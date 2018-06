Det kan däremot vara svårt att lära sig hur man ”äter hälsosamt”. ”Förut trodde jag att

jag behövde räkna kalorier och äta fettsnål mat. Jag var tvungen att ändra mitt tankesätt”,

säger Flanagan, som erkänner att hon tidigare inte kände sig bekväm i köket. Hon

vände sig till Elyse Kopecky, en före detta löparpartner från University of North Carolina

at Chapel Hill. Hon arbetar som kock och har studerat vid National Gourmet Institute for

Health and Culinary Arts.