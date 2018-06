BREDBENT FRAMÅTFÄLLNING FÖR STRETCH AV IT-BAND Fördelar: Stretchar IT-banden, rygg, höfter och baksida ben (lår, vader) 1. Kom ned i en nedåtgående hund. Vinkla svanskotan uppåt i en triangel. Hälen ska vara

nere i marken med raka ben, dra in naveln mot ryggraden. Tryck bak bröstet mot fötterna

och slappna av i huvud och nacke. 2. Ta ett steg framåt med höger fot och placera den mellan händerna. 3. Vrid överkroppen, behåll vänster hand i golvet och sträck upp höger hand mot himlen.

Håll det bakre benet rakt. Håll kvar. 4. Räta ut det främre benet och dra upp från höfterna. Placera den bakre foten i vinkel.

Håll kvar i 25 sekunder. 5. Sätt ned höger hand och vrid höfter, armar och bröst till vänster i en bredbent framåtfällning.

Slappna av i nacke och axlar. Håll kvar i 25 sekunder.

Upprepa sekvensen på motsatt sida. 6. Ta ett steg framåt med höger fot och placera den mellan händerna.

Kom ned i en nedåtgående hund. Vinkla svanskotan uppåt i en triangel. Hälen ska vara

nere i marken med raka ben, dra in naveln mot ryggraden. Tryck bak bröstet mot fötterna

och slappna av i huvud och nacke. Upprepa under 3 minuter.