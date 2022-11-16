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พอดแคสต์ Trained: เพิ่มคุณค่าให้ผู้หญิงในวงการกีฬากับ Anna Kessel

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ผู้หญิงต้องมีพื้นที่ในวงการกีฬา และ Anna Kessel นักเขียนข่าวและนักเขียนสายกีฬาก็เรียกร้องแทนกลุ่มที่ถูกรั้งท้ายนี้ด้วยเสียงที่ดังกว่าใคร

อัพเดทล่าสุด: 16 พฤศจิกายน 2565
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
นักข่าว Anna Kessel พูดคุยเกี่ยวกับผู้หญิงในวงการออกกำลังกายและกีฬา

Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม

Anna Kessel เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงในวงการกีฬามาแล้วเกือบ 2 ทศวรรษ ผลงานของเธอ โดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของฟุตบอลหญิง ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนจนเธอได้รับพระราชทานรางวัล "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิบริติช" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 ปีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 นอกจากนี้ หลายคนยังกล่าวถึงหนังสือEat Sweat Play ของเธอว่าเป็นหนังสือที่ "ไม่อ่านไม่ได้" ในฐานะจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างประเด็นเรื่องเฟมินิสต์กับเรื่องสุขภาพความแข็งแรงอีกด้วย สำหรับ Episode นี้ Kessel จะมาร่วมพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer เพื่อเล่าประวัติศาสตร์ของนักกีฬาหญิง อธิบายให้เราฟังว่าทำไมมุมมองสังคมจึงเป็นตัวการสำคัญในการปิดกั้นโอกาส และเสนอแนวทางที่ทุกคนสามารถมีบทบาทได้ในการเปลี่ยนแปลงค่านิยมต่อสถานภาพของผู้หญิงในวงการกีฬา

"ฉันแค่รู้สึกว่าอยากให้พวกเราเลิกปิดกั้นโอกาสของผู้หญิงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซะที ปล่อยให้ทุกคนได้เดินไปตามวิถีทางของชีวิตที่มีความอิสระ ความมั่นใจ การสำรวจค้นหา และการเล่น เพราะฉันว่ามันจะพาเราทุกคน ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมมากๆ ได้"

Anna Kessel
นักเขียนสายกีฬา นักเขียนข่าว และเจ้าของหนังสือ Eat Sweat Play

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หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ

เผยแพร่ครั้งแรก: 23 พฤศจิกายน 2565

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