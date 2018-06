Lär dig jargongen och tala som en löpare.

Här är 10 viktiga löptermer. 1 – TEMPOLÖPNING Tempolöpning är när du springer snabbt i flera kortare omgångar. Intervallerna kan vara lika långa och av samma

hastighet med samma återhämtningstid eller så kan de vara olika långa, olika snabba och med olika återhämtningstider.

Intervaller är det bästa sättet att bli snabbare på. Den här typen av träningspass ska helst utföras på en löparbana men det

går bra nästan varsomhelst. Du kan använda bostadskvarter, trafikljus eller träd som intervallmarkeringar. 2 – UTHÅLLIGHETSLÖPNING Uthållighetslöpning är en långdistansrunda i behagligt tempo. Det är en viktig del av din träning som

hjälper kropp och hjärna att anpassa sig till längre sträckor. Den här löpningen bör utföras progressivt

(se definition av progressionslöpning). 3 – ÅTERHÄMTNINGSLÖPNING Återhämtningslöpning börjar långsamt och avslutas i snabbare takt.

Den ger bättre uthållighet och låter kroppen anpassa sig till påfrestningen

vid löpning. Återhämtningslöpning är lika viktigt som de hårda träningspassen. 4 – PROGRESSIONSLÖPNING Progressionslöpning är de rundor du springer mellan dina hårda träningspass. De ska inte

vara utmanande men de ska genomföras progressivt (se definition av progressionslöpning).

När du inte tränar tempo eller styrka bör du springa progressivt. 5 – FARTLEK Som namnet antyder jobbar man i fartlek med tempo och styrka genom att alternera distans och fart under

samma löprunda. Ett exempel på en fartleksstruktur skulle kunna vara en minut lätt löpning följt av en minut

snabb löpning, med upprepning under ett visst antal minuter eller kilometer eller omväxlande längs bostadskvarter. 6 – TEMPOFART Det här är farten som lär din kropp att känna sig bekväm med att vara

obekväm genom att hålla en snabb och jämn takt under en viss distans. 7 – SPRINT Korta, snabba kraftansträngningar som bygger upp din generella fart utan att du blir helt slut.

Inte maximala spurtar utan snabb, avslappnad löpning. Återhämta dig ordentligt mellan varje sprint.

Börja med två eller tre efter din runda och jobba dig upp gradvis. 8 – ÖVERPRONATION Det här inträffar när hälen får kontakt med marken och

foten roterar kraftigt inåt när du skjuter ifrån med stortån. 9 – PR ELLER PB Personligt rekord eller personbästa – en persons snabbaste tid på en viss distans. 10 – TEMPO När löpare säger tempo menar de den tid det tar att springa en kilometer.

6-minuterstempo är alltså en runda på 6 minuter per kilometer.