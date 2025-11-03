อัพเดทล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2568
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สปริง 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน

ซีซั่นนี้เป็นเรื่องของการตามหาบางสิ่งที่วิเศษชวนหลงใหล ลองมองไปที่ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอนดูสักครั้ง แล้วคุณจะพบความวิเศษนั้น ทะเลสาบที่ลึกที่สุดแห่งทวีปอเมริกาเหนือมีสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่อีกมากใต้ผิวน้ำ แม้ว่าสีน้ำเงินอันสวยสดจะเป็นสิ่งแรกที่จับความสนใจเราได้ทันทีก็ตาม สำหรับคอลเลกชันประเดิมปีใหม่นี้ เราเชื่อมั่นในสัญชาตญาณและยังคงยึดมั่นใน Layering System ระบบสวมเสื้อผ้าเป็นชั้นๆ ที่เรารู้จักและหลงรัก เสื้อแจ็คเก็ต GORE-TEX "Misery Ridge", เสื้อแบบสวม Polartec "Wolf Tree" และเสื้อกั๊ก PrimaLoft "Rope de Dope" ต่างได้รับการแต่งแต้มด้วยสีสดใหม่ ขณะที่รองเท้า Mountain Fly มีการปรับให้เรียบง่ายขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีอุปกรณ์ใหม่ๆ เพิ่มเข้าสู่ตระกูล ACG ด้วย รอลุ้นได้เลยว่านอกจากเสื้อมีฮู้ด Wizard Island แล้วจะยังมีอะไรอีก เห็นไหมว่าวิเศษชวนหลงใหลจริงๆ

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ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
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ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
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ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน

อุปกรณ์สวมศีรษะ—หมวกแก๊ป ACG Tailwind, เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง—เสื้อกั๊กผู้หญิง Rope De Dope Mazama, เบสเลเยอร์—เสื้อคอกลมผู้หญิง "Wolf Tree" Polartec, กางเกง—กางเกงคาร์โก้ขายาวผู้หญิง, รองเท้า—Gore-Tex "Air Nasu"

ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน

อุปกรณ์สวมศีรษะ—หมวกแก๊ป ACG Tailwind, เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง—เสื้อกั๊กผู้หญิง Rope De Dope Mazama, เบสเลเยอร์—เสื้อคอกลมผู้หญิง "Wolf Tree" Polartec, กางเกง—กางเกงคาร์โก้ขายาวผู้หญิง, รองเท้า—Gore-Tex "Air Nasu"

ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
1/3
ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
2/3
ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
3/3
ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน

อุปกรณ์สวมศีรษะ—ผ้าคาดผม ACG, เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง—เสื้อแจ็คเก็ตผู้หญิง Gore-Tex "Misery Ridge", รองเท้า—Gore-Tex "Nasu"

อุปกรณ์สวมศีรษะ—ผ้าคาดผม ACG, เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง—เสื้อแจ็คเก็ตผู้หญิง Gore-Tex "Misery Ridge", รองเท้า—Gore-Tex "Nasu"

ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
1/3
ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
2/3
ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
3/3
ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน

เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง—เสื้อกั๊กผู้ชาย Rope De Dope, เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น—เสื้อแบบสวมผู้ชาย Wolf Tree, กางเกง—กระโปรงสีทึบบุขนใส่ได้ 2 ด้านผู้หญิง Rope De Dope, กางเกงเทรลขายาวผู้ชาย, รองเท้า—Gore-Tex "Mountain Fly Low"

เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง—เสื้อกั๊กผู้ชาย Rope De Dope, เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น—เสื้อแบบสวมผู้ชาย Wolf Tree, กางเกง—กระโปรงสีทึบบุขนใส่ได้ 2 ด้านผู้หญิง Rope De Dope, กางเกงเทรลขายาวผู้ชาย, รองเท้า—Gore-Tex "Mountain Fly Low"

ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
1/3
ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
2/3
ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
3/3
ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน

เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง—เสื้อแจ็คเก็ตผู้ชาย Gore-Tex "Misery Ridge", เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น—เสื้อแบบสวมผู้ชาย Wolf Tree, กางเกง—กางเกงคาร์โก้ขายาว, รองเท้า—Gore-Tex "Mountain Fly Low"

เลือกซื้อ ACG

เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง—เสื้อแจ็คเก็ตผู้ชาย Gore-Tex "Misery Ridge", เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น—เสื้อแบบสวมผู้ชาย Wolf Tree, กางเกง—กางเกงคาร์โก้ขายาว, รองเท้า—Gore-Tex "Mountain Fly Low"

เลือกซื้อ ACG
ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน
ACG Spring 2021: ทะเลสาบ Crater Lake รัฐโอเรกอน

เผยแพร่ครั้งแรก: 11 กุมภาพันธ์ 2564