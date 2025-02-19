Nike ACG: Evelynn Escobar-Thomas

อาทิตย์ส่องแสงอยู่เสมอในใจของ Evelynn Escobar-Thomas
Evelynn Escobar-Thomas ออกเดินทางไฮกิ้งไปตามจังหวะของตัวเธอเอง Eve ในฐานะผู้ก่อตั้ง Hike Clerb อุทิศตัวให้กับการรณรงค์ให้กิจกรรมเอาท์ดอร์เข้าถึงได้และน่ารื่นรมย์สำหรับกลุ่ม WOMXN และ BIPOC กล่าวสั้นๆ ก็คือ เธอกำลังนำสันติสุขมาสู่ผู้คนในแอลเอและเมืองอื่นๆ เธอจึงเป็นพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมที่สุดของ ACG ในซีซั่นสปริงนี้ อ่านเรื่องราวทั้งหมดของการเดินทางครั้งล่าสุดของ Eve ไปยังเมืองโลนไพน์รัฐแคลิฟอร์เนีย และสิ่งที่เธอค้นพบที่นั่น และจงอย่ากลัวที่จะออกตามหาสันติสุขของคุณเอง ด้วยวิธีการของคุณเอง
ท่ามกลางความวุ่นวายในปี 2020 ฉันได้ค้นพบสันติสุขบนโลกใบนี้ที่อยู่ห่างออกไปเพียง 4 ชั่วโมงจากลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในเมืองเล็กๆ ที่มีชื่อว่าโลนไพน์ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองไพยูทและโชโชนี ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องจุดแคมปิ้งนอกพื้นที่ซึ่งจัดไว้สำหรับการตั้งแคมป์ (แถบเทือกเขา Alabama Hills) บริเวณเชิงเทือกเขา Sierra Mountains ท่ามกลางกองหินแกรนิตขนาดใหญ่ยักษ์ ดูแล้วเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยจริงๆ แม้ที่นี่จะได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเอาท์ดอร์ แต่จุดแคมปิ้งทั้งหมดในพื้นที่นี้ก็คงความสวยงามไว้ได้
ฉันกับครอบครัวขนเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นรถ แล้วออกผจญภัยเพื่อค้นหาพื้นที่ซึ่งห่างไกลจากสังคมโดยแท้จริงในสนามเด็กเล่นขนาดมหึมาแห่งนี้ ความสวยงามของเทือกเขา Alabama Hills อยู่ตรงที่ ไม่ว่าจะโด่งดังแค่ไหน คุณก็รู้สึกห่างไกลจากแคมเปอร์คนอื่นๆ โดยสิ้นเชิง สิ่งเดียวที่บ่งบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวจริงๆ ก็คือ แสงสลัวของกองไฟหลังจากใช้เวลาลำพังมาหลายชั่วโมง และรถลากที่ผ่านมาเป็นครั้งคราว
ในฐานะผู้ก่อตั้ง Hike Clerb กลุ่มเดินป่าไฮกิ้งสำหรับผู้หญิงกลุ่ม Intersectional ซึ่งมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงผิวสีออกเดินทางเที่ยวชมธรรมชาติ คุณอาจคิดว่าทุกสิ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกลางแจ้งเป็นเรื่องง่ายสำหรับฉัน แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เลย ฉันเคยพักแรมในเต็นท์สุดหรู ค้างคืนในรถตู้แอดเวนเจอร์ในลานกางเต็นท์แบบดั้งเดิม (หรือที่เรียกว่าการตั้งแคมป์ในเขตพื้นที่ห่างไกล) แต่การต้องขึ้นโครงเต็นท์ด้วยตนเองและการต้องฝืนอยู่ในที่ที่ฉันไม่คุ้นเคยทำให้ฉันรู้สึกลังเลใจ จนกระทั่งได้มาทริปนี้
ไม่ว่าคุณจะขึ้นโครงเต็นท์เป็นครั้งแรกหรือครั้งที่ล้านแล้วก็ตาม ไม่มีอะไรซับซ้อนมากไปกว่าการลงมือทำ ซึ่งมันง่ายกว่าที่คิดไว้มากๆ เลย อันที่จริง ทริปนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันต้องจัดเตรียมสถานที่ของฉันเองตั้งแต่ต้นจนจบ ที่ต้องบอกเช่นนี้ก็เพราะว่าประการแรก นี่คือเรื่องจริง และสอง ฉันอยากให้หลังจากที่อ่านบทความนี้จบ คุณจะรู้สึกมีพลังและกระตือรือร้นที่จะชวนเพื่อนสักคนและคว้าอุปกรณ์ที่จำเป็นแล้วออกสู่การผจญภัยของคุณเอง แม้ว่าคุณจะไม่คุ้นเคยกับการตั้งแคมป์มาตั้งแต่เด็ก (ฉันก็ไม่คุ้น) หรือไม่เคยกางเต็นท์ด้วยตนเองมาก่อน (ฉันก็ไม่เคย) ฉันมั่นใจจริงๆ ว่าคุณก็สามารถทำได้ บางครั้งอุปสรรคใหญ่ที่สุดของการเริ่มต้นก็คือความมั่นใจที่จะออกเดินทางและทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ อย่ากลัวที่จะขอยืมอุปกรณ์แคมปิ้งจากเพื่อนหรือไปเช่าสิ่งจำเป็น
หลังจากจัดเตรียมสถานที่สำหรับค่ำคืนนั้นแล้ว เราก็นั่งผ่อนคลายกันรอบกองไฟ ฟังเพลง ชมดาว ปรุงอาหารค่ำ ทำขนมมาร์ชเมลโล่ และดื่มด่ำไปกับความสุขแบบเดียวกับเมื่ออยู่ที่บ้าน ท่ามกลางหุบเขาและดวงดาว
วันต่อมา เราออกผจญภัยไปที่อุทยานแห่งชาติ Death Valley ที่ตั้งของจุดต่ำสุดในทวีปอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ยังเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดใน 48 รัฐบนแผ่นดินใหญ่ เราเดินทางไปที่ Artists Palette และ Sand Dunes พร้อมเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทาง ลองนึกถึงภูเขาหลากสีที่รังสรรค์มาอย่างงดงามและบ่อทรายที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมา เราปิดท้ายการเดินทางครั้งนี้ด้วยการแวะพักที่แอ่งทรายแห่งหนึ่งเพื่อดื่มด่ำกับทิวทัศน์แบบทะเลทรายก่อนที่พระจันทร์เต็มดวงจะเปล่งแสง
เราใช้เวลาในวันสุดท้ายเดินไฮกิ้งสำรวจรอบๆ ที่ตั้งแคมป์ของเราเพื่อดื่มด่ำกับวิวของหุบเขา Whitney มีเส้นทางเทรลสำหรับไฮกิ้งและพื้นที่มากมายให้สำรวจ ไม่ว่าจะไปตามเส้น Movie Road และเที่ยวชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังมากมาย จะปีนผาแบบโบลเดอริ่ง หรือจะสำรวจสะพานหินธรรมชาติ คุณก็มีทางเลือกไม่รู้จบ หลังจากเต็มอิ่มไปกับความงามของสะพานหิน ถ้ำ และเดินไฮกิ้งขึ้นสู่ยอดของเหล่าหินโค้งที่รายล้อมเราอยู่กันเรียบร้อยแล้ว เราก็แพ็คอุปกรณ์เพื่อเดินทางกลับสู่แอลเอ เราเดินทางถึงบ้านในเวลาหนึ่งทุ่มตรงของวันอาทิตย์พร้อมกับความรู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น และจิตใจที่สงบ