คู่มือ ACG สู่สันติภาพบนโลก

คู่มือ ACG เพื่อความสงบสุขบนโลก
ความสงบสุขอาจหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละคน แต่ที่ ACG เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณค้นหาความสงบสุข เราเชื่อว่าการค้นหาเริ่มต้นขึ้นในธรรมชาติ ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเข้าถึงธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ โดยทั้งหมดดีไซน์มาเพื่อนำความสงบสุขมาให้กับคุณในวันที่วุ่นวายไปจนถึงวันที่ยากลำบาก เราอยากกระตุ้นให้คุณทดสอบวิธีการของเราในสวนสาธารณะใกล้ๆ หรือสถานที่กลางแจ้งอื่นๆ ที่ชื่นชอบ คุณจะเปิดเว็บไซต์ทิ้งไว้หลายวัน หลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปีก็ได้ ขณะที่คุณเริ่มต้นลงมือทำด้วยคู่มือที่ใช้งานได้สะดวกของเรา ไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน เราหวังว่าคุณจะแบ่งปันการค้นพบความสงบสุขกับเรา
วิธี: เข้าถึงธรรมชาติในทุกวัน
ประโยชน์ของธรรมชาติจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อคุณได้สัมผัสกับธรรมชาติ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเก็บกระเป๋าขึ้นรถและเดินทางไปยัง Smith Rock ได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร ACG จะให้คู่มือใหม่กับคุณซึ่งอธิบายถึงวิธีการสัมผัสธรรมชาติในทุกวัน ไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่นอกเมือง ชานเมือง หรือเมืองใหญ่ เราทำแผงผังและทุกอย่างเอาไว้ให้แล้ว
ขั้นตอนที่ 1: มีธรรมชาติรายล้อมรอบตัวคุณ ในทุกวันคุณต้องใส่ใจและสังเกตสิ่งเล็กๆ ที่คุณอาจมองข้ามไป ต้นหญ้าเล็กๆ ที่เติบโตในรอยแตกของทางเท้าก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
ขั้นตอนที่ 2: สัปดาห์นี้ ทำไมไม่ลองไปแวะหนึ่งในสวนสาธารณะใกล้ๆ หรือพื้นที่สาธารณะกลางแจ้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้คุณ คุณจะมีช่วงเวลาที่ดีและรื่นเริงอย่างแน่นอน
ขั้นตอนที่ 3: ตั้งเป้าหมายในการออกไปเดินป่าไฮกิ้งหรือเดินชมธรรมชาตินานๆ เดือนละครั้ง การทำแบบนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่อยู่รอบตัวได้มากขึ้น อย่าลืมพาเพื่อน 2 ขา 4 ขาหรือ 100 ขามาด้วยก็ได้ เพราะ ACG นั้นไม่แบ่งแยก
ขั้นตอนที่ 4: หากคุณเคยอยากจะไปอุทยานแห่งชาติ วางแผนการเดินทางปีละครั้งและทำให้เป็นจริง คุณควบคุมโชคชะตาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม หากเป็นเรื่องของโชคชะตาจริงๆ ดังนั้นก็ไม่มีใครควบคุมโชคชะตาได้หรอก และก็ยังมีอีกมากที่ต้องคิดเกี่ยวกับการเดินทางของคุณ…
วิธี: ดื่มด่ำบรรยากาศ
ช้าก่อน ลองหยุดพักและใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า คุณได้ยินอะไรบ้าง คุณได้กลิ่นอะไร คุณเห็นอะไรบ้าง เอาล่ะ สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือคุณเห็นเว็บไซต์จาก ACG บทเรียนนี้เกี่ยวกับการดื่มด่ำบรรยากาศ ไปเดินท่ามกลางธรรมชาติ และรู้สึกถึงระดับความเครียดของที่ลดลง อ๊าาาาา เยี่ยมไปเลย
ขั้นตอนที่ 1: มีสมาธิอยู่กับปัจจุบัน ค้นหาสถานที่ที่สบายใจและกำหนดจิตให้นิ่ง ปิดกั้นความคิดทั้งหลายที่วิ่งวนอยู่ในสมองของคุณ ว้าว ยังมีอะไรมากกว่าที่เราคาดไว้
ขั้นตอนที่ 2: ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าเมื่ออยู่ข้างนอก เมื่อคุณสัมผัสบางสิ่งบางอย่าง จงให้ความเคารพ เมื่อคุณได้กลิ่นบางสิ่งบางอย่าง อย่ากลัวที่จะเข้าไปใกล้ เมื่อคุณลิ้มรสบางสิ่งบางอย่าง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทำร้ายความรู้สึกของสิ่งนั้น
ขั้นตอนที่ 3: ต้นไม้ปลดปล่อยพลังงานจากผืนดินนั่นคือความรู้สึกสงบ โปรดกอดต้นไม้สัก 1 ต้นในเส้นทางด้านหน้าหากเป็นไปได้ ขอขอบคุณล่วงหน้า
วิธี: เคารพผู้ให้กำเนิด
โลกใบนี้คือสิ่งมีชีวิตที่กำลังหายใจ ชื่อของเธอคือ “โลก” และเธอเป็นผู้ให้กำเนิดคุณ คู่มือนี้จาก ACG จะช่วยให้ความรู้คุณเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการให้ความเคารพกับผู้ให้กำเนิด เรียนรู้วิธีการนำสิ่งของเข้ามาและเก็บออกให้หมด หลีกเลี่ยงการเหยียบสิ่งมีชีวิต และรู้ว่าที่ไหนที่ไม่ควรเล่นกีตาร์สีแดงเชอร์รีที่คุณได้รับในวันเกิด ถึงเวลาที่จะต้องโอบกอดผู้ให้กำเนิด
ขั้นตอนที่ 1: หากคุณเห็นขยะตามเส้นทางเทรล เก็บและกำจัดทิ้งอย่างเหมาะสมในภายหลัง หากคุณคิดว่าขยะนั้นน่าขยะแขยง ลองจินตนาการดูว่าผู้ให้กำเนิดจะรู้สึกอย่างไร
ขั้นตอนที่ 2: มีสติไม่ว่าจะก้าวไปที่ไหน เพราะสิ่งมีชีวิตตัวน้อยก็มีความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่
ขั้นตอนที่ 3: การเก็บหินมาเรียง การเล่นดนตรีเสียงดัง และกิจกรรมอื่นๆ ในลักษณะนี้อาจทำร้ายผู้ให้กำเนิด ปล่อยให้ระบบนิเวศของเธอทำในสิ่งที่ดีที่สุด ปกป้องและเฉลิมฉลองให้กับกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อค้นหาวิธีการอยู่ร่วมกัน
วิธี: ลืมโทรศัพท์
คุณไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ เอาล่ะ คุณอาจต้องใช้เพื่ออ่านคู่มือนี้ แต่เมื่อคุณอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ คุณจะพบว่าการผ่อนคลายและการเพลิดเพลินไปกับตัวคุณเองนั้นเป็นเรื่องง่ายและเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ACG อยู่ที่นี่เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่ายังมีความสงบสุขอีกมากมายให้ค้นพบเมื่อคุณเลิกใช้โทรศัพท์ ดังนั้นหลังจากที่คุณอ่านแล้ว ทำไมไม่ลองหาหลุมเล็กๆ หรือทะเลสาบกว้างๆ เพื่อเก็บโทรศัพท์เอาไว้ อย่างน้อยก็สักระยะหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 1: ต่อสู้กับอาการขาดโทรศัพท์มือถือ จับไม้เท้าในมือให้มั่นหรือเดินข้ามก้อนหินเพื่อสร้างสมาธิให้มากขึ้นกับช่วงเวลาในปัจจุบันโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์
ขั้นตอนที่ 2: พยายามเบี่ยงเบนความสนใจของตัวคุณเองโดยใช้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่พาไปหาความคิดสร้างสรรค์ หาถ่านไม้มาลองวาดภาพหรือวาดภาพเล็กๆ
ขั้นตอนที่ 3: ค้นหากิจกรรมที่ทำร่วมกันได้และคุณอาจแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ กฎในแบบเพื่อน