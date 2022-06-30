ทำไมคุณควรฝึกทักษะให้หลากหลาย โดยนักเขียน David Epstein

พอดแคสต์ Trained: กระจายความเก่งกับ David Epstein
การโค้ช
เรียนรู้ว่าทำไมการเปิดรับทักษะ วิชา หรือกีฬาหลายๆ แขนงจึงสร้างโอกาสให้ประสบความสำเร็จในโรงเรียนชีวิตมากกว่า เมื่อเทียบกับการเชี่ยวชาญเพียงแขนงใดแขนงหนึ่ง
“Trained” คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
เราตั้งคำถามกับนักเขียน Best Seller แห่ง “New York Times” และนักข่าวสายวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่าง David Epstein ว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อปี 2020 คำตอบคร่าวๆ ที่คุณจะได้ยินจากเขาคือ เป็นปีที่สภาพแวดล้อมคาดเดาอะไรไม่ได้ หรือมีความ “ร้ายกาจ” ซึ่งอาจนำไปสู่การเติบโตเรียนรู้ถ้ามีความเชี่ยวชาญในการรับมือ Episode นี้ของ “Trained” จะพาคุณพัฒนาความเชี่ยวชาญดังกล่าว โดย Epstein จะเข้ามาพูดคุยผ่านวิดีโอแชทกับผู้ดำเนินรายการ Ryan Flaherty ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสิทธิภาพของ Nike และสมาชิก Nike Performance Council ผู้ทำหน้าที่เทรนนักกีฬาระดับแนวหน้า Epstein อธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมการมีประสบการณ์เล็กน้อยในหลายๆ แขนง (ที่เกี่ยวกับกีฬา วิชา และทักษะ) จึงดีกว่าการเชี่ยวชาญเพียงแขนงใดแขนงหนึ่ง ทำไมเส้นทางความสำเร็จจึงไม่เป็นเส้นตรงหรือขึ้นอยู่กับอายุ และเราทุกคนควรตั้งคำถามกับตัวเองอย่างไรจึงจะพบความสมหวังในชีวิตมากขึ้น ทั้งในและนอกยิม
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Flaherty ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเขาจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ