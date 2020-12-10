Nike ACG: Upstate of Mind

ACG
ส่องจิตใจ ณ ตอนเหนือของมหานคร กับ Keith Charles และผองเพื่อน
บางครั้งคนเราก็ต้องออกจากชีวิตในเมืองบ้าง Keith Charles กับเพื่อนของเขา Kari, Amanda, Cam และ Michel’lé เชื่อแบบนั้นและตัดสินใจออกเดินทางในฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา คณะเดินทางมุ่งหน้าจากนครนิวยอร์ก ขึ้นเหนือไปจนถึงภูเขา Adirondacks แล้วจึงนำเรื่องราวการเดินทางนั้นกลับมาร้อยเรียง ภาพถ่ายและวิดิโออันน่าทึ่งที่เก็บมาได้ระหว่างทาง บทเรียนชีวิตและตะกอนความคิดที่ได้จากการเดินทาง สิ่งที่คนกลุ่มนี้ได้พบเจอนั้น เรารู้สึกว่าควรจะนำมาแบ่งปัน ด้วยจิตวิญญาณแห่งการให้ เพราะโลกธรรมชาติคือโลกสำหรับเราทุกคน
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โดย Rashaan Jiles
ฉันเติบโตในเมืองใหญ่
ฉันชอบอยู่ในห้องมากกว่าไปที่อื่น
แม้จะเป็นอพาร์ทเมนต์ที่เล็กและคับแคบก็ตาม
ฉันกังวลกับเรื่องมารยาท
และพยายามหนีห่างจากการโต้เถียง
ทริปสู่ธรรมชาติเป็นโอกาสที่ไม่ค่อยได้เจอ
จนน่าเศร้าที่ความไม่คุ้นเคยรังแต่จะสร้างความเหินห่าง
ออกจากธรรมชาติผู้ให้กำเนิด
แต่นี่ฉันไม่ได้เป็นธรรมชาติหรอกหรือ
ทำไมคนถึงพูดว่านี่ไม่ใช่ชื่อฉัน
แล้วถ้าทุกคนชื่อนี้เหมือนกันล่ะ
ชีวิตเราเบ่งบานได้เมื่อมีการรดน้ำ
สีผิวดูมีชีวิตชีวาราวกับที่นี่คือที่เกิดของเรา
ไม่ใช่โรงพยาบาลที่เราโชคดีได้ออกมาจาก
ครรภ์
ฉันอยู่บนเส้นทางเทรลนี้ ทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในแผนที่
จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังหลงเหลือ ทั้งหัวใจที่ยังเต้นและความฝันที่ยังอยู่
ซึ่งได้ถูกพรากไปจากเรา คนรุ่นก่อน และบรรพบุรุษ
ฉันมาเพื่อสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของ
อย่างถ่อมตัว
โดยไม่ลืมว่าชื่อของฉันคือธรรมชาติ
ดินแดนที่ฉันไม่เคยย่างกรายมาก่อน
และฉันหวังว่าดินแดนแห่งนี้จะยอมอดทน
อดทนเมื่อเห็นฉันเอาชนะความกลัว
อดทนเมื่อเราได้รู้จักกันและกัน
อดทนกับความสงสัยใครรู้
ฉันพร้อมแล้วที่จะสูดลมหายใจอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน
ด้วยความรู้สึกราวกับได้ปอดใบใหม่