ACG วันหยุดเทศกาลปี 2020: ลุคบุ๊ค Smith Rock

All Conditions Gear ดีไซน์ ทดสอบ และผลิตขึ้นในโลกใบนี้ของเรา: Smith Rock
ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน จะเริ่มสร้างอะไรสักอย่าง เราต้องหาแรงบันดาลใจก่อน ในซีซั่นนี้ ภารกิจค้นหาได้นำเราไปยัง Smith Rock แห่งรัฐโอเรกอน คอลเลกชันใหม่ของเราไม่เพียงได้แรงบันดาลใจจากที่นี่ แต่ยังได้ไปลองใส่จริงมาแล้วด้วย ทั้งกางเกงขายาว เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อยืด ไปจนถึงรองเท้าในคอลเลกชันนี้ล้วนสะท้อนถึง Smith Rock ดีไซน์ของสินค้าหลายชิ้นก็มีรากฐานมาจากการใกล้ชิดกับลักษณะทางธรรมชาติ เรายกย่องเส้นทางเทรลด้วยการนำมาตั้งเป็นชื่อของเสื้อแจ็คเก็ต เราใช้วัสดุต่างๆ เช่นผ้า GORE-TEX, PrimaLoft และยางที่มีความทนทานเพื่อสะท้อนถึงสภาวะตามธรรมชาติที่เราได้เผชิญมา ดังนั้นเมื่อเห็น “ดีไซน์ ทดสอบ และผลิตขึ้นในโลกใบนี้ของเรา” ก็จะรู้ได้เลยว่าขั้นตอนของเราเป็นอย่างไร
เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง - เสื้อแจ็คเก็ตผู้หญิง ACG MISERY RIDGE GORE-TEX, เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น - เสื้อแจ็คเก็ตกักเก็บอุณหภูมิพับเก็บได้ผู้หญิง ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK, กางเกง - กางเกงคาร์โก้ขายาวผู้หญิง ACG SMITH SUMMIT, ถุงเท้า - ถุงเท้าข้อยาว ACG KELLY RIDGE, รองเท้า - NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง - เสื้อแจ็คเก็ตกักเก็บอุณหภูมิพับเก็บได้ผู้ชาย ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK, เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น - เสื้อแบบสวมผ้าฟลีซผู้ชาย ACG WOLF TREE POLARTEC, กางเกง - กางเกงเทรลขายาวผู้ชาย ACG, รองเท้า - NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
เบสเลเยอร์ - เสื้อแขนยาว ACG GIFT SHOP PERFORMANCE L GIF T, กางเกง - กางเกงเทรลขายาวผู้หญิง ACG, ถุงเท้า - ถุงเท้าข้อยาว ACG KELLY RIDGE, รองเท้า - NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
หมวกแก๊ป - หมวกบีนนี่ ACG 3-IN-1, เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง - เสื้อแจ็คเก็ตผู้ชาย ACG MISERY RIDGE GORE-TEX, เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น - เสื้อแจ็คเก็ตกักเก็บอุณหภูมิพับเก็บได้ผู้ชาย ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK, กางเกง - กางเกงเทรลขายาวผู้ชาย ACG, รองเท้า - NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
เครื่องแต่งกายอื่นๆ - ผ้าคลุมคอ ACG ULTRAROCK, เบสเลเยอร์ - เสื้อแขนยาวผู้หญิง ACG EARTH PERFORMANCE; เสื้อยืดแขนสั้นแบบปักผู้หญิง ACG ULTRAROCK, กางเกง - กางเกงคาร์โก้ขายาวผู้หญิง ACG SMITH SUMMIT, รองเท้า - NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง - เสื้อแจ็คเก็ตกันฝนพับเก็บได้ผู้ชาย ACG TUFF NUGGETS, เบสเลเยอร์ - เสื้อแขนสั้น ACG MOTHER HUGGER PERFORMANCE, กางเกง - กางเกงเทรลขายาวผู้ชาย ACG, รองเท้า - NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
หมวกแก๊ป - หมวกแก๊ป ACG TAILWIND SSNL, เครื่องแต่งกายอื่นๆ - ผ้าคลุมคอ ACG ULTRAROCK, เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น - เสื้อแจ็คเก็ตกักเก็บอุณหภูมิพับเก็บได้ผู้หญิง ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK, กางเกง - กางเกงเทรลขายาวผู้หญิง ACG, ถุงเท้า - ถุงเท้าข้อยาว ACG KELLY RIDGE, รองเท้า - NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
หมวกแก๊ป - หมวกบีนนี่ ACG 3-IN-1, เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น - เสื้อแบบสวมผ้าฟลีซผู้ชาย ACG WOLF TREE POLARTEC, กางเกง - กางเกงขายาวผ้าฟลีซผู้ชาย ACG WOLF TREE POLARTEC, รองเท้า - NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง - เสื้อแจ็คเก็ตพัฟเฟอร์ผู้ชาย ACG 4TH HORSEMAN, เบสเลเยอร์ - เสื้อแขนยาวผู้หญิง ACG EARTH PERFORMANCE, กางเกง - กางเกงคาร์โก้ขายาวผู้ชาย ACG SMITH SUMMIT, กางเกงเทรลขายาวผู้ชาย ACG, รองเท้า - NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
เครื่องแต่งกายอื่นๆ - ผ้าคลุมคอ ACG ULTRAROCK, เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น - เสื้อแขนยาวผู้หญิง ACG EARTH PERFORMANCE, กางเกง - กางเกงคาร์โก้ขายาวผู้ชาย ACG SMITH SUMMIT, รองเท้า - NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
หมวกแก๊ป - หมวกบีนนี่ ACG 3-IN-1, เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง - เสื้อแจ็คเก็ตผู้ชาย ACG MISERY RIDGE GORE-TEX, เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น - เสื้อแจ็คเก็ตกักเก็บอุณหภูมิพับเก็บได้ผู้ชาย ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK, กางเกง - กางเกงเทรลขายาวผู้ชาย ACG, รองเท้า - NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง - เสื้อแจ็คเก็ตพัฟเฟอร์ผู้ชาย ACG 4TH HORSEMAN, รองเท้า - NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น - เสื้อคอกลมผู้หญิง ACG WOLF TREE POLARTEC, กางเกง - กางเกงขายาวผ้าฟลีซผู้หญิง ACG WOLF TREE POLARTEC, เครื่องแต่งกายอื่นๆ - ACG KARST SMIT, รองเท้า - NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
เสื้อชั้นนอกเพื่อความแห้ง - เสื้อแจ็คเก็ตผู้หญิง ACG MISERY RIDGE GORE-TEX, เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น - เสื้อแจ็คเก็ตกักเก็บอุณหภูมิพับเก็บได้ผู้หญิง ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK, กางเกง - กางเกงคาร์โก้ขายาวผู้หญิง ACG SMITH SUMMIT, ถุงเท้า - ถุงเท้าข้อยาว ACG KELLY RIDGE, รองเท้า - NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
เครื่องแต่งกายอื่นๆ - ผ้าคลุมคอ ACG ULTRAROCK, เบสเลเยอร์ - เสื้อแขนยาว ACG GIFT SHOP PERFORMANCE, กางเกง - กางเกงคาร์โก้ขายาวผู้ชาย ACG SMITH SUMMIT, รองเท้า - NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
เครื่องแต่งกายอื่นๆ - ผ้าคลุมคอ ACG ULTRAROCK, เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น - เสื้อฟลีซซิปยาวผู้ชาย ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK, กางเกง - กางเกงขายาวผ้าฟลีซผู้ชาย ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK, รองเท้า - NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
เครื่องแต่งกายอื่นๆ - ผ้าคลุมคอ ACG ULTRAROCK, เสื้อชั้นกลางเพื่อความอบอุ่น - เสื้อฟลีซคอกลมผู้ชาย ACG, กางเกง - กางเกงขายาวผ้าฟลีซผู้ชาย ACG WOLF TREE POLARTEC, กางเกง - กางเกงคาร์โก้ขายาวผู้ชาย ACG SMITH SUMMIT, รองเท้า - NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
เบสเลเยอร์ - เสื้อยืดแขนสั้นแบบปักผู้หญิง ACG ULTRAROCK, กางเกง - กางเกงเทรลขายาวผู้หญิง ACG, รองเท้า - NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX