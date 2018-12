TRE ENERGIGIVANDE RECEPT SOM GER DIG

EN EXTRA PUSH UNDER NÄSTA LÖPRUNDA



Om du aldrig har ätit energigels medan du sprungit tidigare måste du vara försiktig – de går inte alltid ner så lätt.

Och när du har lyckats få ner den första kanske du undrar vad det var du just stoppade i

dig. Men vi vet att gels (och sportdrycker, tuggtabletter, bars osv.) verkligen kan hjälpa dig och ge dig

energi under tuffa träningspass. Så vi bad Craig Weller, träningsspecialist hos Precision

Nutrition, om några enkla, naturliga alternativ som kan bytas ut mot de förpackade varianterna.

Häll helt enkelt upp dem i en flaska (eller påse) och ta med på nästa långlöpning.