ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Nike ACG

พื้นฐานเกี่ยวกับ ACG
เราทำอะไรมีที่มาที่ไป ก่อนจะสร้างสรรค์สิ่งใด เราออกไปค้นหาแรงบันดาลใจก่อนเสมอ ลองมาดูหลักการชี้นำ All Conditions Gear เหล่านี้ไปทีละส่วน แล้วคุณอาจได้เรียนรู้อะไรกลับไปบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องดีอยู่แล้ว
A — ออกแบบ ทดสอบ และผลิตบนโลกใบนี้ เพื่อการใช้งานกลางแจ้ง
ACG ย่อมาจาก All Conditions Gear คติพจน์ของเราคือ "ออกแบบ ทดสอบ และผลิตบนโลกใบนี้ เพื่อการใช้งานกลางแจ้ง" ทุกสิ่งที่เราทำ ตาข้างหนึ่งเรามองไปที่พงไพร ส่วนอีกข้างเรามองไปที่ตัวคุณ ไม่ว่าคุณจะไม่เคยเดินป่าเลยสักครั้งในชีวิต หรือจะเป็นไกด์นำทางผู้เชี่ยวชาญก็ตาม
B — เล่าเรื่องราวผ่านสถานที่
ในแต่ละซีซัน เราจะเคลื่อนพลไปยังสถานที่ที่แตกต่างกันเพื่อซึมซับสภาพแวดล้อม ทั้งป่าดิบชื้น ทะเลทราย ภูเขาไฟ หรือทุ่งหิมะ ไม่มีที่ไหนที่เราจะไม่ไปเพื่อเฟ้นหาแรงบันดาลใจ
C — ดีไซน์โดยมีโลกเป็นแรงบันดาลใจ
ของทุกชิ้นของเราผลิตขึ้นบนโลกใบนี้ ดังนั้นเมื่อเราออกไปข้างนอก เราจึงคอยสังเกตทุกสภาวะเพื่อนำมาพัฒนางานดีไซน์ การข้ามผ่านภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหินทำให้เราต้องเน้นเรื่องการยึดเกาะ ความชื้นในป่าทึบถูกเปลี่ยนเป็นผ้าตาข่ายที่ระบายอากาศได้ดี หรือชายหาดทรายสีดำที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้รองเท้าที่ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่
D — การทดสอบผลิตภัณฑ์
ถ้าจะถามว่าเราสร้างอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน ACG ได้อย่างไร ก่อนที่คุณจะสวมใส่ เราทดสอบมันมาแล้วทั่วโลก ในทุกสภาวะ และโลโก้ของเราคือตราประทับที่ยืนยันการผ่านบททดสอบเหล่านั้น
E — ความยั่งยืน
เมื่อเราผลิตของขึ้นมา เราไม่เคยละสายตาจากธรรมชาติ เรามองหาวิธีที่จะยั่งยืนขึ้นอยู่เสมอ เรามีโลกอยู่เพียงใบเดียว มาใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงโลกกัน
F — เพื่อการใช้งานกลางแจ้ง
ปรัชญาของ ACG คือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน โลกไม่ใช่สิ่งที่มีไว้เพื่อพิชิตหรือกำราบ แต่เป็นพื้นที่แห่งความสนุก สิ่งเดียวที่ต้องทำคือออกไปข้างนอกนั่น เรายังอยู่บนโลกใบนี้ ไปกันเถอะ
พื้นฐานเกี่ยวกับ ACG
เราทำอะไรมีที่มาที่ไป ก่อนจะสร้างสรรค์สิ่งใด เราออกไปค้นหาแรงบันดาลใจก่อนเสมอ ลองมาดูหลักการชี้นำ All Conditions Gear เหล่านี้ไปทีละส่วน แล้วคุณอาจได้เรียนรู้อะไรกลับไปบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องดีอยู่แล้ว
A — ออกแบบ ทดสอบ และผลิตบนโลกใบนี้ เพื่อการใช้งานกลางแจ้ง
ACG ย่อมาจาก All Conditions Gear คติพจน์ของเราคือ "ออกแบบ ทดสอบ และผลิตบนโลกใบนี้ เพื่อการใช้งานกลางแจ้ง" ทุกสิ่งที่เราทำ ตาข้างหนึ่งเรามองไปที่พงไพร ส่วนอีกข้างเรามองไปที่ตัวคุณ ไม่ว่าคุณจะไม่เคยเดินป่าเลยสักครั้งในชีวิต หรือจะเป็นไกด์นำทางผู้เชี่ยวชาญก็ตาม
B — เล่าเรื่องราวผ่านสถานที่
ในแต่ละซีซัน เราจะเคลื่อนพลไปยังสถานที่ที่แตกต่างกันเพื่อซึมซับสภาพแวดล้อม ทั้งป่าดิบชื้น ทะเลทราย ภูเขาไฟ หรือทุ่งหิมะ ไม่มีที่ไหนที่เราจะไม่ไปเพื่อเฟ้นหาแรงบันดาลใจ
C — ดีไซน์โดยมีโลกเป็นแรงบันดาลใจ
ของทุกชิ้นของเราผลิตขึ้นบนโลกใบนี้ ดังนั้นเมื่อเราออกไปข้างนอก เราจึงคอยสังเกตทุกสภาวะเพื่อนำมาพัฒนางานดีไซน์ การข้ามผ่านภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหินทำให้เราต้องเน้นเรื่องการยึดเกาะ ความชื้นในป่าทึบถูกเปลี่ยนเป็นผ้าตาข่ายที่ระบายอากาศได้ดี หรือชายหาดทรายสีดำที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้รองเท้าที่ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่
D — การทดสอบผลิตภัณฑ์
ถ้าจะถามว่าเราสร้างอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน ACG ได้อย่างไร ก่อนที่คุณจะสวมใส่ เราทดสอบมันมาแล้วทั่วโลก ในทุกสภาวะ และโลโก้ของเราคือตราประทับที่ยืนยันการผ่านบททดสอบเหล่านั้น
E — ความยั่งยืน
เมื่อเราผลิตของขึ้นมา เราไม่เคยละสายตาจากธรรมชาติ เรามองหาวิธีที่จะยั่งยืนขึ้นอยู่เสมอ เรามีโลกอยู่เพียงใบเดียว มาใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงโลกกัน
F — เพื่อการใช้งานกลางแจ้ง
ปรัชญาของ ACG คือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน โลกไม่ใช่สิ่งที่มีไว้เพื่อพิชิตหรือกำราบ แต่เป็นพื้นที่แห่งความสนุก สิ่งเดียวที่ต้องทำคือออกไปข้างนอกนั่น เรายังอยู่บนโลกใบนี้ ไปกันเถอะ