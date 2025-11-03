ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน

สปริง 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
ซีซั่นนี้เป็นเรื่องของการตามหาบางสิ่งที่วิเศษชวนหลงใหล ลองมองไปที่ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอนดูสักครั้ง แล้วคุณจะพบความวิเศษนั้น ทะเลสาบที่ลึกที่สุดแห่งทวีปอเมริกาเหนือมีสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่อีกมากใต้ผิวน้ำ แม้ว่าสีน้ำเงินอันสวยสดจะเป็นสิ่งแรกที่จับความสนใจเราได้ทันทีก็ตาม สำหรับคอลเลกชันประเดิมปีใหม่นี้ เราเชื่อมั่นในสัญชาตญาณและยังคงยึดมั่นใน Layering System ระบบสวมเสื้อผ้าเป็นชั้นๆ ที่เรารู้จักและหลงรัก เสื้อแจ็คเก็ต GORE-TEX "Misery Ridge", เสื้อแบบสวม Polartec "Wolf Tree" และเสื้อกั๊ก PrimaLoft "Rope de Dope" ต่างได้รับการแต่งแต้มด้วยสีสดใหม่ ขณะที่รองเท้า Mountain Fly มีการปรับให้เรียบง่ายขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีอุปกรณ์ใหม่ๆ เพิ่มเข้าสู่ตระกูล ACG ด้วย รอลุ้นได้เลยว่านอกจากเสื้อมีฮู้ด Wizard Island แล้วจะยังมีอะไรอีก เห็นไหมว่าวิเศษชวนหลงใหลจริงๆ
อุปกรณ์สวมศีรษะ—หมวกแก๊ป ACG Tailwind, เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง—เสื้อกั๊กผู้หญิง Rope De Dope Mazama, เบสเลเยอร์—เสื้อคอกลมผู้หญิง "Wolf Tree" Polartec, กางเกง—กางเกงคาร์โก้ขายาวผู้หญิง, รองเท้า—Gore-Tex "Air Nasu"
อุปกรณ์สวมศีรษะ—ผ้าคาดผม ACG, เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง—เสื้อแจ็คเก็ตผู้หญิง Gore-Tex "Misery Ridge", รองเท้า—Gore-Tex "Nasu"
เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง—เสื้อกั๊กผู้ชาย Rope De Dope, เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น—เสื้อแบบสวมผู้ชาย Wolf Tree, กางเกง—กระโปรงสีทึบบุขนใส่ได้ 2 ด้านผู้หญิง Rope De Dope, กางเกงเทรลขายาวผู้ชาย, รองเท้า—Gore-Tex "Mountain Fly Low"
เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง—เสื้อแจ็คเก็ตผู้ชาย Gore-Tex "Misery Ridge", เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น—เสื้อแบบสวมผู้ชาย Wolf Tree, กางเกง—กางเกงคาร์โก้ขายาว, รองเท้า—Gore-Tex "Mountain Fly Low"