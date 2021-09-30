ความหมายของการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดในแบบของคุณ โดย Angela Manuel-Davis ผู้ร่วมก่อตั้ง AARMY

พอดแคสต์ Trained: ใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีจุดประสงค์กับ Angela Manuel Davis
การโค้ช
บางครั้งคุณก็อาจเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงต่อตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกยิม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างแรงจูงใจแห่ง AARMY มีทางออกให้คุณ
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
“ใช้ชีวิตให้เต็มที่” ไม่ได้แปลว่าให้คุณลาออกจากงานประจำแล้วไปนั่งจิบมาการิต้าบนชายหาด (อันนั้นเวอร์ไป) เพราะสำหรับ Angela Manuel Davis ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างแรงจูงใจ (มีตำแหน่งนี้จริง) และผู้ร่วมก่อตั้ง AARMY สตูดิโอบูทแคมป์และยิมปั่นจักรยานในร่ม คำคำนี้หมายถึงการหาแรงจูงใจให้เจอแล้วทุ่มเทให้สิ่งนั้นอย่างเต็มที่ ใน Trained Episode นี้ อดีตดาวรุ่งกรีฑาแห่งสหรัฐฯ คนนี้จะมาร่วมพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer เพื่อเล่าถึงชีวิตจากที่เคยกลัวการปั่นจักรยานจนกลายเป็นคนสอนกีฬานี้ให้ Jay-Z และ Oprah และทำไมพอได้คำแนะนำจากพ่อไปแล้ว คลาสของเธอถึงกลายเป็นที่รู้จักในฐานะ “โบสถ์บนจักรยาน” นอกจากนี้ เธอยังอธิบายให้ฟังด้วยว่าทำไมความรับผิดชอบและความหนักแน่นถึงเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญมากๆ หรือต้องทำอย่างไรเพื่อสร้างบรรยากาศกรุ๊ปคลาสจากที่บ้าน และอะไรที่เธอทำเพื่อชาร์จแบตตัวเอง สรุปสั้นๆ คือ เธอจะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้ชีวิตที่เราทุกคนสมควรได้
“วิธีไขล็อคคือการตระหนักว่าตัวเองมีค่าพอสำหรับผลลัพธ์ที่อยู่ปลายทาง มีหลายครั้งหลายหนทีเดียวที่เราขวางทางตัวเอง พยายามพูดให้ตัวเองล้มเลิกก่อนจะได้ลองสักตั้งเสียอีก”
Angela Manuel Davis ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างแรงจูงใจและผู้ร่วมก่อตั้ง AARMY
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ