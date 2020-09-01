วิธีการปรับทัศนคติให้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี
การโค้ชและโภชนาการ
โดย Branden Collinsworth
ปรับกรอบความคิดให้มาใส่ใจในสิ่งที่คุณมี แทนที่จะเป็นสิ่งที่คุณไม่มี
ความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังและตรงไปตรงมาที่สุดเครื่องมือหนึ่งซึ่งคุณนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกดีๆ มากขึ้นได้ การชื่นชมความดีงามในชีวิตและเชื่อว่าเราทุกคนล้วนมีความดีอยู่ในตัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะทำให้คุณขยับไปอยู่ในกรอบความคิดที่เป็นบวกมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นจุดที่มีความเป็นไปได้เกิดขึ้นอย่างมากมายไร้ที่สิ้นสุด คุณจะถูกดึงเข้าสู่ช่วงเวลาปัจจุบันในฉับพลันและเราก็รู้ดีว่าความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันนั้นคือสิ่งอันทรงพลัง
การนำเรื่องนี้มาปฏิบัติจริงแน่นอนว่าอาจไม่ใช่เรื่องง่าย
เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะเปรียบเทียบ และเราก็มักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอ เรายังถูกสอนผ่านสังคมอีกด้วยว่าให้ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งความคิดเหล่านี้เองที่อาจบ่อนทำลายความพอใจในตัวเอง เป็นสิ่งที่กีดกันเราไม่ให้พอใจกับสิ่งที่เราได้รับและสกัดกั้นไม่ให้เราเข้าถึงปัจจุบันที่เป็นอยู่
สภาวะความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราได้กันมาฟรีๆ ถ้าเกิดคุณรู้สึกโมโห หงุดหงิด โกรธ ราวกับไม่มีสิ่งใดให้พอใจอีกแล้ว ลองพักหายใจก่อน สูดหายใจลึกๆ อย่างมีสติรู้ตัว นี่อาจเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อตั้งหลักใหม่และรู้สึกชื่นชมสิ่งต่างๆ อีกครั้ง
การพัฒนาให้เกิดทัศนคติของความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่างสม่ำเสมอนั้นทำได้โดยการเขียนสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกพอใจ 3 ข้อในแต่ละวัน ไม่ต้องให้ยิ่งใหญ่อลังการมากก็ได้ อาจเป็นแค่การได้ออกกำลังกาย ได้ทานอาหารอร่อยๆ หรือได้เดินเล่นมีความสุขกับคนสำคัญ การทำเรื่องเล็กน้อยแบบนี้เป็นประจำทุกวันจะทำให้เกิดผลลัพธ์อันเหลือเชื่อได้ มีผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนที่เขียนเรื่องที่ตัวเองรู้สึกพึงพอใจ 3 ข้อทุกวันจะมีสุขภาวะโดยรวมดีขึ้นเป็นอย่างมาก
พอมาลองคิดดูแล้ว ผลการวิจัยก็ฟังดูสมเหตุสมผล เพราะอารมณ์โมโหคงไม่เกิดขึ้นง่ายๆ ถ้าคุณกำลังพึงพอใจกับอะไรสักอย่าง พยายามจดบันทึกความพึงพอใจเข้าไว้เพื่อดึงความสนใจของคุณให้มาชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองมี โดยไม่ต้องไปสนใจในสิ่งที่ไม่มี แล้วมาดูกันว่าคุณจะหาสิ่งใหม่ๆ ให้ตัวเองชื่นชมได้รวดเร็วแค่ไหน