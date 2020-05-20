การออกกำลังกายสำหรับครอบครัว 7 นาที

Family Burner 7 นาที
การเคลื่อนไหว
โดย Nike Training
ลองการออกกำลังกายที่ทำได้ทั้งครอบครัวซึ่งจะช่วยให้มีพลังทั้งพ่อแม่ลูก
หมู่นี้เราต้องใช้เวลาอยู่ในบ้านมาก อาจจะนั่งขดอยู่ที่หน้าจอทั้งวัน สิ่งสำคัญคือต้องให้เวลาเด็กๆ ได้ยืดเส้นยืดสาย ขยับและเล่น มาดูการออกกำลังกายที่ทำได้ทั้งครอบครัวที่คุณลองทำพร้อมกับเด็กๆ ได้เพื่อให้รู้สึกสดชื่น
ร่างกายของเด็กๆ ต้องมีการเคลื่อนไหวหลังจากที่นั่งเรียน หรือนั่งอยู่หน้าจอเป็นเวลาหลายชั่วโมง และเด็กทั้งหลายก็รู้วิธีเล่นดีหว่าใครๆ แล้วทำไมไม่ให้ลูกมาเป็นคู่ฝึกออกกำลังกายแล้วมาขยับร่างกายไปด้วยกัน
ดีท็อกซ์ตัวเองจากโต๊ะทำงาน
ท่าบริหารคลายความเมื่อยล้าทั่วร่างกายใน 7 นาทีนี้สร้างขึ้นมาเพื่อดีท็อกซ์ร่างกายจากการนั่งอยู่กับโต๊ะทั้งวัน ถ้าเกิดว่าเด็กๆ ใช้เวลานั่งหน้าจอมากกว่าปกติ พาพวกเขาลุกขึ้นแล้วมาเล่นกัน
หากจะเพิ่มความสนุกเป็นพิเศษ ทำไมไม่ลองท้าให้พวกเขาทรงตัวให้นานขึ้นตอนทำท่ากอดเข่าล่ะ ใครที่ล้มก่อนต้องทำอีกรอบนึง ใครที่ทำได้นานที่สุดจะเป็นคนเลือกท่าต่อไปให้ทั้งครอบครัวทำ
สำหรับเกมและกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ เคลื่อนไหวอยู่เสมอ ค้นหา “For the Whole Family” ในแอพ NTC