับหน้าที่ปรับปรุงคอร์ทแห่งนี้ด้วยตัวเอง “เราเปลี่ยนแป้นบาส...ตีเส้นสนาม หาสปอตไลท์กันมาเองครับ” Miroslav Josic กล่าว เขาเป็นเจ้าถิ่นผู้ช่ำชองประจำคอร์ทแห่งนี้ ซึ่งตั้งแต่นั้นมา ที่นี่ก็กลายเป็นสถานที่แห่งความภาคภูมิใจ “เรานำคอร์ทแห่งนี้ ย่านนี้ ขึ้นบนแผนที่ครับ” Ivan เสริม “ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ก่อนที่พวกเราจะเริ่มเล่นและเผยแพร่ออกไปครับ”
ที่สำคัญ คอร์ทแห่งนี้ยังกลายเป็นสถานที่รวมตัวสำหรับทั้งเยาวชนและผู้สูงวัย ไม่ว่าจะมาลงเล่นหรือไม่ก็ตาม “ทุกคนมาที่คอร์ทแห่งนี้ครับ ตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ วัย 5 ขวบ กลุ่มคนหลากหลายอายุ ไปจนถึงรุ่นที่อายุ 50 ถึง 60 ปีครับ” Ivan กล่าว “ที่นี่ต้อนรับทุกคน”
ขณะที่คอร์ทแห่งนี้ยังคงเรียกเสียงโห่ร้องจากนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุกคนก็ยังรวมกลุ่มกันเป็นครอบครัวเล็กๆ แต่แน่นแฟ้นไม่เปลี่ยน สมาชิกของชุมชนมาจากทุกพื้นเพ ในกลุ่มมีทั้งเภสัชกร บาร์เทนเดอร์ นักกฎหมาย และคนงานในคลังสินค้า ซึ่งได้มาผูกสัมพันธ์กันในกีฬาที่พวกเขารัก ทุกคนส่งข้อความคุยกันทุกวันในกลุ่ม จัดตารางการเล่น และหลายๆ ครั้งก็มีดื่มสังสรรค์กันหลังเล่นเสร็จ “ทุกคนที่เล่นกับผมคือพี่น้อง” Miroslav สะท้อนความคิด “ไม่ใช่แค่เพื่อนครับ”