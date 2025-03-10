Nike Air Max Day 2025: ขอแนะนำ Air Max Dn8
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
เฉลิมฉลอง Air Max Day ด้วยการลงลึกเรื่องรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล
เรื่องที่ควรรู้
- Air Max Day คือวันที่ 26 มีนาคม ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลอง Nike Air ประจำปี
- Nike เฉลิมฉลอง Air Max Day 2025 ด้วยการเปิดตัวเทคโนโลยี Air แห่งอนาคตอย่าง Air Max Dn8
- Nike Air Max Dn8 จะวางจำหน่ายบน nike.com และ Nike Retail ในไซส์ผู้ใหญ่และเด็กในวันที่ 6 มีนาคม 2025 และจะมีคู่สีใหม่วางจำหน่ายในวันที่ 26 มีนาคม
- Nike Air Max Dn8 จะวางจำหน่ายในไซส์สำหรับทุกคนในครอบครัว (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
ความทรงจำผ่านความทนทานต่อการสวมใส่
ไม่ได้สำคัญแค่ตัวรองเท้า แต่เป็นเรื่องราวที่อยู่คู่กับรองเท้า
Air Max Day เฉลิมฉลองให้กับความทรงจำ ช่วงเวลา และสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นบรรทัดฐานให้เจเนอเรชันต่างๆ ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา วันสำคัญนี้ได้ยกย่องอิทธิพลของ Air Max ที่มีต่อชีวิตของเหล่าแฟนรองเท้า และแทบทุกปี Nike จะเปิดตัววิวัฒนาการใหม่ซึ่งขับเคลื่อน Air Max ไปสู่อนาคตด้วยตำนานระดับไอคอนิกเช่นเดิม
ในปี 2025 ทุกสายตาจับจ้องมาที่ Air Max Dn8 ไม่ว่าคุณจะรำลึกถึงค่ำคืนที่ไม่อาจลืมเลือนหรือสร้างความทรงจำหลักครั้งใหม่ Air Max Dn8 จะร่วมสร้างประสบการณ์แต่ละช่วงเวลา
เมื่อเหล่าผู้คิดค้นนวัตกรรมของ Nike มุ่งมั่นที่จะรังสรรค์ Air Max รุ่นต่อไป พวกเขาอยากสร้างรองเท้าที่จะทำให้คุณได้แสดงตัวตนที่ดีที่สุดผ่านประสิทธิภาพและความทนทานต่อการสวมใส่
Dn8 คือรองเท้าที่ประกาศให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ริมถนนอีกฟากเห็นว่าคุณมาเยือนแล้ว ไฮป์คุณให้พร้อมสำหรับการออกเดทครั้งแรก และสะกดสายตาเมื่อนั่งรถไฟใต้ดินกลับบ้านหลังจากออกไปเที่ยวดึกๆ ด้วยสีสันสดใสและกระเปาะ Air ที่มองเห็นได้ Dn8 จึงเรียกความสนใจได้ดีไม่ว่าจะมองจากด้านข้างหรือจากพื้นรองเท้าก่อน
"เราคิดอยู่ตลอดว่าอะไรที่ทำให้ Air Max รุ่นคลาสสิกอันยอดนิยมของเราบางส่วนนั้นเจ๋งมาก อะไรที่ทำให้ใส่รองเท้าคู่นั้นออกลุยแล้วยังคงตอบโจทย์ได้เกินความคาดหมายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตลอดทั้งวัน" Jonathan Kosenick หัวหน้าทีมดีไซเนอร์ฝ่ายสปอร์ตแวร์ผู้ชายกล่าว
Dn8 ไม่ใช่แค่การยกย่องอดีต แต่คือการสร้างความทรงจำให้กับเจเนอเรชันถัดไป Dn8 ได้แรงบันดาลใจจากความสดใสมีชีวิตชีวาของวิถีชีวิตยามค่ำคืน สภาพแวดล้อมในเมือง และการแสดงออกถึงตัวตน สีสันและดีไซน์ที่สะดุดตาของ Dn8 สื่อถึงวัฒนธรรมในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน
รอยเฉือนที่ด้านข้างของรองเท้าชวนให้นึกถึงเครื่องหมายอัศเจรีย์ โดยที่กระเปาะ Air แต่ละช่องซึ่งเป็นนวัตกรรมหลักของรองเท้าเป็นเหมือนจุดของเครื่องหมาย รอยเฉือนเหมือนเครื่องหมายทับแต่ละรอยชวนให้คิดถึงการเคลื่อนไหวและนำภาษาภาพที่แสดงถึงความเร็วและแรงขับเคลื่อนมาใช้ เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสัมผัสไดนามิกของรองเท้า เฉดสีนีออนสะดุดตาและส่วนเน้นสีจัดจ้านชวนให้นึกถึงแสงไฟในคลับ
นับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรก Air Max และสีสันแบบไดนามิกได้สร้างบรรทัดฐานให้ผู้ใส่ทั้งเจเนอเรชัน เป็นวิธีเฉลิมฉลองพลังแห่งสไตล์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะแต่งตัวแบบลำลองหรือจัดเต็มก็ไม่สำคัญ เพราะสไตล์โดดเด่นของ Dn8 จะเฉิดฉายไปกับคุณเสมอ Dn8 จะเปิดตัวใน 14 คู่สีตลอดซีซั่นสปริง 2025 เพื่อให้คุณเลือกคู่สีที่เหมาะที่สุดที่จะบอกเล่าเรื่องราวของคุณ
การแสวงหานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้งของ Nike คือหัวใจของ Dn8 Air Max มีต้นกำเนิดมาจากประสิทธิภาพ ดังที่เห็นได้จากโฆษณา Air Max สมัยแรกๆ บางส่วนที่บอกว่า "การลดแรงกระแทกที่ไม่สิ้นสุด" ตำนานนั้นยังคงดำเนินต่อไป ส่วน Air แรงดันคู่ใช้ท่อ 8 ท่อเพื่อให้สัมผัสที่ดีดตัวและตอบสนองได้ดี จึงได้รับความสบายในทุกการเคลื่อนไหว
"ส่วนนี้ให้ความรู้สึกที่สปริงตัวได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถ่ายทอดแนวทางด้านรองเท้าเสริมประสิทธิภาพของ Nike ให้มาอยู่ในรองเท้าที่คุณจะอยากใส่ทุกวัน"
Jon Kosenick
หัวหน้าทีมดีไซเนอร์ฝ่ายสปอร์ตแวร์ผู้ชาย Nike
จุดเริ่มต้นเรื่องราวของคุณ
Air Max ได้เขียนกฎขึ้นใหม่มาตลอดหลายทศวรรษเพื่อเปลี่ยนสนีกเกอร์เสริมประสิทธิภาพให้กลายเป็นไอคอนทางวัฒนธรรม Dn8 นำตำนานนั้นมาสานต่อในแบบของตัวเอง นี่ไม่ใช่แค่สนีกเกอร์ แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ
งั้นจะใส่ไปลุยที่ไหนดี และที่สําคัญกว่านั้นคือรองเท้าจะพาคุณไปที่จุดไหน
หมายเหตุทิ้งท้ายสำหรับ Air Max Day
Air Max เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 1987 และกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของทั้งประสิทธิภาพและนวัตกรรมทางวัฒนธรรม ลุคและสัมผัสสุดล้ำจาก Air Max 1 พร้อมส่วน Air แบบมองเห็นได้ซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก Centre Pompidou ในปารีส ได้เปิดทศวรรษแห่งการทดลองหลายทศวรรษซึ่งได้ช่วยกำหนดนิยามใหม่ว่าสนีกเกอร์สามารถเป็นอะไรได้บ้าง Air Max Dn8 สานต่อขนบนี้ โดยก้าวข้ามขีดจำกัดของสิ่งที่เป็นไปได้พร้อมๆ กับแสดงถึง DNA ของ Air
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2025 รองเท้า Air Max Dn8 เปิดตัวไปในคู่สี Hyper Pink ผ่าน SNKRS โดยที่คู่สีแรกในไลน์นี้จะวางจำหน่ายทั่วโลกที่ nike.com ในวันที่ 6 มีนาคม 2025 คู่สีอื่นๆ สำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กจะเปิดตัวในสัปดาห์ต่อๆ ไป
Nike Air Max Dn8 ไม่เพียงสานต่อตำนานของ Air Max แต่ยังนำพาไปสู่อนาคต ด้วยการใช้เทคโนโลยียุคใหม่เพื่อความสบายขั้นสุด ขณะเดียวกันก็ยังคงนำเสนอซิลลูเอทที่พร้อมสร้างความทรงจำหลัก