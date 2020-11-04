เข้ายิมไม่ได้ ไม่มีปัญหา: 5 สุดยอดท่าออกกำลังกายที่ทำในบ้านตอนนี้ได้เลย
การโค้ชแล
ออกไปไหนไม่ได้แต่อยากออกกำลังกาย เดี๋ยวเราช่วยคุณเอง ทั้งส่วนหลัง หน้าท้อง แขน บั้นท้าย และส่วนขา ท่าออกกำลังกายชั้นนำทำได้ที่บ้านเหล่านี้คือท่าที่ออกแบบ ใช้งาน และเป็นที่ชื่นชอบในกลุ่ม Nike Master Trainer โดยอาศัยเพียงพื้นที่ขนาดเท่าตัวคุณและจะใช้อุปกรณ์นิดหน่อยมาประกอบหรือจะไม่ใช้เลยก็ได้ แต่คุณภาพก็ยังได้ครบเครื่องตามที่คุณต้องการ
ตั้งแต่เซอร์กิตเสริมสร้างความแข็งแรงและ HIIT เผาผลาญแคลอรี่ ไปจนถึงการบริหารกระตุ้นพลังงานและโฟลว์ผ่อนคลายอารมณ์ พร้อมด้วยพัฒนาการและการปรับแต่งต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับทุกระดับการออกกำลังกาย เท่านี้ สิ่งที่ยังฉุดรั้งคุณไว้ก็เหลือแค่เลือกว่าจะเริ่มอะไรก่อนดี…
การออกกำลังกาย 01
Quick Core Crush
ออกแรงหน้าท้องส่วนล่าง หน้าท้องส่วนบน และกล้ามเนื้อข้างลำตัวด้วยท่าบริหารแกนกลางลำตัวแบบผสมผสานสุดเผ็ดร้อน 10 นาทีที่มีทั้งเกร็งหน้าท้อง บิดตัว และท่ากระดาน อย่างที่คุณชอบ (หรือเกลียดได้ใจ)
เวลา: 10 นาที
ระดับ: เริ่มต้น
เหมาะสำหรับ: ฝึกความแข็งแรง
อุปกรณ์: เสื่อ/ไม่มี
รูปแบบ: นับเวลา
การออกกำลังกาย 02
HIIT 10 นาที: ขาและแกนกลาง
บริหารลำตัวส่วนล่าง แกนกลางลำตัว และการเต้นของหัวใจแบบไม่ต้องยั้งด้วยการออกกำลังกาย HIT จังหวะเร็วและมีประสิทธิภาพสูงชนิดนี้ เอาไปใช้ได้เลยหากคุณมีเวลาค่อนข้างรัดตัว หรือหากต้องการเพิ่มปริมาณการเผาผลาญให้กับเซสชันปกติของคุณ
การออกกำลังกาย 03
Essential Restorative Yoga
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาวิธีบรรเทากล้ามเนื้อที่ปวดเมื่อยหรือต้องการสงบจิตใจอันวุ่นวาย โฟลว์ฟื้นฟูพลังนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการชะลอความเร็วให้ช้าลง ตั้งสมาธิจดจ่ออยู่กับลมหายใจเพื่อผ่อนคลายตัวเองจากความเครียดทั้งปวง
การออกกำลังกาย 04
Tank Top Arms
ใส่แรงไปที่หัวไหล่แล้วบริหารไบเซปและไตรเซปของคุณแบบไม่ต้องยั้งด้วยการออกกำลังกายลำตัวส่วนบน 20 นาทีที่ทำง่ายๆ แต่ได้ผลดี ใช้เป็นเซสชันเดี่ยวเลยหรือจับคู่กับการออกกำลังกายที่เน้นแกนกลางลำตัวหรือเน้นการบริหารหัวใจก็ได้เพื่อส่งผลทั่วทั้งร่างกาย
การออกกำลังกาย 05
Head to Toe Meltdown
หากคุณกำลังมองหาการเผาผลาญอย่างร้อนแรงทั่วร่างกาย นี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องการ คุณจะได้ใช้ร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า พร้อมเหยียบคันเร่งอัตราการเต้นหัวใจในเซสชันเข้มข้นสูง 45 นาทีนี้ ทำในห้องนั่งเล่นได้เลย ทุกท่าใช้น้ำหนักตัวหมด เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหา ไม่ต้องห่วงเรื่องอุปกรณ์