PROGRESSIV LÖPNING

I veckoträningen i NRC ska både återhämtningslöpningen och långlöpningen springas progressivt,

där du går från den långsammaste till den snabbaste kilometern så att en negativ split automatiskt

skapas. HUR: De här passen ska springas i ett avslappnat, behagligt tempo som gör att kroppen kan

återhämta sig inför mer krävande träningspass under veckan. "Under passet går du från ett tempo som är långsammare än det beräknade genomsnittstempot

till ett genomsnittstempo som ligger över det beräknade. [Exempel: Om du vill springa 5 km i 8:00

-tempo springer du den första kilometern i 8:20-tempo och ökar sedan tempot med cirka 10 sekunder

per kilometer. Du springer alltså 8:20-8:10-8:00-7:50-7:40.] I slutänden blir den genomsnittliga hastigheten

fortfarande exakt som planerat. Du ger dessutom kroppen en viktig lektion: Ju längre du springer, desto

bättre går det" säger Chris Bennett, NRC Global Head Coach. För den progressiva långlöpningen provar du att dela upp distansen i tredjedelar, rekommenderar

NRC-coachen Robyn LaLonde från Chicago. Spring den första tredjedelen 15 sekunder långsammare

per kilometer än måltempo, den andra i måltempo och den sista tredjedelen 15 sekunder snabbare

per kilometer än måltempo.