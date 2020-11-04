คุณนอนหลับเพียงพอแล้วหรือยัง
การโค้ชแล
โดย Nike Training
จดสิ่งที่ทำในแต่ละวันเพื่อดูว่าคุณพักผ่อนเพียงพอแล้วหรือยัง
คุณน่าจะได้ยินมาตลอดว่า 8 ชั่วโมงคือตัวเลขมหัศจรรย์สำหรับการนอนหลับยามค่ำคืน ซึ่งก็ถือว่าจริงเพราะมีงานวิจัยรองรับ “บางคนอาจต้องการเวลา 9-10 ชั่วโมงเพื่อให้หลับเต็มอิ่มเลยด้วยซ้ำ และถ้าออกกำลังกายมาหนักๆ ก็ยิ่งต้องการเวลานอนมากขึ้นอีกนิด เรื่องที่น่ากลัวคือ คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียง 6-6.5 ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ” Shona Halson ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูกำลังและรองศาสตราจารย์ประจำสถาบันพฤติกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย Australian Catholic กล่าว
วิธีที่ได้ผลที่สุดถ้าอยากรู้ว่าต้องการเวลากี่ชั่วโมงคือให้จดบันทึกเวลาเข้านอนและตื่นนอนไว้แล้วนำไปคำนวณหาแนวโน้มจำนวนชั่วโมงที่คุณมักใช้ไปกับการนอนหลับ ถ้าเป็นนาฬิกาหรือเครื่องจับเวลาอื่นๆ ที่ใช้ติดตามการนอนอาจไม่ค่อยน่าเชื่อถือและมักประเมินเวลาขณะนอนหลับไว้มากเกินไป พอคุณได้ข้อมูลมาแล้วว่าใน 1 คืนใช้เวลานอนโดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมง ก็ให้จดความรู้สึกช่วงที่เพิ่งตื่นเอาไว้ Halson กล่าว “พอตื่นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ต้องดื่มกาแฟ 2-3 แก้วก่อนไปทำอย่างอื่นหรือเปล่า”
“มีอาการหลับผล็อยไปขณะนั่งดูทีวีบนโซฟาตอนค่ำหรือเปล่าคะ ถ้ามี ก็ให้เพิ่มเวลานอนอีกคืนละครึ่งชั่วโมง จนกว่าอาการดังกล่าวจะหายไปค่ะ
Shona Halson
ถ้าคุณรู้สึกสดชื่นอย่างเป็นธรรมชาติขณะเริ่มต้นวันใหม่ นั่นเป็นสัญญาณดีที่บ่งบอกว่าคุณพักผ่อนได้เพียงพอแล้ว แต่การจดบันทึกอาการช่วงเย็นและค่ำก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน “เวลาขับรถกลับบ้าน ช่วงที่ติดไฟแดง มีอาการหลับในและรู้สึกเหมือนจะเผลอหลับหรือเปล่าคะ มีอาการหลับผล็อยไปขณะนั่งดูทีวีบนโซฟาตอนค่ำหรือเปล่าคะ ถ้ามี ก็ให้เพิ่มเวลานอนอีกคืนละครึ่งชั่วโมง จนกว่าอาการดังกล่าวจะหายไปค่ะ” Halson กล่าว
เมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองตื่นตัวอยู่ตลอด ตั้งแต่ตอนตื่นนอนไปจนถึงเวลาเข้านอน ก็แสดงว่าคุณเจอเวลานอนที่เหมาะสมแล้ว
ทำให้เป็นนิสัย: เราขอท้าให้คุณเริ่มคำนวณและประเมินการนอนเพื่อหาเวลาปกติที่คุณใช้ วางสมุดบันทึกไว้ข้างเตียงแล้วจดข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 1 สัปดาห์ โดยพอตื่นมาตอนเช้าให้จดบันทึกเวลาเข้านอนและตื่นเอาไว้ ให้จดสั้นๆ วันละ 1-2 ครั้งหากรู้สึกง่วง รวมถึงจดเวลาที่เกิดอาการดังกล่าวขึ้นด้วย แต่ละครั้งที่ได้เขียนบันทึกการนอนนี้ ให้ยินดีกับตัวเองเร็วๆ ในใจด้วย (“เก่งมาก”) หลังจากผ่านไป 1 สัปดาห์ คุณก็จะพอมองเห็นข้อมูลและเริ่มนำคำแนะนำของ Halson ในเรื่องการเพิ่มเวลานอนคืนละ 30 นาทีไปใช้ได้ จนกว่าคุณจะไม่มีอาการง่วงระหว่างวัน